Công an TP.HCM giúp học sinh nhận diện các loại ma túy 'núp bóng'

Trung úy Trần Quan Thiện giới thiệu các mẫu ma túy mô phỏng, giúp học sinh nhận diện những chất nguy hiểm thường gặp - Ảnh: LÊ HUY

Thành Đoàn phối hợp Công an TP.HCM tổ chức Chương trình “School Tour” - Học sinh, sinh viên TP.HCM nói không với ma túy - chấp hành giao thông - bảo vệ học đường tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, sáng 9-11.

Ma túy núp bóng đồ ăn, thức uống, pod chill nguy hiểm ra sao?

Trung úy Trần Quan Thiện (bên trái) nhấn mạnh học sinh cần chủ động trang bị kiến thức về ma túy - Ảnh: LÊ HUY

Tại talkshow “Bản lĩnh gen Z: Tránh xa ma túy - Đến trường an toàn”, Trung úy Trần Quan Thiện, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.HCM), cảnh báo ma túy ngày càng được ngụy trang tinh vi dưới nhiều hình thức, dễ tiếp cận giới trẻ thông qua lời mời dùng thử, rủ rê.

Đáng chú ý, cần sa và các sản phẩm chứa THC có thể được đưa vào bánh kẹo, thực phẩm, với nhãn ghi Cannabis hoặc THC. Trong khi đó, ma túy tổng hợp còn xuất hiện dưới dạng nước vui, nước cam, chanh, xoài hoặc trà sữa, có hình thức và mùi vị như đồ uống thông thường nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Một dạng ma túy khác được trung úy Trần Quan Thiện cảnh báo là thuốc lá điện tử pod chill có chứa chất FUB-AMB, tác động mạnh đến hệ thần kinh trung ương, nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.

“Ma túy có thể gây lệ thuộc, làm suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến não bộ, khả năng kiểm soát hành vi và sức khỏe tâm thần. Một số trường hợp còn có thể bị co giật, rối loạn ý thức, suy hô hấp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”, Trung úy Thiện nhấn mạnh.

Trung úy Trần Quan Thiện thông tin thêm, heroin có thể tồn tại dưới dạng bột hoặc chất rắn; methamphetamine (ma túy đá) thường xuất hiện dưới dạng tinh thể; trong khi MDMA (thuốc lắc) thường được điều chế dưới dạng viên nén với nhiều màu sắc, hình dạng khác nhau.

Trung úy Thiện đặc biệt cảnh báo học sinh cần thận trọng khi tham gia các buổi tiệc, hoạt động giải trí tại quán bar, vũ trường hoặc những nơi tập trung đông người. Cần tuyệt đối không nhận hoặc sử dụng viên nén, bánh kẹo, đồ uống không rõ nguồn gốc.

Trung úy Thiện lưu ý hành vi chuẩn bị địa điểm, phương tiện hoặc tạo điều kiện cho người khác sử dụng ma túy có thể bị xử lý hình sự. Người biết sản phẩm chứa ma túy nhưng vẫn cung cấp, chia sẻ cho người khác sử dụng cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trung úy Thiện khuyến cáo bạn trẻ cảnh giác với những mặt hàng có giá bán bất thường, thường được mời dùng thử miễn phí, không rõ nguồn gốc, thành phần hoặc có bao bì, nhãn mác thiếu thông tin.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các biểu hiện như hưng phấn quá mức, chóng mặt, lú lẫn, rối loạn nhận thức sau khi sử dụng, cần nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.

“Học sinh tìm hiểu pháp luật về ma túy và kịp thời báo gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu sử dụng ma túy”, Trung úy Thiện nói.

Học sinh được cán bộ công an hướng dẫn nhận diện các loại ma túy qua vật mẫu mô phỏng tại triển lãm - Ảnh: LÊ HUY

Cảnh giác với hành vi cầm hộ, giữ hộ, vận chuyển hộ

Trung úy Trần Quan Thiện cảnh báo sinh viên không tùy tiện nhận cầm hộ, giữ hộ hoặc vận chuyển đồ cho người khác khi chưa rõ nguồn gốc, tránh bị lợi dụng để cất giấu, vận chuyển ma túy.

Đồng thời, cần thận trọng khi nhận đặt hàng, mua hộ hoặc giao nhận bánh kẹo, đồ uống, thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc.

Các hành vi liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, kể cả trường hợp đồng phạm theo quy định pháp luật.

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Á hậu Yến Nhi nói cần tỉnh táo nhận diện những lời mời gọi, rủ rê ngọt ngào - Ảnh: LÊ HUY

Tan trường, đừng dàn hàng ngang, đi ngược chiều Đại úy Phan Tấn Duy Phương, Bí thư Chi đoàn Đội Cảnh sát giao thông phường Phú Lâm, lưu ý học sinh sử dụng phương tiện phù hợp độ tuổi. Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi được lái xe dưới 50cm³ hoặc xe máy điện; đủ 18 tuổi mới được cấp giấy phép lái mô tô. Người đi xe đạp điện, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm. Học sinh cần đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không dàn hàng ngang, đi ngược chiều hoặc lái xe khi chưa đủ điều kiện. Đại úy Phương cảnh báo, sử dụng chất kích thích khi lái xe làm giảm khả năng phán đoán, phản xạ, tăng nguy cơ tai nạn, đe dọa tính mạng và tài sản. “Mỗi học sinh cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, nghiêm túc chấp hành pháp luật, ghi nhớ thông điệp: An toàn giao thông là trên hết”, anh Phương nhấn mạnh.

Cần tạo “kháng thể” cho học sinh trước cám dỗ Phó giám đốc Công an TP.HCM Phan Huy Văn cho biết hằng năm trên cả nước tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng gần 1.000 thanh thiếu niên, học sinh. Đáng lo ngại, trong số 226.000 người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ, khoảng 60% ở độ tuổi thanh thiếu niên; độ tuổi sử dụng ma túy lần đầu đã xuống mức 13-15 tuổi, với nhiều loại ma túy mới núp bóng sản phẩm như “pod chill” len lỏi vào học đường. “Đây không phải là những buổi tuyên truyền một chiều, khô cứng, mà là sự đổi mới căn bản tư duy, đưa pháp luật trực tiếp đến sân trường bằng trải nghiệm thực tế và sự tương tác cởi mở. Mục tiêu lớn nhất là khơi dậy bản lĩnh, giúp học sinh tự hình thành “kháng thể” để nhận diện cạm bẫy ma túy và tự giác hình thành văn hóa giao thông văn minh”, ông Văn nói.