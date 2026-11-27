Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An (Việt Hưng, Hà Nội) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chia sẻ tại Hội thảo giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức sáng 27-11, ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - cho biết Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học bằng ngân sách cấp thành phố, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Theo Nghị quyết số 18, năm 2025 của HĐND TP Hà Nội quy định mức hỗ trợ 30.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục ở các xã miền núi, bãi giữa sông Hồng và 20.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh còn lại, với tổng kinh phí dự kiến hơn 3.000 tỉ đồng.

Ông Hiền cho biết sau một năm thực hiện, 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học đã tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú; 633.323 học sinh được thụ hưởng, chiếm 83,97% tổng số học sinh tiểu học.

So với khoảng 502.000 học sinh ăn bán trú tại thời điểm xây dựng chính sách, số học sinh tham gia bán trú đã tăng khoảng 26%, cho thấy chính sách đã tháo gỡ đáng kể rào cản tài chính đối với các gia đình.

Về thể chất, báo cáo tổng kết ghi nhận đa số học sinh có cải thiện tích cực: chiều cao bình quân tăng 1,5 - 3cm, cân nặng tăng 1 - 3,3kg trong năm học; tỉ lệ học sinh suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và thể lực yếu có xu hướng giảm.

Ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Ảnh: GIA HÂN

Đáng chú ý, theo Nghị quyết số 84, áp dụng từ năm học 2026-2027, đã điều chỉnh nhóm 1 từ 30.000 lên 40.000 đồng/học sinh/ngày và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách so với quy định cũ (gồm học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Minh Châu; hộ nghèo, cận nghèo; khuyết tật; bảo trợ xã hội; con liệt sĩ, con thương binh…).

Nhóm 2 từ 20.000 lên 28.000 đồng/học sinh/ngày. Nếu nhà trường và phụ huynh thống nhất mức ăn cao hơn, phần chênh lệch do phụ huynh đóng góp.

Cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú qua hai năm học có sự thay đổi như sau:

Theo ông Hiền, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn việc tổ chức bữa ăn bán trú cũng bộc lộ những hạn chế như: tiêu chí lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp chưa thống nhất; nguồn cung còn qua nhiều khâu trung gian; truy xuất nguồn gốc và giám sát chất lượng chưa đồng đều; ở một số nơi còn hiện tượng suất ăn bị cắt giảm về định lượng, thực đơn đơn điệu; cơ sở vật chất bếp ăn, phòng ăn chưa theo kịp tốc độ tăng số học sinh bán trú.

Từ thực tiễn thực hiện chính sách bán trú và cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn, ông Hiền đưa ra những bài học kinh nghiệm. Thứ nhất, công khai, minh bạch về tài chính, đơn giá, nguồn gốc nguyên liệu và mời cha mẹ học sinh trực tiếp tham gia giám sát là yếu tố có tính quyết định trong việc tạo đồng thuận xã hội. Thứ hai, hoạt động kiểm tra thường xuyên, đột xuất, không báo trước của các đoàn liên ngành tạo ra tâm thế tự giác chấp hành ở người đứng đầu cơ sở giáo dục và các đơn vị cung cấp suất ăn. Thứ ba, việc xác định đối tượng thụ hưởng mức cao đòi hỏi hồ sơ minh chứng pháp lý chặt chẽ và cần được chuẩn hóa ngay từ đầu năm học, tránh thanh quyết toán dựa trên số liệu ước tính. Thứ tư, chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu được cập nhật “đúng - đủ - sạch - sống”; việc khai báo phải trở thành nền nếp hằng ngày, không mang tính đối phó. Thứ năm, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính sách chỉ được thực hiện đồng đều khi có chuẩn chung do thành phố ban hành, trách nhiệm rõ ràng của UBND xã, phường và nhà trường, cùng cơ chế kiểm tra và hỗ trợ năng lực cho cơ sở.