Bác sĩ Việt Nam tham gia cấp cứu, hỗ trợ hành khách nước ngoài bị đau bụng dữ dội trên chuyến bay từ TP.HCM đến Bắc Kinh (Trung Quốc) - Ảnh: BS PHAN HẢI THANH

Rạng sáng 17-11, trên chuyến bay của Hãng hàng không Air China từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến Bắc Kinh (Trung Quốc), một hành khách nước ngoài bất ngờ bị đau bụng dữ dội. May mắn, hai bác sĩ Việt Nam có mặt trên chuyến bay đã kịp thời hỗ trợ.

30 phút căng thẳng giữa bầu trời

Trao đổi với Tuổi Trẻ từ Bắc Kinh, TS.BS Phan Hải Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế (trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế), xác nhận ông là một trong hai bác sĩ tham gia cấp cứu hành khách.

Người còn lại là TS.BS La Văn Phú, Trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.

Theo bác sĩ Thanh, ông cùng đoàn bác sĩ Việt Nam đang trên đường đến Bắc Kinh tham dự một hội nghị khoa học y khoa quốc tế thì nhận được thông báo từ tổ bay.

Tại hàng ghế phía trên, một người đàn ông quốc tịch Litva đang nằm dài trên ghế, đau đớn vì cơn đau bụng dữ dội.

Bên cạnh là người vợ lo lắng và một phụ nữ trẻ tự giới thiệu là điều dưỡng hồi sức tích cực (ICU), đang làm việc tại Mỹ.

Sau khi giới thiệu là bác sĩ, hai người đề nghị tiếp viên trưởng mang hộp cấp cứu đến để kiểm tra tình trạng hành khách.

Bệnh nhân được hướng dẫn nằm ngửa để kiểm tra mạch, huyết áp, nhiệt độ và thăm khám bụng. Qua đánh giá ban đầu, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu gợi ý tình trạng bụng ngoại khoa cấp cứu. Hai bác sĩ nhận định nhiều khả năng bệnh nhân bị cơn đau quặn thận trái.

Khó khăn lúc này là hộp thuốc cấp cứu trên máy bay chỉ có thuốc uống, không có thuốc giảm đau dạng tiêm. Sau khi cân nhắc, hai bác sĩ lựa chọn thuốc giảm đau đường uống phù hợp do đoàn bác sĩ Việt Nam mang theo, đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình trạng bệnh nhân.

Tuy nhiên cơn đau chưa giảm ngay. Người vợ liên tục hỏi về mức độ nguy hiểm của chồng và có ý định đề nghị máy bay hạ cánh khẩn cấp. Tổ bay cũng cân nhắc phương án này trước tình trạng sức khỏe của hành khách.

Hai bác sĩ Việt Nam giải thích rằng qua thăm khám tại thời điểm đó, chưa ghi nhận dấu hiệu nguy hiểm đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được theo dõi và đánh giá lại sau 15-30 phút để quyết định hướng xử trí tiếp theo.

Trong thời gian chờ thuốc phát huy tác dụng, hai bác sĩ liên tục ở bên thăm hỏi, động viên bệnh nhân và người thân.

Khoảng 30 phút sau khi dùng thuốc, cơn đau bắt đầu giảm dần. Bệnh nhân tỉnh táo, dễ chịu hơn.

Khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, có thể đi lại bình thường. Người đàn ông cùng vợ liên tục gửi lời cảm ơn hai bác sĩ Việt Nam và những người đã hỗ trợ mình.

Nhờ sự phối hợp giữa hai bác sĩ Việt Nam, nữ điều dưỡng và tổ bay, chuyến bay tiếp tục hành trình mà không phải hạ cánh khẩn cấp.

Sau sự việc, tiếp viên hàng không ghi nhận quá trình thăm khám, xử trí. Hai bác sĩ Việt Nam cũng ký xác nhận và chịu trách nhiệm về những công việc chuyên môn đã thực hiện.

Nhân viên tổ bay chụp ảnh cùng bác sĩ Phan Hải Thanh và bác sĩ La Văn Phú (giữa) sau ca cấp cứu đặc biệt trên bầu trời - Ảnh: NVCC

Vị bác sĩ hai lần cấp cứu hành khách trên chuyến bay quốc tế

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bác sĩ Phan Hải Thanh cho biết ông rất vui khi thấy bệnh nhân hồi phục và chuyến bay không phải thay đổi lịch trình vì tình huống khẩn cấp.

"Chúng tôi đã hội ý rất kỹ về trường hợp khẩn cấp này bởi những quyết định y khoa lúc đó là vô cùng quan trọng", bác sĩ Thanh nói.

Trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ La Văn Phú cũng chia sẻ niềm vui sau khi hỗ trợ cấp cứu hành khách người nước ngoài.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai bác sĩ Phú tham gia cấp cứu hành khách trên chuyến bay quốc tế. Lần đầu diễn ra cách đây hơn một năm, trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Paris (Pháp), khi ông hỗ trợ một hành khách người Pháp gặp vấn đề sức khỏe.

Hai tình huống khác nhau nhưng đều để lại trong ông những kỷ niệm khó quên về trách nhiệm của người thầy thuốc.

Điều khiến các bác sĩ vui nhất sau sự việc không phải là những lời cảm ơn, mà là nhìn thấy bệnh nhân giảm đau, người vợ an tâm và mọi người trên chuyến bay nhẹ nhõm.

Một chuyến bay, một tình huống cấp cứu bất ngờ nhưng cũng là dịp để những người thầy thuốc thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp, sự tận tâm với người bệnh, dù ở bất cứ đâu.