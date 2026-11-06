Tiểu phẩm 'Thử một lần chứ mấy' hút sinh viên tìm hiểu phòng chống ma túy

Tiểu phẩm “Một lần chứ mấy” truyền thông về phòng, chống ma túy tại chương trình - Ảnh: K.ANH

Chương trình năm nay mang đến hơi thở thời sự sắc sảo, đánh trúng vào những mối lo hiện hữu của người trẻ trong kỷ nguyên số.

Chuyển phòng chống ma túy từ "nhận thức" sang "hành động thực chất"

Các bạn sinh viên tham gia trả lời câu hỏi về những tình huống pháp luật liên quan đến ma túy tại chương trình - Ảnh: K.ANH

Chọn hai điểm cầu trọng điểm là TP.HCM và Hải Phòng, Trung ương Đoàn đang cụ thể hóa chương trình phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ ngay từ những hành động sát sườn tại cơ sở.

Nhìn lại 1 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và sự ra đời của Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi, bổ sung năm 2025), áp lực từ thực tiễn đòi hỏi tổ chức Đoàn phải đổi mới tư duy.

Đúng như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với phong trào Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới, nội dung Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn không còn nằm trên giấy. Chỉ tiêu 100% Đoàn cấp xã triển khai mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm chính là chiếc "phễu lọc" bảo vệ thanh thiếu niên từ sớm, từ xa.

Thượng úy Nguyễn Võ Hoàng Lân, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM đã gợi mở những kiến thức về phòng, chống ma túy, kiến thức pháp luật gần gũi để các sinh viên, thanh niên dễ dàng tiếp cận - Ảnh: K.ANH

Phát biểu tại đây, anh Hoàng Đức Nam, Phó ban Công tác Đoàn (Trung ương Đoàn), chia sẻ: Chương trình tuyên truyền năm nay nhằm cung cấp, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng cho các bạn đoàn viên, thanh niên luôn tỉnh táo, làm chủ bản thân - tránh xa ma túy; nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Đoàn Thanh niên các cấp với các lực lượng chức năng; tiếp tục phát huy tính hiệu quả của các mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền phòng, chống ma túy tại địa bàn dân cư, hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng và giảm tỉ lệ tái nghiện.

"Chúng tôi kỳ vọng sau chương trình này, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ phát huy tốt thông tin, kiến thức được tiếp cận, có giải pháp cụ thể đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên tại địa phương", anh Nam nói.

Mỗi đoàn viên tham dự chương trình mang theo một trách nhiệm lớn hơn: đem những thông tin thiết thực này trở lại với trường học, khu nhà trọ, tuyến phố thanh niên của mình. Bởi vì trong cuộc chiến phòng, chống ma túy ở cơ sở, sự cảnh giác và tinh thần tiên phong của chính lớp trẻ mới là bức tường thành vững chắc nhất.

Tại chương trình tiểu phẩm Thử một lần chứ mấy đã truyền đi thông điệp để bạn trẻ tránh xa ma túy, không thử dù chỉ một lần.

Trải nghiệm thực tế để "thấy để sợ, biết để tránh"

Bước chân vào không gian triển lãm trực quan tại chương trình, nhiều bạn trẻ không khỏi giật mình. Ma túy trá hình trong những vỏ bọc bắt mắt, từ kẹo ngọt, thuốc lá điện tử đến các loại nước uống tinh vi. Các món đồ được bày biện giúp đoàn viên tận mắt nhận diện cạm bẫy.

Thay vì những bài giảng lý thuyết dài dòng, sức hút của chương trình đến từ buổi tọa đàm cởi mở mang chủ đề Làm chủ bản thân - Tránh xa ma túy và tiểu phẩm sân khấu hóa đầy kịch tính. Sân khấu phản chiếu những tình huống cám dỗ đời thường, nơi lằn ranh giữa tò mò và sa ngã mỏng như sợi chỉ, đã lay động mạnh mẽ tâm tư của những người tham dự.

Chia sẻ tại chương trình, ca sĩ Đông Triều truyền đi thông điệp hãy bảo vệ bản thân, tránh xa cám dỗ và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện để thấy thanh xuân của mình thật đẹp, có ý nghĩa.

Tại chương trình, Thượng úy Nguyễn Võ Hoàng Lân, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM đã gợi mở những kiến thức về phòng, chống ma túy, kiến thức pháp luật gần gũi để các sinh viên, thanh niên dễ dàng tiếp cận.

Sinh viên tham gia chương trình truyển thông phòng, chống ma túy - Ảnh: K.ANH