Học trò mang đủ thứ "đặc sản gia đình" đến tặng cô giáo chủ nhiệm - Video: TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA CÔ TÔ

"Con tặng cô con mực to nhất". "Mẹ con đi bắt ốc con tặng cô ốc". "Cô ơi nhà con có cá duội này, xào chua ngọt ngon lắm cô ạ!"... những món quà nhỏ chan chứa tình yêu của những cô, cậu học trò Cô Tô dành cho cô giáo chủ nhiệm viral khắp mạng xã hội.

Tối 19-11, hình ảnh những cô, cậu học trò bé xíu tay cầm đủ món từ mực lá, ghẹ xanh, súp lơ, bí xanh đến tặng cô giáo nhận về mưa tương tác trên mạng xã hội vì quá dễ thương.

Những hình ảnh đó được chính phụ huynh ghi lại tại lớp 2A1, Trường tiểu học và THCS đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh).

Cô Nguyễn Thị Chuyên và những món quà ấm áp - Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Tuổi Trẻ ngày 20-11, cô Nguyễn Thị Chuyên hạnh phúc kể ngày 19-11, cô đang chuẩn bị đến giờ lên lớp thì phụ huynh gọi "cô đã đến lớp chưa?". Khi cô đến, các bạn xếp hàng vào tặng quà cô như vậy.

"Lớp mình có 35 bạn thì hầu hết là con em người dân lao động, chủ yếu làm nghề đi biển. Mẹ bạn thì đi bắt ốc, con tặng cô ốc, có bạn bố đi câu mực, nhà thì bố mẹ phơi cá duội, bạn bảo cá này xào chua ngọt ngon lắm cô.

Có bạn còn xách cả xô cù kì đến nhà cô, rồi bảo cô ơi cù kì con mới đi soi nó cắp nhau rụng hết cả càng rồi nhưng nấu canh vẫn được. Đấy, bạn nào cũng hồn nhiên, dễ thương lắm!", cô Chuyên nhớ như in từng câu giới thiệu đặc sản gia đình của các bạn nhỏ.

Con tặng cô con mực to nhất - Ảnh: NVCC

Nhìn những hình ảnh dễ thương, bạn Hải Anh bình luận "ghẹ, mực, rau, bí… vừa đủ một nồi lẩu, vừa hay hôm nay gió mùa về. Các bạn nhỏ dễ thương quá!".

Một người khác lại chia sẻ: "Đây mới là món quà ý nghĩa, bằng tất cả tấm lòng của phụ huynh và học sinh, những thứ tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại mang đến sự ấm áp vô cùng".

Các món quà đa dạng từ hải sản đến rau củ - Ảnh:NVCC

Chị Vũ Thị Lành, phụ huynh lớp 2A1, Trường tiểu học và THCS đặc khu Cô Tô, kể các phụ huynh cũng có ý định tặng cô những món quà "của nhà trồng được", nên mỗi nhà một món cũng không bàn bạc, hẹn nhau trước, tự nhiên lại như một nồi lẩu.

"Cô Chuyên là một cô giáo rất tâm huyết, quan tâm đến học sinh. Cô dạy bạn nhà mình từ đầu năm nay. Hôm qua chồng mình đi câu về, mình chọn hai con mực to nhất để con mang đến tặng cô nhân Ngày 20-11", chị Lành chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Chuyên và những cô, cậu học trò đáng yêu của mình - Ảnh: NVCC

Đến nay, cô Chuyên đã có 26 năm gắn bó với đảo Cô Tô. Nhiều thế hệ học trò của cô đã trưởng thành, có người đi làm xa, có người trở về đảo góp sức xây dựng quê hương.

Cô vẫn nhớ những ngày mới ra đảo, khi Cô Tô chưa có điện lưới, người dân phải sử dụng máy phát điện của huyện. Mỗi mùa con nước, học sinh thường nghỉ học đi bắt ốc, thầy cô lại đến từng nhà vận động các em trở lại trường.

Vượt qua nhiều khó khăn, cô Chuyên vẫn bền bỉ với nghề, dìu dắt bao thế hệ học trò. Cô vui vẻ kể: "Giờ mình thành bà giáo rồi. Có 4 học trò cũ của mình lớn lên, có con và giờ mình lại dạy các con của học trò".

Với cô, hạnh phúc lớn nhất là được đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, chứng kiến các em trưởng thành và cảm nhận tình cảm chân thành, sự trân trọng của phụ huynh trên đảo Cô Tô.