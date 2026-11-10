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Tàu Vùng 5 Hải quân đưa bệnh nhi từ Thổ Châu về Phú Quốc cấp cứu

tác giả
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

Sáng 10-11, tàu 253 thuộc Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã vượt biển đến đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) để tiếp nhận và đưa một bệnh nhi bệnh nặng về đảo Phú Quốc cấp cứu.

Tàu 253 Vùng 5 Hải quân cơ động đưa bệnh nhi từ Thổ Châu về Phú Quốc cấp cứu - Ảnh 1.

Các cán bộ, chiến sĩ tàu 253 thuộc Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã tiếp nhận và đưa bé gái ở đặc khu Thổ Châu đến đảo Phú Quốc cấp cứu - Ảnh: VÙNG 5 HẢI QUÂN

Vùng 5 Hải quân cho biết trước đó, một bé gái (2 tuổi, ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang) đến Bệnh xá Trung đoàn 152 (Quân khu 9) cấp cứu trong tình trạng sốt cao, co giật, rối loạn ý thức, tiên lượng nặng, cần chuyển đến cơ sở y tế có điều kiện điều trị tốt hơn.

Đến khoảng 0h45 ngày 10-11, nhận chỉ thị của Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều động tàu 253 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam cơ động đến đặc khu Thổ Châu tiếp nhận bệnh nhi trên đưa về Phú Quốc điều trị.

Lúc này lực lượng quân y chuẩn bị phương tiện, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, chuyển bệnh nhi đến cơ sở y tế.

Đến 1h42 cùng ngày, tàu 253 tiếp nhận bệnh nhi trên và rời đặc khu Thổ Châu để về Phú Quốc.

Sau khi cập cảng Lữ đoàn 127 (ở đặc khu Phú Quốc), lực lượng quân y và xe cứu thương của Đội Điều trị 78 (Vùng 5 Hải quân) đã chuyển bệnh nhi trên đến Trung tâm Y tế Phú Quốc tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Tàu 253 Vùng 5 Hải quân cơ động vượt biển đưa bệnh nhi từ Thổ Châu về Phú Quốc cấp cứu - Ảnh 2.Vùng 5 Hải quân cứu, kéo thành công sà lan mắc cạn

TTO - Chiếc sà lan chở khoảng 750 tấn vật liệu xây dựng từ Chợ Mới, An Giang đi Phú Quốc bị chết máy và bị sóng đánh trôi dạt vào Hòn Dâm Ngoài vừa được hai tàu của Vùng 5 Hải quân giải cứu.

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    Chủ đề: Vùng 5 hải quân Bệnh nhi cấp cứu đặc khu Thổ Châu Tàu 253

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