Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định cho các cán bộ - Ảnh: PHẠM HÙNG

Sáng 20-11, tại Thành ủy Hà Nội, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công ông Vũ Hà, Thành ủy viên, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đến công tác tại phường Ô Chợ Dừa.

Ông Vũ Hà được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định điều động ông Phan Thanh Tùng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thường Tín, đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, để bố trí làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề TP Hà Nội.

Ông Tùng đồng thời thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, ông Bùi Tiến Thành, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội), được điều động đến công tác tại xã Thường Tín.

Ông Thành được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2025-2030 và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông - Ảnh: PHẠM HÙNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các ông trong quá trình công tác.

Theo ông Đông, Hà Nội đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược về quy hoạch, phát triển hạ tầng, đô thị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó đòi hỏi công tác cán bộ phải đi trước một bước, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường và gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể.

"Mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc" - ông Đông chia sẻ.