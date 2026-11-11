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Đoàn đại biểu Quốc hội Khánh Hòa đề nghị Chủ tịch tỉnh giải quyết kiến nghị về dự án Cồn Tân Lập

tác giả
PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển đơn đề nghị chủ tịch tỉnh này giải quyết kiến nghị của cử tri về dự án Cồn Tân Lập.

Đoàn ĐB Quốc hội đề nghị giải quyết kiến nghị về tại Cồn Tân Lập - Ảnh 1.

Một khu nhà dự án cồn Tân Lập tại Nha Trang do Công ty CP Sông Đà Nha Trang xây phần thô và hoàn thiện mặt ngoài - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Đại biểu Quốc hội Lê Hữu Trí - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa - xác nhận Đoàn vừa tiếp tục có văn bản chuyển đơn của hộ dân là người mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư cồn Tân Lập (phường Nha Trang), để đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết theo quy định pháp luật và thông báo kết quả cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

5 kiến nghị gửi chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Trí cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã xem xét đơn kiến nghị của các cử tri nêu trên và "lọc ra" những nội dung kiến nghị cụ thể, thuộc thẩm quyền hành chính và trách nhiệm giải quyết của chủ tịch UBND tỉnh (theo quy định pháp luật và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) để chuyển và đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết như trên.

Theo công văn ngày 9-11-2026 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, nội dung đơn của cử tri là các hộ dân phản ánh văn bản số 10038/UBND-NC ngày 9-8-2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa gửi Tòa án nhân dân Khu vực 1- Khánh Hòa có nội dung phiến diện; đồng thời kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa các nội dung gồm:

Thứ nhất, chỉ đạo Sở Tài chính và Sở Xây dựng căn cứ công văn 6761/BXD của Bộ Xây dựng để xem xét, thẩm định lại đơn giá xây dựng theo mặt bằng giá thực tế; chấp nhận kết quả thẩm định độc lập nếu cơ quan chuyên môn không thực hiện, không chấp nhận mức giá do Công ty cổ phần Sông Đà đơn phương áp đặt.

Thứ hai, khắc phục tính phiến diện của văn bản số 10038/UBND-NC bằng văn bản bổ sung gởi tòa án, khẳng định rõ các giao dịch năm 2016 tuân thủ đúng pháp luật tại thời điểm đó và người mua hoàn toàn ngay tình, không có lỗi.

Thứ ba, yêu cầu Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang nhanh chóng hoàn thiện thủ tục nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật, không được chây ì né tránh trách nhiệm bàn giao nhà và cập nhật tài sản trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bán cho khách hàng.

Thứ tư, đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra xử lý nếu Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang vẫn ngoan cố thực hiện hành vi ép giá, đơn phương hủy hợp đồng nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thứ năm, các hộ dân đăng ký được chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp dân trong tháng 11-2026.

Liên quan vụ kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Được biết, văn bản 10038/UBND-NC ngày 9-8-2026 là văn bản trình bày ý kiến của UBND tỉnh Khánh Hòa (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án theo thông báo của tòa, do chủ tịch UBND tỉnh đại diện theo pháp luật) trả lời các nội dung yêu cầu của tòa về vụ án kinh doanh thương mại "tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.

Nguyên đơn trong vụ án trên đã khởi kiện Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang (chủ đầu tư dự án) về việc tự ý, đơn phương thông báo "đã chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" ký kết hơn 10 năm trước và đã thu đủ (100%) tiền bán 4 lô đất biệt thự (tổng cộng hơn 27,88 tỉ đồng) theo các hợp đồng đó.

Theo kiến nghị của các hộ dân, trong văn bản nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã căn cứ nghị định và thông tư đều đã hết hiệu lực pháp luật tại các thời điểm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập ký kết các hợp đồng bán đất cho dân vào năm 2016, để tỉnh trình bày với tòa là theo các quy định đó, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập "không có (tức không được phép - PV) chuyển nhượng quyền sử dụng đất phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở".

Đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giải quyết kiến nghị về dự án Cồn Tân Lập - Ảnh 3.Sông Đà Nha Trang lại bị kiện ra tòa vì chấm dứt nhiều hợp đồng bán đất hơn 10 năm trước

Ngoài vụ thua kiện đòi “vô hiệu” hợp đồng góp vốn đầu tư mua đất nền, Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang lại bị kiện vụ thông báo hủy nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đều tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.

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PHAN SÔNG NGÂN
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    Chủ đề: Nha Trang Khánh Hòa dự án Cồn Tân Lập Sông Đà Nha Trang thua kiện hủy hợp đồng bán đất

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