Người Hà Nội đi tàu metro - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 23-11, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) thông báo về việc miễn phí vé đi xe buýt và tàu metro cho người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, trong ngày 24-11, Hà Nội miễn tiền vé cho toàn bộ hành khách sử dụng 129 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến metro đang khai thác, gồm tuyến 2A (Cát Linh - Hà Đông) và tuyến 3.1 (Nhổn - Cầu Giấy).

Đối với người dân đi xe buýt bằng vé lượt, sẽ được phát vé miễn phí từ thiết bị bán vé trên xe hoặc nhận vé qua ứng dụng "ThevegiaothongHN" và các ví điện tử được hệ thống vé chấp nhận mà không phải thanh toán.

Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, hành khách được phát vé lượt giấy dự phòng.

Đối với hành khách đi metro, sẽ được phát vé lượt miễn phí tại quầy bán vé theo nhu cầu chuyến đi hoặc sử dụng ứng dụng "Hà Nội Metro", thẻ visa và các ví điện tử được hệ thống vé chấp nhận mà không phải thanh toán.

Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, đơn vị vận hành sẽ phát vé lượt giấy dự phòng.

Riêng hành khách sử dụng vé tháng hoặc thuộc diện được miễn tiền vé theo quy định, việc sử dụng dịch vụ được thực hiện thông qua hình thức chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân (áp dụng đối với người cao tuổi và trẻ em) hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) tại thiết bị kiểm soát ở cửa lên.

Để triển khai chính sách, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo các đơn vị liên quan, doanh nghiệp vận tải xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội tổ chức thực hiện, bảo đảm an toàn, thông suốt.

Các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát lượng hành khách, nhu cầu đi lại để chủ động điều chỉnh tần suất, số chuyến theo thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm chất lượng phục vụ người dân và du khách.

Đồng thời, các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền về chính sách miễn vé, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt và khu vực nhà ga metro.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội, việc miễn phí vé xe buýt, metro trong các dịp lễ, Tết và sự kiện đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách đi lại, tham quan, mua sắm, vui chơi.

Chính sách cũng góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm ùn tắc giao thông.