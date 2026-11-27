Khu lều bạt tập trung các sạp quần áo của chợ Pattavikorn bốc cháy - Ảnh: THE PATTAYA NEWS THAILAND

Theo Đài Thai PBS, giới chức Thái Lan cho biết một đám cháy dữ dội đã bùng phát vào sáng sớm 27-11 tại khu bán quần áo của chợ Pattavikorn (Bangkok). Đám cháy được khống chế sau gần 90 phút nỗ lực chữa cháy và không gây thiệt hại về người.

Chợ Pattavikorn là một trong những khu chợ đồ cũ lớn và nổi tiếng nhất Bangkok, quy tụ nhiều khu bán lẻ hàng đã qua sử dụng quy mô lớn cùng các gian hàng ẩm thực, thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm.

Trước đó, vào lúc 5h03, Trung tâm Thông tin vô tuyến Praram 199 thuộc Sở Cứu hỏa và cứu nạn Bangkok nhận được tin báo khẩn cấp về đám cháy tại khu chợ nằm trên ngõ Nawamin Soi 72, quận Bueng Kum.

Ngọn lửa bùng phát từ khu lều bạt tập trung các sạp quần áo, nhanh chóng lan rộng ngoài tầm kiểm soát và bao trùm toàn bộ phân khu này.

Lực lượng của Trạm Cứu hỏa và cứu nạn Bang Chan lập tức có mặt tại hiện trường, đồng thời huy động chi viện từ các trạm Hua Mak, Bang Kapi, Lat Phrao và Bang Khen, phối hợp cùng các tình nguyện viên cứu hộ, lực lượng chức năng tiếp cận và dập lửa từ nhiều hướng để ngăn nguy cơ cháy lan.

Đến 6h27, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, sau 1 giờ 24 phút chữa cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê mức độ thiệt hại cụ thể. Chưa có báo cáo về thương vong.

Trong khi đó, để kịp thời hỗ trợ tiểu thương và người dân bị ảnh hưởng, Văn phòng quận Bueng Kum đã lập bàn tiếp nhận đăng ký cứu trợ tại trạm xăng Caltex cạnh khu chợ, trên đường Nawamin.

Ngoài ra, trường học Bodindecha 2 ở gần hiện trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học tạm thời cho đến khi tình hình ổn định trở lại.