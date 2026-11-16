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Người đàn ông chạy xe điện 4 bánh vượt đèn đỏ, đi ngược chiều ở Nghệ An

tác giả
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

Nhiều đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe điện 4 bánh vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều trên làn ô tô ở đại lộ Lê Nin (Nghệ An) khiến nhiều người bức xúc.

Cụ ông chạy xe điện 4 bánh vượt đèn đỏ, đi ngược chiều ở Nghệ An - Ảnh 1.

Người đàn ông chạy xe điện vượt đèn đỏ khi các phương tiện đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Chiều 16-11, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video từ camera hành trình ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe điện 4 bánh lưu thông trên đại lộ Lê Nin, đoạn qua phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Theo hình ảnh được chia sẻ, người này điều khiển xe điện 4 bánh vượt đèn đỏ tại nút giao, sau đó tiếp tục chạy ngược chiều trên làn đường dành cho ô tô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Anh T.Q.M. - người đăng tải các đoạn video cho biết các chủ xe thời điểm đó rất bức xúc trước hành vi tham gia giao thông bất chấp quy định của người đàn ông, có thể gây nguy hiểm cho những phương tiện đang lưu thông đúng chiều.

Cụ ông chạy xe điện 4 bánh vượt đèn đỏ, đi ngược chiều ở Nghệ An - Ảnh 2.

Người đàn ông chạy ngược chiều trên đại lộ Lê Nin, phường Vinh Phú, Nghệ An chiều 16-11 - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Thông tin được chia sẻ trên diễn đàn cộng đồng ô tô hơn 200.000 người theo dõi ở Nghệ An nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Trong phần bình luận, nhiều người cho hay đã từng gặp cảnh người này chạy xe điện 4 bánh có hành vi vi phạm an toàn giao thông tương tự trước đó.

Liên quan sự việc, cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin, tiến hành kiểm tra để xác minh danh tính người đàn ông và xử lý theo quy định.

Người đàn ông chạy xe điện 4 bánh vượt đèn đỏ, đi ngược chiều ở Nghệ An - Ảnh 3.Vượt đèn đỏ tông gãy thanh chắn đường sắt, tài xế xe tải bị phạt 41,5 triệu đồng

Một tài xế xe tải ở Đà Nẵng bị phạt tổng cộng 41,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng sau khi vượt đèn đỏ rồi làm gãy luôn thanh chắn đường sắt.

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DOÃN HÒA
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    Chủ đề: An toàn giao thông Vượt đèn đỏ ngược chiều Nghệ An

    Dòng sự kiện: Vi phạm an toàn giao thông

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