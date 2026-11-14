Hai phó giám đốc sở ở Khánh Hòa bị hack Zalo, mạo danh nhắn tin mượn tiền

Hai phó giám đốc sở bị mạo danh trên Zalo, nhiều người nhận tin nhắn mượn 30 triệu - Ảnh minh họa có dùng AI

Tính đến tối 14-11, nhiều người nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của hai phó giám đốc sở thuộc hai sở ở tỉnh Khánh Hòa với nội dung hỏi mượn số tiền lớn.

Cụ thể, tài khoản Zalo của ông C.V.A., Phó giám đốc Sở X. (tên sở được viết tắt), nhắn cho nhiều người quen với nội dung: "Tài khoản còn đủ 30 triệu k0 (không) cho mượn chuyển vào số này có tí việc. Sáng mai gởi lại được không".

Khi được gọi điện trực tiếp, ông C.V.A. xác nhận tài khoản Zalo của mình đã bị kẻ xấu xâm nhập. Người này mạo danh ông nhắn tin hỏi mượn tiền nhiều người.

Chiều tối 14-11, ông N.Đ.S., Phó giám đốc một sở khác của tỉnh Khánh Hòa, cũng thông báo trên Zalo cá nhân: "Zalo của S. bị hack mượn rất nhiều tiền. Các bạn và anh chị đừng thực hiện nhé. Cám ơn".

Đến gần 20h cùng ngày, ông N.Đ.S. tiếp tục thông báo tài khoản Zalo đã được khôi phục và cập nhật lại ảnh đại diện.

Ngoài tài khoản của hai phó giám đốc sở nói trên, nhiều người cũng cho biết tối 14-11 họ nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của người quen với nội dung hỏi mượn 30 triệu đồng, tương tự tin nhắn được gửi từ tài khoản của ông C.V.A.

Tình trạng kẻ xấu xâm nhập tài khoản Zalo hoặc mạng xã hội của người khác rồi mạo danh nhắn tin mượn tiền từng xảy ra trước đây. Tại Khánh Hòa, một phó giám đốc Sở C. cũng từng bị kẻ xấu mạo danh, lan truyền tin nhắn hỏi mượn tiền. Sự việc khiến có người hiểu lầm, nghi ngờ chính vị phó giám đốc sở này đang hỏi vay tiền.

Trước những thủ đoạn trên, người dùng cần thận trọng khi nhận tin nhắn hỏi mượn tiền hoặc yêu cầu thực hiện việc quan trọng từ tài khoản của người thân, bạn bè, kể cả người quen biết. Cần chủ động gọi điện hoặc liên hệ qua kênh khác để xác minh trước khi chuyển tiền hay làm theo yêu cầu.