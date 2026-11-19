Toyota Innova tự di chuyển khiến nhiều người khó hiểu - Video: X

Một đoạn video từ camera giám sát ghi lại cảnh chiếc Toyota Innova màu trắng tự di chuyển tại Jepara, tỉnh Trung Java (Indonesia).

Theo trang Detik, sự việc xảy ra khoảng 18h30 ngày 13-11 tại nhà ông Tomi Adi Setiawan, cư dân làng Guyangan, huyện Bangsri, Jepara.

Hình ảnh từ camera cho thấy chiếc Innova đang đỗ trước hiên nhà bất ngờ lùi ra đường dù không có người ngồi bên trong. Đáng chú ý, sau khi lùi ra ngoài, chiếc xe tiếp tục đi về phía trước và dừng lại gần vị trí đỗ ban đầu.

Toàn bộ diễn biến được camera giám sát ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Trao đổi với Detik ngày 17-11, ông Tomi xác nhận đoạn video lan truyền trên mạng là thật, không qua chỉnh sửa.

Theo ông, chiếc Toyota Innova đã được đỗ trước nhà một thời gian trước khi xảy ra sự việc. Ông cũng khẳng định đã kéo phanh tay, tắt động cơ và mang chìa khóa vào trong nhà.

"Tôi đã kéo phanh tay. Nếu quên, chiếc xe có lẽ đã trôi đi ngay từ lúc đỗ", ông Tomi nói.

Khi chiếc xe bất ngờ di chuyển, không ai có mặt bên trong. Mẹ ông Tomi phát hiện sự việc và hoảng hốt la hét.

Chủ xe khẳng định đã làm đủ mọi thao tác cần thiết với một chiếc xe dừng đỗ - Ảnh cắt từ video

Điều khiến chủ xe khó hiểu nhất là chiếc Innova không chỉ lùi ra đường mà sau đó còn đi theo chiều ngược lại, trở về gần vị trí ban đầu.

Ông Tomi nghi ngờ hiện tượng này có thể liên quan đến độ dốc của mặt đường. Theo mô tả, khu vực trước hiên nhà có độ dốc xuống đường, trong khi phía đối diện hơi dốc lên.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là phỏng đoán của chủ xe. Chưa có kết luận kỹ thuật giải thích vì sao chiếc Innova có thể lùi rồi lại tiến khi động cơ đã tắt và phanh tay được cho là đã kích hoạt.

"Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao xe có thể tự di chuyển như vậy", ông Tomi chia sẻ.

May mắn, sự việc không gây ra va chạm hay thương vong. Chủ xe cho biết chiếc Innova đã không đâm vào xe máy hoặc ô tô nào trên đường.

Sau khi phát hiện sự việc, ông Tomi kiểm tra lại camera giám sát và lưu đoạn video. Kể từ khi hình ảnh lan truyền trên mạng, nhiều bạn bè và hàng xóm đã liên hệ hỏi thăm.

Dù nguyên nhân cuối cùng chưa được đưa ra, song vụ việc cũng là lời nhắc về nguy cơ xe bị trôi khi đỗ trên đường dốc. Người lái cần sử dụng phanh đỗ đúng cách, kết hợp vị trí số phù hợp và kiểm tra xe đã đứng yên trước khi rời đi.