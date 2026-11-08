Hoa hậu Bảo Ngọc cùng sinh viên rung chuông vàng tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Hoa hậu Bảo Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng top 3 phần thi Rung chuông vàng, gồm bà Nguyễn Ngọc Ánh - thủ lĩnh Cộng đồng Xanh Việt Nam và hai sinh viên đạt thành tích cao - Ảnh: VĂN TRUNG

Chiều 8-11, trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, chương trình talkshow của Gen Zero diễn ra tại công viên Phan Đình Phùng (123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM). Sự kiện có hoa hậu Bảo Ngọc cùng đông đảo sinh viên.

Hoa hậu Bảo Ngọc chăm chú theo dõi phần thi của các sinh viên - Ảnh: VĂN TRUNG

Sinh viên 'đấu trí' tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Phần thi Rung chuông vàng được nhiều sinh viên hưởng ứng nhiệt tình. Người tham gia trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm thông qua nền tảng Kahoot về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Dù số lượng người trực tiếp tham gia trả lời trên nền tảng Kahoot giới hạn ở 44 người, không khí bên dưới sân khấu vẫn diễn ra sôi nổi.

Nhiều sinh viên hào hứng theo dõi, liên tục đưa ra đáp án, cổ vũ và hưởng ứng từng câu hỏi. Không ít bạn còn nhiệt tình tranh luận, nhanh chóng tìm câu trả lời cùng các thí sinh, khiến phần thi trở nên náo nhiệt.

Các sinh viên trả lời câu hỏi thông qua nền tảng Kahoot trên điện thoại - Ảnh: VĂN TRUNG

Các câu hỏi xoay quanh nhiều chủ đề như Vườn quốc gia Cát Tiên, bảo tồn động vật hoang dã, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, đa dạng sinh học và quy định pháp luật về hành vi săn bắt, buôn bán động vật hoang dã nguy cấp.

Dù độ khó tăng dần, nhiều thí sinh vẫn thể hiện nền tảng kiến thức đáng chú ý.

Trong đó, 36 người trả lời đúng câu hỏi về chiến lược phát triển thanh niên và 37 người xác định chính xác quy định liên quan đến hành vi xâm hại động vật hoang dã.

Càng về cuối, bảng xếp hạng càng có nhiều biến động. Những kiến thức đặc trưng về hệ sinh thái Việt Nam được lồng ghép qua các câu hỏi về voọc chà vá chân nâu, vai trò của lớp than bùn trong rừng tràm U Minh và chức năng của rừng đặc dụng.

Phần thi Rung chuông vàng của chương trình thu hút đông đảo sinh viên tham gia - Ảnh: VĂN TRUNG

Bên cạnh đó, thí sinh còn được thử sức với những vấn đề gần gũi trong đời sống như hậu quả của suy giảm đa dạng sinh học, lựa chọn phương tiện giao thông xanh nhằm giảm dấu chân carbon cá nhân và vai trò của thảm mục ngập nước trong hệ sinh thái rừng tràm.

Sau 13 câu hỏi, thí sinh dẫn đầu đạt 12.103 điểm, theo sau là 11.905 điểm. Đến khi cuộc thi kết thúc, bảng xếp hạng tiếp tục thay đổi với ba vị trí dẫn đầu lần lượt đạt 13.933, 13.218 và 12.914 điểm. Đáng chú ý, một thí sinh duy trì chuỗi 6 câu trả lời đúng liên tiếp.

Từ trái qua: TS Nguyễn Trần Vỹ, bà Đoàn Nguyễn Xuân Mai - Phó giám đốc Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam, bà Nguyễn Ngọc Ánh - thủ lĩnh Cộng đồng Xanh Việt Nam và hoa hậu Bảo Ngọc theo dõi phần thi Rung chuông vàng - Ảnh: VĂN TRUNG

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…