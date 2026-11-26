Bác sĩ Doctor Check thực hiện một ca nội soi đại tràng không đau - Ảnh DNCC

Nội soi vì đau bụng âm ỉ kéo dài hai tuần

Đại diện phòng khám cho biết, anh V.T. đến để kiểm tra vì khoảng sau hai tuần anh V.T bị đau âm ỉ vùng dưới rốn, kèm đi ngoài phân nát nhưng không thấy máu.

Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định nội soi đại tràng để tìm hiểu nguyên nhân các triệu chứng. Trong quá trình nội soi, bác sĩ phát hiện một polyp nhỏ ở đại tràng sigma, còn gọi là đại tràng chậu hông, thuộc đại tràng trái. Tổn thương chỉ khoảng 3-5 mm và hơi nhô lên trên bề mặt niêm mạc.

Hình ảnh polyp được ghi lại bằng chế độ NBI, công nghệ tăng cường hình ảnh bằng ánh sáng dải hẹp, giúp bác sĩ quan sát rõ hơn vùng niêm mạc bất thường.

Bác sĩ lấy trọn polyp qua nội soi và gửi mẫu làm giải phẫu bệnh. Việc kiểm tra mẫu mô dưới kính hiển vi giúp xác định loại polyp và đánh giá những biến đổi ở tế bào.

Ảnh nội soi: Polyp nhỏ ở đại tràng sigma được ghi lại bằng chế độ NBI - Ảnh: DNCC

Tổn thương đã có loạn sản ở vị trí ít gặp

Theo đại diện phòng khám, mẫu polyp đã được kiểm tra và đánh giá, kết quả ghi nhận tổn thương răng cưa không cuống có loạn sản, viết tắt là SSLD.

Tên gọi "răng cưa" mô tả hình dạng của các tuyến trong mẫu mô khi quan sát dưới kính hiển vi. Loạn sản là tình trạng các tế bào trong tổn thương có biến đổi bất thường. Trong ca này, kết quả giải phẫu bệnh xác định polyp thuộc nhóm tổn thương tiền ung thư đại trực tràng, dù kích thước chỉ vài milimet.

Đây là chi tiết quan trọng của ca bệnh. Hình ảnh nội soi cho thấy vị trí, kích thước và hình dạng của polyp. Kết quả giải phẫu bệnh bổ sung thông tin về bản chất tổn thương và xác nhận sự hiện diện của loạn sản. Hai kết quả giúp bác sĩ đánh giá đầy đủ hơn phát hiện ban đầu.

Ảnh vi thể: Mẫu sinh thiết polyp đại tràng chậu hông, phù hợp tổn thương răng cưa loạn sản - Ảnh: DNCC

Polyp răng cưa không cuống (SSL), thường gặp ở đại tràng phải. Ở anh V.T., polyp được phát hiện ở đại tràng chậu hông, thuộc đại tràng trái, một vị trí ít điển hình hơn.

Ca bệnh còn có ba chi tiết đáng chú ý: người bệnh chưa đến 35 tuổi, polyp chỉ khoảng 3 - 5 mm và mẫu mô đã có loạn sản.

Những đặc điểm này cho thấy việc đánh giá polyp đại tràng không thể chỉ dựa vào kích thước hoặc vị trí thường gặp của tổn thương mà cần kết hợp giải phẫu bệnh.

Vì sao polyp răng cưa có loạn sản lại nguy hiểm?

Đại diện phòng khám cho biết, Polyp răng cưa không cuống (SSL) ít gặp hơn nhiều loại polyp đại tràng khác.

Dù ít gặp, SSL vẫn là một tổn thương tiền ung thư cần được quan tâm, đặc biệt khi đã xuất hiện loạn sản. Theo các tài liệu y khoa, nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng ở người có SSL có loạn sản cao gần gấp đôi ở người có polyp tuyến thông thường.

Ảnh: SSL có loạn sản liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn polyp tuyến thông thường" -Nguồn: Erichsen R. et al., Gastroenterology, 2016;150:895–902.

Polyp nhỏ không đồng nghĩa với nguy cơ thấp. Đặc biệt, SSL có loạn sản là tổn thương không nên xem nhẹ, bất kể kích thước hay vị trí xuất hiện. May mắn là tổn thương đã được phát hiện và loại bỏ qua nội soi.

Sau khi cắt polyp tiền ung thư, người bệnh vẫn cần tái khám và nội soi kiểm tra định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để theo dõi nguy cơ tái phát

Quy trình chuẩn giúp phát hiện sớm tổn thương nhỏ

Một điểm đáng lưu ý là SSL thường có hình dạng phẳng hoặc chỉ hơi nhô lên trên bề mặt niêm mạc, khiến việc nhận diện bằng nội soi trở nên khó khăn hơn.

Tại Doctor Check, quy trình nội soi được thực hiện với định hướng quan sát cẩn thận toàn bộ niêm mạc đại tràng, chú trọng phát hiện những tổn thương nhỏ, phẳng và khó nhận biết.

Doctor Check đầu tư hệ thống nội soi Olympus EVIS X1 có nhiều công nghệ hiện đại hỗ trợ quan sát niêm mạc, nhằm nâng cao khả năng nhận diện bất thường trong quá trình nội soi.

Trường hợp bệnh nhân V.T. là một ví dụ cho thấy ý nghĩa của việc quan sát kỹ lưỡng toàn bộ đại tràng, không chỉ tập trung vào những vị trí mà một loại tổn thương thường xuất hiện.

Một polyp răng cưa có loạn sản có thể rất nhỏ, có thể nằm ở vị trí ít điển hình và có thể không gây ra triệu chứng đặc hiệu.

Phát hiện tổn thương trước khi tiến triển thành ung thư chính là một trong những mục tiêu quan trọng của nội soi đại tràng chất lượng cao.

(Bài viết được tham vấn bởi chuyên gia: Ths.BS.CKI. Lưu Ngọc Mai)