Giữ nguyên phương án thiết kế lan can bờ biển Nha Trang

Hệ thống lan can bờ biển mới đã hoàn thành đoạn phía bắc đường Phạm Văn Đồng - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 16-11, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh này vừa có văn bản về việc điều chỉnh lan can giai đoạn 3 (đường Phạm Văn Đồng) thuộc dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển thành phố Nha Trang.

Giữ nguyên thiết kế đã được duyệt

Theo đó, sau khi tiếp nhận báo cáo của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh về việc đề xuất phương án điều chỉnh lan can giai đoạn 3 đường Phạm Văn Đồng, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy không có quy định để thực hiện điều chỉnh dự án đã được phê duyệt thực hiện theo các phương án nhằm tăng mức độ mỹ quan đô thị của công trình xây dựng lan can giai đoạn 3 đường Phạm Văn Đồng.

Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh tiếp tục triển khai dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển thành phố nha trang theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh - chủ đầu tư dự án - kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình đề xuất dự án, thiết kế các hạng mục.

Đồng thời, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị của dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang, đoạn bờ biển Phạm Văn Đồng.

Từ đó, chủ đầu tư có báo cáo, trong đó đề xuất các phương án khắc phục các hạng mục nếu cần thiết.

Dự án đang tạm dừng thi công sau chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo chủ đầu tư, việc lựa chọn mẫu lan can đã được thực hiện từ năm 2021, khi UBND TP Nha Trang (cũ) tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành liên quan.

Trên cơ sở đó, dư án được HĐND TP Nha Trang (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12-2021, và UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 12-2022.

Sau nhiều lên điều chỉnh, dự án được phân kỳ thành 3 giai đoạn. Đến nay, 2 giai đoạn được thực hiện trên đường Cù Huân và một đoạn đường Phạm Văn Đồng đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 15-6-2025.

Dự án đã thi công 18% khối lượng

Riêng giai đoạn 3, dự án triển khai trên đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang) khởi công ngày 15-7.

Mẫu lan can đang thi công được lựa chọn trên cơ sở hồ sơ dự án đã phê duyệt, đồng thời thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đã được Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định vào tháng 5-2026.

Theo thiết kế được phê duyệt, hệ thống lan can mới sử dụng kết cấu bê tông cốt thép bền phù hợp với môi trường biển, kết hợp đá granite, đá mài và các chi tiết inox.

Trụ lan can có khoảng cách 3m, giữa các trụ bố trí các cấu kiện bê tông cốt thép tạo hình, vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn vừa tạo tính thẩm mỹ cho tuyến ven biển.

Một số đoạn lan can cũ chưa được phá dỡ - Ảnh: XUÂN HOÁT

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 18%.

Trong tổng chiều dài gần 2km lan can, nhà thầu đã phá dỡ hơn 1,3km lan can cũ và thi công 1,1km giàn lan can; đúc 1.454 thanh lam ngán và 281 thanh làm dãi. Khối lượng lắp đặt thanh lam đạt khoảng 40%.

"Sau khi UBND tỉnh có chỉ đạo sẽ yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, đẩy nhanh thi công để đảm bảo tiến độ dự án" - lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa nói.

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, dự án nâng cấp lan can bờ biển (giai đoạn 3) dọc theo đường Phạm Văn Đồng có tổng chiều dài khoảng 2km.

Nhà thầu thi công là liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư - Công ty TNHH Xây dựng Đô thị Nha Trang.

Dự án được khởi công hôm 15-7, có tổng mức đầu tư gần 13,8 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 13,1 tỉ đồng, chi phí dự phòng hơn 655 triệu đồng. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.