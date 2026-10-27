Petrovietnam xuất khẩu điện gió ngoài khơi cùng đối tác Malaysia và Singapore

Đại diện các bên tham dự Lễ trao Chấp thuận có điều kiện - Ảnh: Petrovietnam

Trong khuôn khổ sự kiện, dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo Việt Nam - Malaysia - Singapore (VMS) với sự tham gia của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) thông qua Tổng công ty PTSC, đã được Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) trao chấp thuận có điều kiện, đánh dấu bước tiến quan trọng về hợp tác năng lượng giữa ba quốc gia.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác năng lượng khu vực tại SIEW 2026

Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore (Singapore International Energy Week - SIEW) 2026 là diễn đàn quốc tế quan trọng nhằm trao đổi các vấn đề về an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng và tăng cường kết nối hệ thống điện khu vực.

Tại cuộc gặp với bà Gan Siow Huang, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn và lãnh đạo Petrovietnam, PTSC đã có trao đổi về hợp tác năng lượng giữa hai nước, đặc biệt là việc thúc đẩy Dự án VMS.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đánh giá cao việc EMA trao Chấp thuận có điều kiện cho Dự án VMS, khẳng định Chính phủ Việt Nam rất quan tâm và ủng hộ dự án. Hiện Việt Nam đã cấp hai giấy phép khảo sát cho PTSC nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển nguồn điện gió ngoài khơi.

Bộ Tài chính, với tư cách cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Petrovietnam cũng ủng hộ việc triển khai dự án xuất khẩu điện, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực.

Ông Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng lãnh đạo Petrovietnam, PTSC gặp gỡ bà Gan Siow Huang - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore - Ảnh: Petrovietnam

Trên tinh thần hợp tác và phát triển bền vững, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn mong muốn phía Singapore tiếp tục quan tâm, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với các bên tham gia để thúc đẩy dự án triển khai đúng tiến độ.



Qua đó, Dự án VMS được kỳ vọng trở thành biểu tượng hợp tác năng lượng trong ASEAN, góp phần tạo tiền đề hiện thực hóa Sáng kiến Lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid – APG), tăng cường kết nối hạ tầng điện lực và bảo đảm an ninh năng lượng khu vực.

Sự tham gia của đoàn Việt Nam tại SIEW 2026 diễn ra trong bối cảnh hợp tác năng lượng xuyên biên giới đang được các quốc gia ASEAN quan tâm, thúc đẩy, gắn với nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung điện, phát triển năng lượng tái tạo và thực hiện các mục tiêu giảm phát thải.

Đối với Việt Nam, các sáng kiến xuất khẩu điện sạch còn mở ra cơ hội khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi, phát triển công nghiệp năng lượng và tăng cường liên kết kinh tế với các đối tác trong khu vực.

Dự án VMS chính thức nhận Chấp thuận có điều kiện từ Singapore

Điểm nhấn tại phiên khai mạc SIEW 2026 là Lễ trao Chấp thuận có điều kiện (Conditional Approval - CA) cho Dự án VMS.

Đây là một trong những mốc phê duyệt quan trọng đầu tiên đối với phương án hợp tác ba bên, tạo cơ sở để liên danh tiếp tục hoàn thiện các nghiên cứu kỹ thuật, phương án thương mại và thủ tục phê duyệt cần thiết tại Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Đồng thời, kết quả này ghi nhận những nỗ lực phối hợp của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong quá trình phát triển một dự án kết nối năng lượng xuyên biên giới có quy mô lớn tại Đông Nam Á.

Theo phương án đang được nghiên cứu, Dự án VMS dự kiến phát triển nguồn điện gió ngoài khơi công suất khoảng 2 GW tại vùng biển phía Nam Việt Nam. Điện được truyền tải bằng tuyến cáp ngầm cao áp dưới biển dài gần 800 km sang Malaysia.

Tại Malaysia, một phần sản lượng được sử dụng cho nhu cầu trong nước, phần còn lại được kết hợp với nguồn điện mặt trời để xuất khẩu khoảng 1,3 GW điện năng lượng tái tạo sang Singapore. Dự án dự kiến bắt đầu cung cấp điện từ năm 2035, trong thời gian khoảng 30 năm.

Dự án VMS được phát triển trên nền tảng hợp tác giữa PTSC và Sembcorp từ năm 2023. Trong quá trình triển khai, PTSC đã hoàn thành chiến dịch khảo sát thu thập dữ liệu gió và hải văn liên tục 12 tháng ngoài khơi khu vực Vũng Tàu trước đây, đồng thời chuẩn bị thiết bị đo gió và tàu chuyên dụng để tiếp tục khảo sát tại vị trí tiềm năng mới ngoài khơi Lâm Đồng.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí và công nghiệp năng lượng, PTSC đã tích lũy năng lực triển khai các dự án ngoài khơi quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Đây là nền tảng để doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi.

Phát huy chuỗi giá trị của Petrovietnam Việc tham gia Dự án VMS cũng phù hợp với chiến lược phát triển của Petrovietnam trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển điện gió ngoài khơi phục vụ xuất khẩu theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Quá trình phát triển dự án được kỳ vọng thúc đẩy thu hút vốn đầu tư quốc tế, tăng cường nội địa hóa thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác, chứng kiến Lễ trao Chấp thuận có điều kiện và làm việc với phía Singapore, qua đó thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ Việt Nam đối với dự án. Việc Dự án VMS nhận Chấp thuận có điều kiện tại SIEW 2026 tiếp tục tạo động lực cho quá trình hợp tác giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore. Với sự đồng hành của Chính phủ và sự tham gia của các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu ba nước, dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực vào tiến trình hình thành Lưới điện ASEAN, tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững trong khu vực.