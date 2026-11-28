Cuộc thi có các câu hỏi về giao thông, giúp các em nắm chắc về Luật trật tự an toàn giao thông - Ảnh: MINH HÒA

Sáng 28-11, vòng thi trực tiếp Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026" dành cho học sinh THPT diễn ra tại trường THPT Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa (TP.HCM) với sự tham gia của hơn 500 học sinh đến từ 4 trường THPT Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân, Ten Lơ Man (Ernst Thälmann) và Marie Curie.

Tham dự chương trình có ông Phạm Anh Thắng, Phó chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Đại tá Phạm Việt Công, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an); ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Trưởng ban Điều hành Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới; bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM và Đồng Nai.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Phạm Việt Công, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữ vai trò quan trọng trong tổng thể các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông xác định cần tăng cường tuyên truyền, tiếp cận người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), phát biểu chỉ đạo tại cuộc thi - Ảnh: MINH HÒA

Theo Đại tá Phạm Việt Công, cả nước hiện có khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên. Trong khoảng 10-15 năm tới, các em sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

"Vì vậy, chúng ta cần trang bị cho các em kiến thức pháp luật, khả năng nhận biết rủi ro khi lưu thông trên đường, kỹ năng xử lý tình huống và ý thức chấp hành", ông nói.

Ban tổ chức kỳ vọng thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sẽ góp phần xây dựng xã hội có ý thức tự giác cao hơn, hướng đến môi trường giao thông văn minh, an toàn. Cuộc thi được triển khai trên hai nền tảng gồm thi trực tuyến để người dân trên cả nước có thể tham gia và thi trực tiếp dành cho từng nhóm đối tượng, lứa tuổi.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí, cho biết cuộc thi bước sang năm thứ hai và ngay từ năm đầu đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân cả nước, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Điểm mới năm nay là các vòng thi được tổ chức trực tiếp tại trường học trên cả nước. Ông bày tỏ ấn tượng trước không khí sôi động, hào hứng của học sinh TP.HCM và kỳ vọng cuộc thi giúp các em nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí, phát biểu tại cuộc thi - Ảnh: MINH HÒA

Vòng thi tại TP.HCM gồm ba phần: "Đèn xanh xuất phát", "Nhanh mắt - Chuẩn luật" và "Sân chơi giao lộ", xen kẽ các minigame. Sau 3 phần thi gây cấn, xuất sắc của 4 đội, các thí sinh của trường THPT Ten Lơ Man đạt giải nhất, THPT Marie Curie giải nhì và THPT Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân đồng giải ba.

Cuộc thi do Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an phối hợp Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và báo Dân trí tổ chức.

Các thí sinh trường THPT Ten Lơ Man tham gia chương trình cuộc thi - Ảnh: MINH HÒA

Các em học sinh trường THPT Marie Curie tham gia trả lời câu hỏi - Ảnh: MINH HÒA

Các thí sinh là học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân thảo luận trả lời các câu hỏi - Ảnh: MINH HÒA

Các em học sinh trường THPT Lê Quý Đôn tập trung nghe câu hỏi của chương trình - Ảnh: MINH HÒA

Các em học sinh các trường cũng có mặt cổ vũ cho các bạn thí sinh - Ảnh: MINH HÒA