Cụ bà trước và sau khi tạo hình mũi - Ảnh: BVCC

Một trường hợp bệnh nhân nữ có khối u vùng mũi kéo dài suốt 10 năm, dẫn đến tổn khuyết gần như toàn bộ cấu trúc mũi, phải trải qua phẫu thuật tạo hình phức tạp để phục hồi khuôn mặt.

Khối u vùng mũi kéo dài 10 năm, gây tổn khuyết nghiêm trọng

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) là một trong những loại ung thư da thường gặp. Tuy nhiên, bệnh thường phát triển chậm và ít gây đau ở giai đoạn đầu. Điều này khiến nhiều người không nhận ra mức độ nguy hiểm, dẫn đến chậm trễ trong thăm khám và điều trị.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ một trường hợp bệnh nhân nữ đã để khối u vùng mũi tiến triển trong suốt 10 năm do chủ quan.

Khi được phát hiện, bệnh đã ở giai đoạn T3N0M0, khối u nguyên phát đã lớn hoặc xâm lấn sâu tại chỗ, chưa di căn hạch bạch huyết vùng và chưa di căn xa đến các cơ quan khác.

Bệnh nhân phải phẫu thuật cắt rộng khối u, khiến toàn bộ cấu trúc tháp mũi, gồm gốc mũi, sống mũi, sườn mũi, đầu mũi, cánh mũi và trụ mũi bị mất. Tổn khuyết còn lan sang một phần da má hai bên.

Đây là tổn thương nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn đặt ra thách thức lớn trong việc tái tạo các cấu trúc giải phẫu vùng mặt.

Phẫu thuật tái tạo phức tạp để phục hồi khuôn mặt

Để khôi phục khuôn mặt cho người bệnh, các bác sĩ phải sử dụng nhiều kỹ thuật tạo hình đa lớp.

Cụ thể, ê kíp sử dụng vạt trán lật để lót niêm mạc, kết hợp nẹp titanium gồm 18 lỗ và 4 vít để dựng khung mũi ba chiều. Phần mềm được che phủ bằng hai vạt trán và vạt rãnh mũi má.

Theo thông tin từ các bác sĩ, dù bệnh nhân đã vượt qua ca đại phẫu, vạt sống hoàn toàn và đạt kết quả phục hồi thẩm mỹ tốt, quá trình điều trị vẫn rất phức tạp, đặc biệt với người bệnh đã lớn tuổi.

Trường hợp này cho thấy hậu quả của việc trì hoãn thăm khám khi tổn thương ung thư da vùng mặt tiến triển trong thời gian dài.

Khi khối u lan rộng và xâm lấn các cấu trúc quan trọng, việc điều trị không chỉ dừng lại ở cắt bỏ tổn thương mà còn đòi hỏi phẫu thuật tái tạo nhiều lớp.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý những bất thường trên da vùng mặt, đặc biệt là các tổn thương lâu lành, nốt ruồi bất thường, vết loét rỉ máu kéo dài hoặc u cục có xu hướng lớn dần.

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người dân nên chủ động đến cơ sở y tế thăm khám, không tự ý bôi, đắp thuốc lá hoặc trì hoãn điều trị.

Theo các bác sĩ, phát hiện ung thư da ở giai đoạn sớm giúp việc phẫu thuật cắt bỏ khối u đơn giản hơn, đồng thời bảo tồn tối đa các đơn vị thẩm mỹ của khuôn mặt. Qua đó, người bệnh có thể tránh được những ca phẫu thuật tái tạo phức tạp, kéo dài và tốn kém như trường hợp trên.

Các bác sĩ nhấn mạnh việc chủ động thăm khám khi có tổn thương da bất thường là yếu tố quan trọng, giúp hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển và những tổn thương nghiêm trọng về sau.