Ung thư vú tiến xa: Tiến bộ khoa học mở thêm lựa chọn sau kháng trị

PGS.TS.BS. Lê Thanh Đức, Bệnh viện K phát biểu khai mạc hội thảo. - Ảnh: T.L

Ngày 6-11 vừa qua, AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Hội Ung Thư Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Lấp đầy khoảng trống và Kiến tạo giải pháp: Hành trình mới trong điều trị ung thư vú di căn HR+/HER2− với lựa chọn capivasertib".

Hội thảo quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế, tập trung thảo luận về những lựa chọn điều trị tiếp theo khi ung thư vú HR+/HER2− tiến triển trong hoặc sau liệu pháp có chứa nội tiết.

Ung thư vú hiện là gánh nặng y tế lớn

Theo thống kê GLOBOCAN 2024, Việt Nam ghi nhận khoảng 25.711 ca ung thư vú mới mỗi năm, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Trong đó, phần lớn người bệnh thuộc nhóm có thụ thể nội tiết dương tính và Thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì ở người 2 âm tính (HR+/HER2−). Đối với nhóm này, kéo dài thời gian bệnh nhân được điều trị với liệu pháp nội tiết kết hợp với thuốc nhắm trúng đích là phương pháp điều trị nền tảng.

PGS.TS.BS. Lê Thanh Đức, Bệnh viện K, Chủ tọa hội thảo, nhận định: "Khi người bệnh ung thư vú thụ thể nội tiết dương tính HER2 âm tính tiến xa hay còn gọi là di căn được điều trị phác đồ có liệu pháp nội tiết, đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện kháng trị. Cả người bệnh và bác sĩ đều đứng trước áp lực và thách thức lớn trong việc lựa chọn hướng điều trị tiếp theo, mà thông thường sẽ là hóa trị gây độc tế bào.

Trong bối cảnh đó, nếu người bệnh có một lựa chọn điều trị hiệu quả với liệu pháp nhắm đích mới kết hợp với nội tiết nền tảng một cách kịp thời, điều này không chỉ giúp kéo dài thời gian sống không tiến triển bệnh mà còn giúp người bệnh duy trì chất lượng sống, trì hoãn tối đa việc phải chuyển sang hóa trị với nhiều tác dụng phụ".

Chính vì vậy, xu hướng chăm sóc hiện nay đang hướng tới những giải pháp điều trị tiên tiến có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người bệnh ở các giai đoạn khác nhau. Khi bệnh tiến triển, điều quan trọng là nhanh chóng đưa người bệnh đến lựa chọn điều trị hiệu quả tiếp theo, tránh để họ bỏ lỡ thêm cơ hội kiểm soát bệnh.

Khi bệnh tiến triển là lúc "đề kháng nội tiết" đã xảy ra

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng chia sẻ ở ung thư vú HR+/HER2− tiến triển, các đường truyền tín hiệu bên trong tế bào có thể hình dung như một hệ thống truyền lệnh giúp khối u phát triển và tồn tại. Khi hệ thống này bị lỗi và hoạt động bất thường, tế bào ung thư có thể tiếp tục tăng sinh, trở nên kém đáp ứng với liệu pháp nội tiết.

Một trong những bước tiến khoa học được trình bày tại hội thảo nhằm giải quyết tình trạng này đến từ kết quả từ thử nghiệm lâm sàng toàn cầu pha III CAPItello-291. Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung liệu pháp nhắm trúng đích mới (capivasertib) vào phác đồ nội tiết nền tảng (fulvestrant) đã giúp cải thiện rất có ý nghĩa lâm sàng và kéo dài đáng kể thời gian kiểm soát bệnh (khoảng thời gian bệnh không tiến triển) so với phác đồ nội tiết đơn trị.

Quan trọng hơn, lợi ích này được ghi nhận đồng nhất trên toàn bộ nhóm người bệnh tham gia nghiên cứu, bất kể đặc điểm biến đổi gen của khối u, qua đó mở ra thêm một lựa chọn tiêu chuẩn mới đầy hy vọng cho quần thể người bệnh rộng hơn.

Bước tiến khoa học mở ra hy vọng cho người bệnh ung thư vú. - Ảnh: T.L

Đưa khoa học vào thực hành tại Việt Nam

Với AstraZeneca, hiểu sâu hơn về sinh học khối u và cơ chế bệnh là nền tảng để thúc đẩy những tiến bộ mới trong ung thư. Nhưng giá trị của khoa học chỉ thực sự được hiện thực hóa khi những tiến bộ đó có thể đi vào thực hành, phù hợp với bối cảnh của hệ thống y tế và góp phần giúp người bệnh được chăm sóc kịp thời trong suốt hành trình điều trị.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi hiểu trong điều trị ung thư, mỗi bước tiếp theo trong hành trình điều trị đều có ý nghĩa đối với người bệnh. Những tiến bộ khoa học chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được chuyển hóa thành các lựa chọn điều trị phù hợp, kịp thời và có thể tiếp cận trong thực hành.

Tại Việt Nam, AstraZeneca cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng y khoa và các bên liên quan để thúc đẩy đổi mới điều trị, tăng cường năng lực chuyên môn và góp phần đưa những tiến bộ này đến với người bệnh, hướng tới cải thiện kết quả điều trị và hành trình chăm sóc ung thư vú".