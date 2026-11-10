Tàu Vùng 5 Hải quân đưa bệnh nhi từ Thổ Châu về Phú Quốc cấp cứu

Các cán bộ, chiến sĩ tàu 253 thuộc Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã tiếp nhận và đưa bé gái ở đặc khu Thổ Châu đến đảo Phú Quốc cấp cứu - Ảnh: VÙNG 5 HẢI QUÂN

Vùng 5 Hải quân cho biết trước đó, một bé gái (2 tuổi, ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang) đến Bệnh xá Trung đoàn 152 (Quân khu 9) cấp cứu trong tình trạng sốt cao, co giật, rối loạn ý thức, tiên lượng nặng, cần chuyển đến cơ sở y tế có điều kiện điều trị tốt hơn.

Đến khoảng 0h45 ngày 10-11, nhận chỉ thị của Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều động tàu 253 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam cơ động đến đặc khu Thổ Châu tiếp nhận bệnh nhi trên đưa về Phú Quốc điều trị.

Lúc này lực lượng quân y chuẩn bị phương tiện, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, chuyển bệnh nhi đến cơ sở y tế.

Đến 1h42 cùng ngày, tàu 253 tiếp nhận bệnh nhi trên và rời đặc khu Thổ Châu để về Phú Quốc.

Sau khi cập cảng Lữ đoàn 127 (ở đặc khu Phú Quốc), lực lượng quân y và xe cứu thương của Đội Điều trị 78 (Vùng 5 Hải quân) đã chuyển bệnh nhi trên đến Trung tâm Y tế Phú Quốc tiếp tục cấp cứu, điều trị.

