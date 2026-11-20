Vườn hoa tri ân trên nền tảng trực tuyến của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn nở rộ với hơn ngàn lời chúc gửi đến thầy cô sau ba ngày mở cửa.

Thay vì những bó hoa được trao trực tiếp, mỗi lời chúc gửi đến thầy cô trên website được hiển thị thành một bông hoa, cùng nhau tạo thành khu vườn trực tuyến nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Mỗi lời chúc góp một bông hoa

"Vườn hoa tri ân" được Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) xây dựng lần đầu trong dịp 20-11 năm nay. Người tham gia có thể chọn một bông hoa, viết lời nhắn gửi đến thầy cô rồi "trồng" vào khu vườn chung.

Các lời chúc được lưu lại trên website. Người gửi có thể chia sẻ đường dẫn lời chúc của mình đến thầy cô, còn thầy cô có thể tìm và đọc những lời nhắn được gửi riêng. Sau ba ngày mở cửa, website ghi nhận hơn 1.000 lượt trồng hoa và gửi lời chúc.

Giao diện "Trồng hoa tri ân" cho phép người dùng chọn loài hoa, gửi lời chúc và gửi tặng đến thầy cô trên "Vườn hoa tri ân"

Theo đại diện nhà trường, ý tưởng xây dựng khu vườn trực tuyến xuất phát từ mong muốn tạo một cách tri ân giản dị, phù hợp với môi trường số và có thể lưu giữ lâu dài.

Không chỉ sinh viên, cựu sinh viên cũng có thể trở lại khu vườn để gửi lời thăm hỏi đến thầy cô. Giảng viên, viên chức và người lao động trong trường cũng có thể gửi lời chúc đến đồng nghiệp.

Đại diện nhà trường cho biết mỗi lời nhắn, dù đến từ người học hay đồng nghiệp, đều chứa đựng một sự trân trọng riêng. Khi được tập hợp lại, những lời nhắn ấy tạo thành một khu vườn chung, nơi các thế hệ trong trường có thể gửi gắm tình cảm đến nhau.

"Có những lời cảm ơn không phải lúc nào cũng nói ra được"

Phùng Thanh Ngân, sinh viên khóa 2024 ngành truyền thông đa phương tiện, cho biết cô thích cách website biến những lời chúc riêng lẻ thành một khu vườn chung.

"Thay vì chỉ gửi một lời chúc thông thường, tôi có thể tự tay chọn một bông hoa, viết lời nhắn và góp thêm một bông hoa vào khu vườn chung.

Hoạt động này cũng là một dịp để tôi dừng lại một chút và nghĩ về những người thầy, người cô đã đồng hành với mình trong quá trình học tập. Đôi khi những lời cảm ơn rất đơn giản nhưng không phải lúc nào mình cũng nói ra được", Ngân nói.

Cử nhân Lai Duy Long, Phó bí thư Đoàn trường, cho biết: "Website Vườn hoa tri ân có ý nghĩa đặc biệt không chỉ với thầy cô mà còn tạo cơ hội để sinh viên, giảng viên, người lao động bày tỏ tình cảm một cách nhanh chóng, vui nhộn và gần gũi hơn.

Theo thời gian, tinh thần tôn sư trọng đạo vẫn luôn được duy trì, phát huy nhưng cách thể hiện có thể thay đổi. Vẫn tinh thần ấy, giờ mỗi người Nhân văn có thể gửi lời yêu thương, tình cảm chân thành qua từng bông hoa trong vườn. Những tình cảm ấy cũng được lưu giữ theo thời gian".

Những lời chúc thân tình được các thế hệ sinh viên gửi đến thầy cô qua "Vườn hoa tri ân"

Với nhà trường, điều đáng quý nhất của khu vườn không nằm ở số lượng hoa, mà ở những lời cảm ơn phía sau mỗi bông hoa. Một lời chúc gửi đến người thầy trên giảng đường hay lời cảm ơn dành cho những người âm thầm hỗ trợ sinh viên đều là những cách để sự trân trọng được nói thành lời.

Hơn 1.000 bông hoa được trồng trong những ngày đầu không chỉ tạo nên một khu vườn trực tuyến, mà còn ghi lại những lời cảm ơn của nhiều thế hệ người học gửi về mái trường trong mùa 20-11.