Video chiếc ô tô tự chạy tự đỗ suốt đêm gây sốt dân mạng Trung Quốc. Có người nói đùa: "Hẳn chiếc xe nghĩ mình là robot lau nhà" - Video: Shanghai Daily

Chiếc ô tô tự đỗ 868 lần giữa đêm khuya

Theo trang Shanghai Daily, ngày 14-11, một tài khoản mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ câu chuyện về chiếc ô tô điện bất ngờ liên tục kích hoạt chức năng đỗ xe tự động trong bãi xe ngầm của khu dân cư.

Theo nội dung được đăng tải, sự việc bắt đầu khoảng 3h sáng, khi bãi đỗ gần như không có người qua lại. Chiếc xe đang đỗ và đã khóa cửa bỗng tự tiến, lùi, điều chỉnh vị trí rồi thực hiện lại thao tác đỗ xe.

Quá trình này được cho là kéo dài nhiều giờ. Tiếng động bất thường khiến nhân viên bảo vệ đến kiểm tra và phát hiện trong xe không có người.

Theo lời kể của chủ xe, không có ai đến gần, sử dụng điện thoại điều khiển từ xa hoặc vô tình kích hoạt chức năng đỗ xe.

Đến sáng hôm sau, dữ liệu hệ thống được cho là ghi nhận chiếc xe đã thử thực hiện thao tác đỗ tới 868 lần.

Hàng loạt ô tô điện tự chạy trong hầm gửi xe

Theo trang Car News China, thời gian gần đây rộ lên hàng loạt video ghi lại cảnh ô tô điện không có người bên trong liên tục thực hiện các thao tác đỗ xe trong bãi xe ngầm tại Trung Quốc. Nhiều người đã gọi đây là "xe ma" để mô tả hiện tượng bất thường này.

Hàng loạt ô tô tự chạy trong hầm gửi xe. Tác giả video viết: Một chiếc xe thương hiệu của Trung Quốc "phát điên" lúc nửa đêm. Tôi quan sát suốt nửa tiếng và thấy trong xe không hề có người - Video: Car News China

Một video cho thấy hai chiếc Avatr 06 và Avatr 12 cùng thực hiện các thao tác đỗ xe gần như đồng bộ vào khoảng 6h sáng. Những hình ảnh khác được cho là ghi lại các mẫu Avatr 11, Avatr 12 và Huajing S, đều sử dụng công nghệ hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun.

Điểm đáng chú ý là các video xuất hiện trùng thời gian Huawei tổ chức cuộc thi sử dụng công nghệ hỗ trợ lái.

Cuộc thi Huawei Qiankun Intelligent Driving Open lần thứ hai diễn ra từ ngày 31-10 đến 13-11, thu hút hơn 190.000 chủ xe đăng ký, với 8 hạng mục thi đấu.

Trong đó hạng mục Parking Elite (cao thủ đỗ xe) xếp hạng dựa trên số lần sử dụng thành công các chức năng hỗ trợ đỗ xe.

Những tính năng được tính gồm đỗ xe tự động (APA), đỗ xe điều khiển từ xa (RPA), hỗ trợ đưa xe ra khỏi chỗ đỗ rồi đỗ lại (EPA) và hỗ trợ điều hướng trong bãi xe.

100 người đứng đầu nhận phần thưởng dưới dạng điểm thưởng Huawei, có thể sử dụng trong hệ sinh thái của hãng.

Cơ chế chấm điểm theo số lượt sử dụng đã khiến một số chủ xe tìm cách thực hiện thao tác đỗ lặp đi lặp lại để cải thiện thứ hạng. Trên mạng xã hội Trung Quốc, có người tuyên bố thực hiện tới 1.000 lượt đỗ trong một ngày, song con số này chưa được xác minh.

Vậy chiếc xe tự đỗ 868 lần có liên quan đến cuộc thi?

Dù có nhiều điểm tương đồng, hiện chưa đủ căn cứ để kết luận hai sự việc có cùng nguyên nhân. Chủ xe trong câu chuyện trên không tiết lộ có tham gia cuộc thi nào liên quan.

Nguyên nhân chính thức chưa được đưa ra. Nhưng ngay cả khi đó là một cuộc thi, việc thiếu sự giám sát khi để xe tự chạy giữa đêm sẽ dễ dẫn đến những rủi ro ngoài ý muốn - Ảnh cắt từ video

Mặt khác, theo quy định chính thức của Huawei, các lượt sử dụng chức năng hỗ trợ đỗ xe chỉ được tính thành tích từ 6h đến 22h hằng ngày, trong thời gian cuộc thi diễn ra. Điều này đồng nghĩa những thao tác đỗ xe lúc 3h sáng sẽ không giúp người tham gia tăng điểm.

Dù vậy, theo Car News China, một số chủ xe đã liên tục cho ô tô di chuyển nằm ngoài khung giờ tính điểm. Theo trang này, có thể có 3 nguyên nhân.

Thứ nhất, chủ xe sử dụng ứng dụng điện thoại để điều khiển ô tô rời chỗ đỗ rồi quay lại và đã không để ý đến thể lệ cuộc thi. Thứ hai, ánh sáng yếu, vạch kẻ mờ hoặc không gian chật hẹp khiến hệ thống phải liên tục điều chỉnh vị trí. Cuối cùng là khả năng xuất hiện lỗi phần mềm.

Tuy nhiên, kết luận cuối cùng chưa được đưa ra.