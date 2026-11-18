Doanh nghiệp mong muốn được đóng mã số thuế khi đã ngừng kinh doanh từ 10 năm - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Trong văn bản góp ý dự thảo nghị quyết về chính sách của Chính phủ về cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, bà Nguyễn Thị Thúy Vi (TP.HCM) cho biết thành lập doanh nghiệp từ tháng 3-2016 nhưng suốt 10 năm qua không hoạt động kinh doanh, không phát sinh doanh thu, chi phí. Kiểm tra trên ứng dụng eTax Mobile, bà cũng không thấy phát sinh nghĩa vụ thuế.

"Tôi rất muốn nhanh chóng hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, tôi được biết phải làm lại hồ sơ trong 10 năm, kê khai đầy đủ tờ khai và nộp tất cả các khoản thuế phát sinh, chi phí dự kiến có thể lên đến 100 triệu đồng", bà Vi băn khoăn và mong muốn Chính phủ sớm xem xét thông qua chủ trương tự động chấm dứt mã số thuế tồn đọng trên 10 năm trên hệ thống cơ quan thuế.

Trước phản ánh này, Bộ Tài chính cho biết đã đề xuất cơ chế đặc thù để xử lý những mã số thuế tồn đọng lâu năm, giảm gánh nặng thủ tục cho người nộp thuế.

Theo dự thảo nghị quyết của Chính phủ, cơ quan thuế được chủ động chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động từ đủ 10 năm liên tục trở lên, tính đến ngày 30-6-2028, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Ngừng hoạt động nhiều năm, không còn sổ sách để quyết toán

Không riêng bà Vi, nhiều ý kiến gửi Bộ Tài chính phản ánh khó khăn khi phải hoàn thiện hồ sơ thuế của doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước.

Bà Bùi Tường Vi (TP.HCM) cho biết phần lớn doanh nghiệp ngừng hoạt động trong thời gian dài đã thất lạc hoặc hư hỏng sổ sách kế toán, chứng từ liên quan, thậm chí không còn khả năng thu thập đầy đủ.

Việc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp toàn bộ hồ sơ kế toán, thực hiện quyết toán thuế của những năm trước có thể khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động.

Vì vậy, bà đề nghị miễn hoặc đơn giản hóa thủ tục quyết toán thuế đối với những kỳ đã quá 10 năm, không yêu cầu cung cấp đầy đủ chứng từ kế toán nếu không còn khả năng khôi phục.

Tương tự, bà Hoàng Bích Ngọc phản ánh nhiều doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ lâu, không còn chứng từ, sổ sách nhưng vẫn vướng thủ tục đóng mã số thuế.

Giải trình các kiến nghị, cơ quan soạn thảo cho biết dự thảo nghị quyết đã đề xuất chính sách tháo gỡ về hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế ngừng hoạt động.

Theo đó, người nộp thuế thuộc diện áp dụng không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với những kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế, trong khoảng thời gian được xác định theo thông báo của cơ quan thuế hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký theo quy định.

Tuy nhiên, việc miễn hồ sơ không áp dụng đại trà. Người nộp thuế phải cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế. Những kỳ còn phát sinh nghĩa vụ thuế vẫn phải xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính đề xuất cơ quan thuế chủ động xử lý mã số thuế của doanh nghiệp ngừng hoạt động từ 10 năm - Đồ họa: LÊ THANH - AI

Đề nghị rút thời gian đóng mã số thuế xuống 5 năm

Một nội dung khác nhận được nhiều kiến nghị là thời gian để cơ quan thuế chủ động xử lý mã số thuế của doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Ông Trần Vũ Hải đề nghị rút thời gian từ đủ 10 năm xuống 5 năm đối với doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh, không còn nợ thuế hoặc nghĩa vụ đã được xử lý và không có vướng mắc pháp lý.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đề nghị giữ mốc 10 năm. Theo giải trình, đây là cơ chế đặc thù để xử lý những mã số thuế tồn đọng lâu năm, không có nghĩa mọi doanh nghiệp đều phải chờ đủ 10 năm mới được đóng mã số thuế.

Với doanh nghiệp ngừng hoạt động chưa đủ 10 năm, cơ quan thuế vẫn xem xét, giải quyết hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định hiện hành.

Theo dự thảo, để được cơ quan thuế chủ động chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế phải không còn nợ thuế tại thời điểm xử lý; không đang bị kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử về vi phạm pháp luật thuế, hóa đơn và không có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế chưa được xử lý.

Trước khi thực hiện, cơ quan thuế phải công khai danh sách dự kiến trong 30 ngày để tiếp nhận phản hồi của các bên liên quan. Bên cạnh cơ chế xử lý mã số thuế tồn đọng, Bộ Tài chính còn đề xuất giảm tiền phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, vi phạm quy định về thông báo, báo cáo hóa đơn.

Người nộp thuế thuộc diện áp dụng nếu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ từ ngày 21-11-2026 đến hết ngày 30-6-2027 được đề xuất áp dụng mức phạt bằng 30% mức thông thường, tương đương giảm 70%.

Ngừng hoạt động 10 năm, có thể phải bổ sung 50 hồ sơ thuế Trong tờ trình, Bộ Tài chính giả định một doanh nghiệp ngừng hoạt động 10 năm, không phát sinh sản xuất, kinh doanh. Nhưng khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp này có thể phải bổ sung 50 hồ sơ, gồm 40 hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và 10 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Cùng với đó, doanh nghiệp có thể phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khoảng 55 triệu đồng, gồm 23 triệu đồng phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, 20 triệu đồng lệ phí môn bài và 12 triệu đồng tiền chậm nộp lệ phí môn bài.