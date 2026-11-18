Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ giảm 85% tiền phạt về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, lập hóa đơn cho hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã điều chỉnh một số chính sách theo hướng giảm mạnh tiền phạt, đơn giản hóa thủ tục cho người nộp thuế, trong dự thảo nghị quyết vừa được trình Chính phủ.

Đề xuất hộ kinh doanh kê khai được giảm đến 85% tiền phạt

Dự thảo tập trung tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất giảm tới 85% tiền phạt đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo hóa đơn.

Theo đó, mức phạt chỉ còn 15% mức thông thường, thay vì 50% như phương án đề xuất ban đầu.

Để được hưởng chính sách này, hộ kinh doanh kê khai thuộc diện áp dụng phải nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, thông báo, báo cáo hóa đơn còn thiếu. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 21-11-2026 đến hết ngày 30-6-2028.

Riêng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuộc diện điều chỉnh của nghị quyết được đề xuất không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế.

Đối với các đối tượng còn lại, trong đó có doanh nghiệp, dự thảo quy định ba mức phạt tùy thời điểm hoàn thiện hồ sơ.

Theo đó, người nộp thuế hoàn thiện đủ hồ sơ từ ngày 21-11-2026 đến hết ngày 30-6-2027 được áp dụng mức phạt bằng 30% mức thông thường, tương đương giảm 70%. Nếu hoàn thiện hồ sơ từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2027, mức phạt bằng 50%; còn từ ngày 1-1 đến hết ngày 30-6-2028, mức phạt bằng 70%.

Bộ Tài chính cho biết chính sách được thiết kế nhằm khuyến khích người nộp thuế sớm khắc phục vi phạm. Người hoàn thiện hồ sơ càng sớm thì mức phạt càng thấp.

Chính sách không áp dụng đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế và người nộp thuế đang được kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử về những hành vi này.

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức phạt tiền đối với người nộp thuế vi phạm thời gian nộp hồ sơ khai thuế, lập hóa đơn - Ảnh: LÊ THANH với sự hỗ trợ của AI

Không phát sinh nghĩa vụ thuế, có thể được miễn một số hồ sơ

Cùng với giảm tiền phạt, một nội dung được doanh nghiệp quan tâm là chính sách miễn nộp một số hồ sơ khai thuế, báo cáo hóa đơn đối với trường hợp không phát sinh nghĩa vụ thuế.

Theo dự thảo sau chỉnh lý, người nộp thuế thuộc diện áp dụng không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với các kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế, tính từ thời điểm được xác định không hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc từ khi có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký theo quy định.

Đồng thời, người nộp thuế không phải lập, gửi báo cáo hóa đơn đối với các kỳ trước ngày 1-7-2022 thuộc khoảng thời gian được miễn nếu thực tế không sử dụng hóa đơn.

Người nộp thuế phải cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế, không sử dụng hóa đơn.

Đáng chú ý, trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước ngày 21-11-2026 nhưng chưa được giải quyết, người nộp thuế được bổ sung cam kết vào hồ sơ đã nộp hoặc biên bản làm việc với cơ quan thuế, không phải nộp lại hồ sơ.

Theo dự thảo, cơ quan thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ đủ 10 năm liên tục trở lên, tính đến ngày 30-6-2028.

Điều kiện là người nộp thuế không còn nợ thuế tại thời điểm chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không thuộc diện đang bị kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử về vi phạm pháp luật thuế, hóa đơn và không có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế chưa được xử lý.

Trước khi thực hiện, cơ quan thuế phải công khai danh sách dự kiến trong 30 ngày. Hết thời hạn này, nếu không có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc ý kiến phản đối bằng văn bản của bên liên quan, cơ quan thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung cơ chế bảo vệ người bị mạo danh lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Theo đó, cơ quan thuế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân thuộc trường hợp quy định khi nhận được văn bản của cơ quan công an xác nhận đã tiếp nhận và đang giải quyết vụ việc. Nếu đã áp dụng biện pháp này thì thực hiện hủy bỏ theo quy định.

Dự thảo nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 21-11-2026, với các chính sách đặc thù áp dụng đến hết ngày 30-6-2028, trừ một số trường hợp được tiếp tục giải quyết theo quy định chuyển tiếp.

Ngừng hoạt động 10 năm, doanh nghiệp có thể phải bổ sung 50 hồ sơ thuế Trong tờ trình, Bộ Tài chính dẫn ví dụ một doanh nghiệp ngừng hoạt động 10 năm, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có thể phải bổ sung 50 hồ sơ, gồm 40 hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và 10 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Cùng với đó, doanh nghiệp có thể phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khoảng 55 triệu đồng, gồm 23 triệu đồng phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, 20 triệu đồng lệ phí môn bài và 12 triệu đồng tiền chậm nộp lệ phí môn bài.