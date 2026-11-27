Hoạt động nghiên cứu tại Viện Khám phá Y sinh Monash - Ảnh: Đại học Monash - Úc

Các nhà khoa học thuộc Viện Khám phá Y sinh Monash đã xác định những biến đổi di truyền khiến các tế bào miễn dịch suy giảm chức năng theo tuổi tác, tạo tiền đề cho việc phát triển các liệu pháp mới, mở ra triển vọng làm chậm quá trình lão hóa ở các cơ quan khác trong cơ thể và hướng đi mới trong chống ung thư.

“Lão hóa là yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với ung thư nói chung. Hệ miễn dịch luôn hoạt động để theo dõi, phát hiện và loại bỏ những tế bào có nguy cơ trở thành tế bào ung thư, ngay cả khi chúng ta không nhận biết được” - TS Daniel Thiele, tác giả chính của nghiên cứu thuộc Viện Khám phá Y sinh Monash, nhận định.

“Khi tuổi tác tăng lên, khả năng bảo vệ tự nhiên này dần suy giảm, khiến cơ thể dễ mắc ung thư và các bệnh nhiễm trùng hơn, đồng thời giảm khả năng đáp ứng với vắc-xin” - Tiến sĩ Thiele cho biết.

Nghiên cứu đã phác họa những biến đổi diễn ra trong hệ miễn dịch khi lão hóa, qua đó giúp nhóm xác định các mục tiêu tiềm năng để khôi phục một phần chức năng miễn dịch đã suy giảm.

Nhóm nghiên cứu tập trung vào tế bào T gây độc (T CD8+) là một loại tế bào miễn dịch giữ vai trò tuyến phòng vệ chủ lực của cơ thể, có nhiệm vụ nhận diện và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh hoặc tế bào ung thư.

Các nhà khoa học đã xác định ba cơ chế riêng biệt mà qua đó quá trình lão hóa làm biến đổi các chỉ dẫn di truyền điều khiển hoạt động của tế bào miễn dịch thông qua các mô hình nghiên cứu tiền lâm sàng trên chuột.

Những biến đổi này ảnh hưởng đến khả năng thích ứng trước các mối đe dọa mới, điều hòa phản ứng miễn dịch và duy trì trạng thái khỏe mạnh của tế bào.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu còn phát hiện một nhóm tế bào miễn dịch lão hóa chưa từng được ghi nhận trước đây.

Những tế bào này không chỉ suy giảm khả năng bảo vệ cơ thể trước bệnh tật, mà còn có thể ức chế hoạt động của các tế bào miễn dịch khác.

“Ngay cả trong cùng một cơ thể đang lão hóa, chúng tôi nhận thấy các tế bào miễn dịch cũng có thể trải qua những quá trình lão hóa rất khác nhau” - Tiến sĩ Thiele cho biết.

“Một số tế bào mất đi khả năng bảo vệ cơ thể trước bệnh tật, trong khi những tế bào khác lại bắt đầu cản trở chính cơ chế phòng vệ miễn dịch của cơ thể. Việc hiểu rõ những biến đổi bất thường bên trong các tế bào này sẽ giúp chúng tôi từng bước xác định những phương pháp can thiệp có mục tiêu cụ thể hơn, nhằm khôi phục chức năng miễn dịch khi con người già đi.”

Nghiên cứu này cũng mở đường cho những phát hiện tiếp theo của nhóm nhà khoa học Monash.

Trong nghiên cứu gần đây, nhóm đã xác định granzyme K - một loại protein có nguồn gốc từ tế bào miễn dịch, là tác nhân thúc đẩy tổn thương các cơ quan do lão hóa ở chuột.

GS Nicole La Gruta, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Khám phá Y sinh Monash, cho rằng phát hiện này có thể góp phần thay đổi cách tiếp cận đối với quá trình lão hóa nói chung.

“Bằng cách tìm hiểu những yếu tố thúc đẩy quá trình lão hóa bên trong các tế bào miễn dịch, về lâu dài, chúng ta có thể tìm ra phương pháp can thiệp không chỉ nhằm làm chậm quá trình lão hóa của hệ miễn dịch mà còn hướng đến quá trình lão hóa trên toàn cơ thể” - GS La Gruta chia sẻ.

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