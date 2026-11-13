Hà Nội sẽ rà soát tình trạng một cán bộ phải dùng nhiều phần mềm

Toàn cảnh phiên tiếp xúc chuyên đề lĩnh vực khoa học công nghệ - Ảnh: VĂN TUYẾN

Sáng 13-11, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì hội nghị.

247 thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến toàn trình

Báo cáo tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Tố Quyên cho biết trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 126 xã, phường đã bố trí đầu mối thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đến ngày 11-11-2026, cấp xã cung cấp trực tuyến 415 trong tổng số 419 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó có 247 thủ tục trực tuyến toàn trình (từ khâu nhận hồ sơ tới trả kết quả được thực hiện trực tuyến 100%).

TP cũng đã phê duyệt hai nhiệm vụ công nghệ chiến lược, phân bổ 600 tỉ đồng vốn ngân sách cho Quỹ Đầu tư mạo hiểm. Qua đợt cao điểm 100 ngày, TP hỗ trợ chuyển đổi số cho 323.189 chủ thể kinh doanh và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 433 chợ. Trong số các chủ thể được hỗ trợ, 14,4% ghi nhận phát sinh doanh thu qua kênh số.

Tuy vậy, bà Quyên cho biết hiện 8 xã, phường chưa có nhân sự chuyên trách, còn 86 đơn vị chỉ bố trí từ một đến hai người. Dữ liệu chuyên ngành chưa được chia sẻ thông suốt, khiến việc xác thực và tái sử dụng thông tin khi giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế.

UBND TP sẽ rà soát vị trí việc làm, ưu tiên hỗ trợ các xã, phường thiếu nhân sự chuyên trách và hoàn thiện việc chia sẻ dữ liệu dùng chung.

Rà soát tình trạng cán bộ phải dùng nhiều phần mềm

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang - Ảnh: VĂN TUYẾN

Từ các điểm cầu, đại diện HĐND các xã, phường Hoài Đức, Quang Minh, Giảng Võ, Việt Hưng đề nghị TP hoàn thiện, đồng bộ và liên thông các phần mềm dùng chung.

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế đăng nhập tập trung, tích hợp tài khoản với VNeID để hạn chế tình trạng cán bộ phải sử dụng nhiều phần mềm, nhập liệu trùng lặp.

Các đơn vị cũng kiến nghị tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên sâu, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức và đại biểu HĐND cấp xã; bố trí nhân lực chuyên trách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Giải đáp các ý kiến, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết đến nay sở đã tổ chức 41 lớp đào tạo chuyên sâu cho khối xã, phường về trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực công vụ. Riêng khối HĐND đang triển khai 43 lớp với 1.290 học viên.

Liên quan tình trạng cán bộ phải sử dụng nhiều phần mềm, tài khoản, ông Trang cho biết dự kiến trong tháng 12, Sở sẽ rà soát, đánh giá để quyết định phần mềm cần dừng, tích hợp hoặc tiếp tục sử dụng.

Sở cũng đề nghị các xã, phường xác định sát nhu cầu về hệ thống phòng họp trực tuyến, trang thiết bị dùng chung để đầu tư hiệu quả; đồng thời chủ động đầu tư hệ thống tường lửa, bảo đảm an toàn thông tin theo phân cấp.

Ông Trang cam kết trước ngày 20-11, Sở sẽ có văn bản trả lời, hướng dẫn cụ thể từng kiến nghị và phối hợp trực tiếp với các địa phương tháo gỡ những khó khăn vượt quá khả năng giải quyết bằng văn bản.

Tại điểm cầu xã Chuyên Mỹ, cử tri kiến nghị TP hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiếp cận máy móc, thiết bị hiện đại; ứng dụng thiết kế 3D, số hóa hoa văn truyền thống, cải tiến mẫu mã nhưng vẫn giữ gìn bản sắc làng nghề.

Nhà nước sẽ là khách hàng đầu tiên với các sản phẩm đổi mới sáng tạo

Cũng tại buổi tiếp xúc, các nhà khoa học, doanh nghiệp cũng đề nghị TP sớm ban hành hướng dẫn về định mức, chi phí, nghiệm thu đối với các nhiệm vụ mới, nhất là trong lĩnh vực AI, phần mềm và dữ liệu; đẩy mạnh khoán chi theo sản phẩm và rút ngắn quy trình thực hiện.

GS.TS Trần Thị Thanh Tú, Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, kiến nghị TP phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn, thúc đẩy các nhiệm vụ giải quyết những bài toán của thủ đô.

Trước những đề nghị trên, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết TP sẽ đưa sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thủ đô vào sử dụng, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu thương mại hóa.

"Nhà nước sẽ là khách hàng đầu tiên" - ông Dũng nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng - Ảnh: VĂN TUYẾN

Theo ông Dũng, khâu thực thi chính sách vẫn là điểm nghẽn khi 75% doanh nghiệp chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách hỗ trợ. TP sẽ thành lập tổ điều phối chuyên trách để kết nối cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và địa phương.

Về chuyển đổi số ở cơ sở, ông yêu cầu Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ làm việc trong tháng 11 với 8 xã, phường chưa bố trí nhân sự chuyên trách. Năm 2027, TP sẽ ưu tiên ngân sách cho các nhiệm vụ trực tiếp phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo, gắn phân bổ vốn với tiến độ và kết quả thực hiện.