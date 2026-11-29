Đạo diễn Xuân Phước, Vũ Ngọc Đãng, Hoàng Duẩn, nghệ sĩ Hạnh Thúy, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, hoa hậu H'Hen Niê bày tỏ niềm vui khi biết Giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Đinh Mùi 2027 trở lại với ấn phẩm báo giấy.

Các nghệ sĩ bày tỏ vui mừng khi Tuổi Trẻ Xuân trở lại - Ảnh: NVCC

Đạo diễn Xuân Phước: Báo Xuân - thú vui tao nhã

Khi biết tin Tuổi Trẻ tiếp tục thực hiện ấn phẩm Tuổi Trẻ Xuân Đinh Mùi 2027 (báo giấy), tôi thật sự vui và xúc động. Trong thời đại công nghệ số, việc được cầm trên tay một tờ báo xuân, chậm rãi lật từng trang bên tách trà ngày Tết vẫn là một thú vui tao nhã mà công nghệ khó có thể thay thế trọn vẹn.

Đạo diễn Xuân Phước - Ảnh: NVCC

Báo xuân không chỉ là một ấn phẩm báo chí mà còn là một phần ký ức, một nét đẹp văn hóa đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Tôi rất trân trọng việc Tuổi Trẻ tiếp tục gìn giữ truyền thống ấy trong hành trình chuyển đổi số.

Tôi mong Tuổi Trẻ Xuân Đinh Mùi 2027 sẽ đẹp cả về hình thức lẫn nội dung, mang hơi thở thời đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa những câu chuyện nhân văn, niềm tin và khát vọng về một tương lai tốt đẹp.

Dù là một tờ báo xuân hay một bộ phim Tết, những người làm báo và những người làm nghệ thuật đều có chung một mong muốn: mang đến cho công chúng những giá trị tinh thần tốt đẹp, lan tỏa niềm vui, tình yêu thương và làm cho mùa xuân thêm trọn vẹn.

Vũ Ngọc Đãng: Tuổi Trẻ Xuân Đinh Mùi 2027 - cú sốc đầy hạnh phúc

Tôi và các thành viên trong gia đình vốn rất yêu báo Tuổi Trẻ giấy. Cái thú mỗi sáng ngồi bên ly cà phê, thong thả lật từng trang báo, đọc những câu chuyện thời sự, văn hóa, đời sống đã trở thành một thói quen thân thuộc. Nay không còn được duy trì như trước, thấy tiếc nuối.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Ảnh: NVCC

Vì thế, khi nghe tin Tuổi Trẻ vẫn sẽ có báo xuân giấy, tôi vui, cũng có phần bất ngờ, thậm chí như một cú “sốc” đầy hạnh phúc.

Vui vì một nét đẹp đã gắn bó với bao mùa Tết vẫn được gìn giữ. Với tôi, báo xuân không đơn thuần là một ấn phẩm, mà còn là chỉ dấu báo hiệu Tết đang đến gần.

Mỗi khi đi ngang sạp báo, nhìn thấy những tờ báo xuân rực rỡ treo lên sạp báo, mọi người hiểu rằng: “À, Tết đến rồi đó!”.

Tết năm nào tôi cũng có thói quen ghé sạp báo, chọn mua vài tờ báo xuân mang về nhà, đặt những tờ báo đầy sắc màu bên cạnh cành mai, cành đào, tự nhiên thấy không gian ngày Tết như tươi vui, ấm áp hơn hẳn.

Những trang báo xuân không chỉ để đọc, mà còn để ngắm, để thưởng thức và để cảm nhận không khí vui tươi đầu năm. Cầm trên tay một tờ báo xuân là thấy mùa xuân hiện hữu. Tôi nghĩ Tuổi Trẻ cứ tiếp tục làm báo xuân giấy với phong cách thân thuộc như bao năm qua là hấp dẫn rồi.

Đạo diễn Hoàng Duẩn: Lại có Tuổi Trẻ Xuân yêu thích rồi!

Đạo diễn Hoàng Duẩn ngỡ ngàng hỏi “Thật à?” khi hay tin Tuổi Trẻ chuẩn bị ra báo xuân. Gia đình anh là độc giả trung thành của Tuổi Trẻ nên thường xuyên đặt nhật báo dài hạn. Và tất nhiên không năm nào thiếu Tuổi Trẻ Xuân.

Từ ngày Tuổi Trẻ chuyển sang báo điện tử, đạo diễn Hoàng Duẩn vẫn cảm giác thiếu thiếu, nhớ nhung những tờ báo giấy. Anh vui mừng nói: “Chúc mừng Tuổi Trẻ nhé. Năm nay, chúng tôi lại có tờ Tuổi Trẻ xuân yêu thích rồi!”.

Đạo diễn Hoàng Duẩn - Ảnh: NVCC

Anh bày tỏ sở dĩ thích báo Tuổi Trẻ nói chung và Tuổi Trẻ Xuân nói riêng vì báo luôn có những thông tin trẻ trung, mới mẻ, mang sự lạc quan.

Báo xuân thường có những bài nhìn nhận tình hình năm qua, bên cạnh đó là dự kiến, dự báo cho sự phát triển của đất nước trong năm tới. “Tuổi Trẻ luôn tiên phong đưa những thông tin mới nên thu hút rất nhiều người đọc” - Hoàng Duẩn bộc bạch.

Ở góc độ là nghệ sĩ, Hoàng Duẩn vui vẻ nói anh từng được lên báo xuân Tuổi Trẻ. Anh luôn chờ đợi đọc những bài sâu, đánh giá như thế nào về sân khấu, điện ảnh… năm qua.

Năm nay, trong tình hình đất nước có nhiều thay đổi, sắp xếp lại, anh mong Tuổi Trẻ bên cạnh những bài viết mang tầm vĩ mô thì chú trọng những thông tin gần gũi với bạn đọc. Chẳng hạn cho người dân, văn nghệ sĩ bày tỏ nỗi lòng, tâm sự trong năm mới.

Hoàng Duẩn cũng rất mê Tuổi Trẻ Cười xuân. Anh không rõ Tuổi Trẻ Cười có ra báo xuân không. Nếu không, anh mong Tuổi Trẻ xuân dành chừng 2 trang cho chuyên mục gần giống phong cách Tuổi Trẻ Cười khi xưa với những câu chuyện hài hước, châm biếm duyên dáng.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy: Tết nào nhà tôi cũng mua một tờ Tuổi Trẻ Xuân

Nghệ sĩ Hạnh Thúy bất ngờ khi nghe tin năm nay Tuổi Trẻ có ra báo xuân. Chị hào hứng kể gia đình chị là fan báo xuân của Tuổi Trẻ, năm nào cũng phải "tậu" một tờ để đọc nhâm nhi mấy ngày Tết.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy - Ảnh: NVCC

Chị nhớ hồi còn ở quê Bến Tre, ba chị cứ Tết là mua Tuổi Trẻ Xuân. Thời mà báo còn khổ nhỏ, rồi bìa cứ từ từ to lên, in ngày càng đẹp hơn.

Tờ báo xuân ngày ấy đọc xong, gia đình chị còn cắt bìa dán lên vách tường như lưu giữ hình ảnh đẹp. Với nhà Hạnh Thúy, bìa báo xuân đôi khi còn được xem như bức tranh đẹp để trang trí nhà cửa, để lưu giữ làm kỷ niệm.

Biết Tuổi Trẻ năm nay ra báo xuân, Hạnh Thúy bảo chị chờ đợi và chắc chắn phải mua một tờ để đọc.

Chị mong Tuổi Trẻ xuân năm 2027 sẽ có cái nhìn tổng quan về đời sống đất nước, TP.HCM trong năm qua. Sẽ có những thông tin tích cực để hướng đến một năm mới vui vẻ. Những câu chuyện truyền cảm hứng để đem lại năng lượng tốt cho cộng đồng.

Hạnh Thúy đặc biệt thích những bài viết chuyên sâu về văn hóa, về truyền thống như cách ôn cố tri tân. Tuy nhiên, chị ngại đọc những thông tin cũ viết lại mà mong báo có sự khai thác, tìm kiếm những nét mới, độc đáo từ những chuyện xưa để cung cấp cho người đọc nhiều kiến thức trong mấy ngày xuân.

Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Quá vui khi Tuổi Trẻ lại có báo Xuân

Nhà văn Nguyễn Trương Quý chia sẻ, anh đã nghĩ là khó có cơ hội đọc báo Tết, nhất là báo Tuổi Trẻ. Vì thế, việc báo lại ra giai phẩm xuân khiến anh cảm thấy “quá vui”.

Nhà văn Nguyễn Trương Quý - Ảnh: NVCC

“Chắc chắn đó là tín hiệu cho thấy những người bạn làm báo vẫn còn đất để thi triển năng lực mà họ đã rất ‘mát tay’ nhiều chục năm rồi”, Trương Quý nói.

Theo anh, người Việt có truyền thống quanh năm có thể vất vả thiếu thốn nhưng nhất định phải dành những gì tốt nhất, đẹp nhất cho Tết. Tờ báo xuân phản ánh điều đó. Nó làm cho không gian truyền thông, cho việc đọc có thêm sinh khí.

Trong lần trở lại này, nhà văn mong một giai phẩm bắt mắt, trình bày hiện đại, khuôn khổ dễ cầm, dễ lật giở, và nhiều nội dung hấp dẫn. Có những cái ưu thế của bài viết sâu trên trang báo in - chính là lợi thế lúc này ở báo xuân.

Là tác giả quen thuộc xuất hiện trên ấn phẩm báo Tết của Tuổi Trẻ nhiều năm qua. Tết này, nhà văn cũng đã “ủ mưu” viết một bài trên giai phẩm Tuổi Trẻ xuân Đinh Mùi.

Vẫn sẽ loanh quanh “thửa ruộng” Hà Nội, mảnh đất mà anh yêu và “cày xới” bao nhiêu vẫn còn đó nhiều bí mật, sự quyến rũ. Câu chuyện càng đặc biệt hơn khi Hà Nội đang có rất nhiều đổi thay, nhà văn viết về cái hôm qua để nhắc hôm nay biết vì sao đã từng có những thứ như vậy trên đất này.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Có Tuổi Trẻ Xuân, Tết thêm trọn niềm vui

Mỗi trang viết trên Tuổi Trẻ Xuân là những câu chuyện sâu sắc, nhìn lại những điều đã làm được, những mục tiêu phía trước của các chuyên đề, sự kiện và nhân vật. Với Nguyễn Phi Hùng, những trang báo được đầu tư, chắt lọc bởi đội ngũ người làm báo giàu kinh nghiệm luôn mang đến cho độc giả niềm tin.

Nguyễn Phi Hùng cho biết các anh hùng liệt sĩ sẽ luôn mãi trong tim người dân Việt Nam - Ảnh: FBNV

Ở một góc độ nào đó, Tuổi Trẻ Xuân cũng là động lực cho mỗi gia đình. Giống như mùa xuân phải có mai, có đào, sự hiện diện của Tuổi Trẻ Xuân khiến không khí Tết thêm đủ đầy, niềm vui thêm trọn vẹn.

Phi Hùng tin rằng khi Tuổi Trẻ trở lại đón xuân cùng độc giả, ấn phẩm sẽ luôn nhận được sự đón nhận, ủng hộ của mọi nhà.

Anh mong Tuổi Trẻ Xuân mang đến sự khởi sắc qua những hình ảnh đẹp, những trang viết được chắt lọc bằng ngôn ngữ sâu sắc, thể hiện bản lĩnh và sự vững vàng của người làm báo.

Mong được đọc những câu chuyện truyền cảm hứng, về nhiệt huyết cống hiến của nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở nhiều góc độ tích cực.

Những câu chuyện ấy giúp độc giả thêm niềm tin vào người làm văn hóa nghệ thuật, đồng thời là động lực để những người trong nghề tiếp tục cố gắng. Bên cạnh đó, Phi Hùng cũng quan tâm đến những câu chuyện về giáo dục, chủ đề nhân văn khơi gợi lòng trắc ẩn, hướng thiện và góp phần xây dựng văn hóa, bản sắc Việt.

Hãy luôn lạc quan, yêu đời và vững tin vào ngày mai. Khi Tuổi Trẻ vẫn còn nhiều nhiệt huyết, độc giả sẽ luôn đồng hành trên mọi bước đường. Phi Hùng chúc độc giả luôn giữ được tinh thần trẻ trung, cùng đón một năm mới khởi sắc, bình an.

Hoa hậu H’Hen Niê: Mong Tuổi Trẻ Xuân lan tỏa những câu chuyện đẹp

H'Hen Niê bảo cô rất vui và xúc động khi nghe tin Tuổi Trẻ Xuân sẽ trở lại. Với cô, Tuổi Trẻ là tờ báo có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi đây là một trong những cơ quan báo chí dành sự quan tâm, ghi nhận và đồng hành cùng H'Hen trong nhiều chặng đường của cuộc đời.

Hoa hậu H'Hen Niê - Ảnh: NVCC

"Có những điều tưởng chừng rất bình dị nhưng lại mang đến cho mình nhiều cảm xúc. Đó là hình ảnh một tờ báo giấy được cầm trên tay, là cảm giác thong thả đọc từng trang báo vào buổi sáng, hay cùng gia đình ngồi đọc báo trong những ngày Tết. Những điều đó đã trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Với một người từng được Tuổi Trẻ ghi nhận hành trình của mình, sự trở lại này càng mang nhiều ý nghĩa. Hen mong rằng ấn phẩm báo xuân sẽ mang đến cho độc giả thật nhiều niềm vui, những câu chuyện đẹp và nguồn năng lượng tích cực trong những ngày đầu năm mới.

Các bạn trẻ ngày nay có nhiều cách tiếp cận thông tin nhanh chóng qua điện thoại và các nền tảng số, nhưng đọc báo giấy mang đến một trải nghiệm rất khác, nhất là Tuổi Trẻ Xuân.

Mình có thể chậm lại một chút, đọc kỹ hơn, suy ngẫm nhiều hơn và dành thời gian cho những câu chuyện ý nghĩa.

Hen mong các bạn trẻ không chỉ đọc báo để cập nhật thông tin, mà còn tìm thấy những câu chuyện truyền cảm hứng, những tấm gương đẹp và điều có thể giúp mình sống tốt hơn mỗi ngày.

Hen cảm ơn Tuổi Trẻ đã dành sự quan tâm, tình cảm cho Hen trong suốt thời gian qua. Hen hy vọng chặng đường tiếp theo vẫn có cơ hội đồng hành cùng Tuổi Trẻ trong những câu chuyện đẹp, hoạt động ý nghĩa và hành trình lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng".

Độc giả háo hức chờ Giai phẩm xuân Đinh Mùi 2027 Nhiều độc giả bày tỏ sự háo hức khi biết Tuổi Trẻ phát hành Giai phẩm xuân Đinh Mùi 2027. Với nhiều người, báo xuân không chỉ là món quà đọc đầu năm mà còn gợi không khí Tết, lưu giữ nét văn hóa đọc. Độc giả N.N.T. mong báo xuân có thêm nhiều câu chuyện gần gũi về con người, quê hương và phong tục ngày Tết. Bạn đọc Lê Linh viết: “Khi thấy thông tin báo xuân của Tuổi Trẻ, tự nhiên cảm nhận Tết đang đến rất gần”. Anh Vũ gửi lời chúc tập thể Báo Tuổi Trẻ tiếp tục sáng tạo, đổi mới nhưng vẫn giữ nét truyền thống trong giai phẩm xuân năm nay. Nhiều độc giả cũng bày tỏ mong chờ Tuổi Trẻ Xuân: “Cực kỳ mong chờ báo Tết!”; “Giờ đọc báo trên điện thoại nhiều rồi, nhưng đến Tết tôi vẫn thích cảm giác cầm một tờ báo giấy”. Cùng cảm xúc ấy, bạn đọc có biệt danh Sông Sài Gòn bày tỏ: “Vui quá, thấy không còn báo ngày đã rầu, tưởng Tết cũng vậy ai dè lại có. Vậy mới là Tết!”. Không chỉ mong được đọc, độc giả còn xem báo xuân là món quà ý nghĩa để trao tặng người thân. Một ý kiến chia sẻ: “Tết nay lại được đọc báo xuân Tuổi Trẻ; Giai phẩm Tuổi Trẻ mà mua làm quà biếu Tết thì ý nghĩa lắm”. Giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Đinh Mùi 2027 dự kiến phát hành trên toàn quốc vào đầu tháng 1-2027. Cổng đặt báo trước (pre-order) cho Giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Đinh Mùi 2027 sẽ sớm được mở trong thời gian tới nhằm phục vụ nhu cầu đặt mua lẻ của bạn đọc cũng như các đơn hàng số lượng lớn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm quà biếu Tết. Bạn đọc có thể theo dõi thông tin cập nhật trên các nền tảng của Báo Tuổi Trẻ để không bỏ lỡ thời điểm mở cổng đặt báo sớm và trở thành những người đầu tiên sở hữu Giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Đinh Mùi 2027.