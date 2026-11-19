Giáo sư Ohya hướng dẫn bác sĩ Doctor Check phát hiện tổn thương ung thư dạ dày sớm - Ảnh: DNCC

Những nội dung trọng tâm này đã được GS.TS.BS Tomohiko Richard Ohya, chuyên gia nội soi tiêu hóa đến từ Trường Y Đại học Jikei (Nhật Bản), trao đổi tại buổi chia sẻ chuyên môn "Những nền tảng cơ bản của nội soi - Chìa khóa để phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa" ngày 1-11-2026 tại Phòng khám Doctor Check - đơn vị chuyên sâu về nội soi dạ dày & đại tràng.

Chương trình gồm 2 phần: bài giảng lý thuyết và thực hành nội soi dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Giáo sư Ohya.

Nguy cơ bỏ sót ung thư sớm trong nội soi

Theo Giáo sư Ohya, nội soi tiêu hóa ngày nay không chỉ phục vụ chẩn đoán mà còn có thể điều trị nhiều tổn thương ngay trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của các kỹ thuật tiên tiến, bác sĩ trước hết phải thành thạo những kỹ năng nội soi cơ bản gồm: điều khiển ống nội soi, kiến thức phân biệt niêm mạc bình thường với bất thường và phương pháp quan sát có hệ thống.

Đặc biệt, ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới dạng khối u rõ ràng. Một số tổn thương chỉ biểu hiện bằng vùng niêm mạc hơi đổi màu, bề mặt gồ ghề hoặc lõm nhẹ.

Bài giảng của Giáo sư Ohya minh họa ca ung thư dạ dày sớm có kích thước 4mm - Ảnh: DNCC

Trong bài giảng, giáo sư minh họa một trường hợp ung thư dạ dày giai đoạn sớm chỉ có kích thước 4 mm, với biểu hiện rất kín đáo trên hình ảnh nội soi.

Ví dụ này cho thấy việc phát hiện ung thư giai đoạn sớm không chỉ phụ thuộc vào thiết bị hiện đại mà còn đòi hỏi bác sĩ có kiến thức và kinh nghiệm để nhận diện những bất thường rất nhỏ.

Nguyên tắc quan sát niêm mạc có hệ thống

Một nội dung đáng chú ý được giáo sư Ohya chia sẻ là phương pháp quan sát và lưu trữ hình ảnh nội soi dạ dày theo trình tự.

Theo thực hành nội soi thường quy tại Nhật Bản, mỗi cuộc nội soi ghi nhận ít nhất 40 hình ảnh tại những vị trí giải phẫu xác định, từ thực quản, tá tràng đến các vùng khác nhau của dạ dày.

Việc chụp ảnh không đơn thuần nhằm lưu trữ hồ sơ mà còn giúp bác sĩ hình thành thói quen quan sát đầy đủ, kiểm tra lại những vị trí đã khảo sát và cải thiện kỹ năng điều khiển ống nội soi.

Giáo sư cũng nhấn mạnh những thao tác cơ bản như rửa sạch chất nhầy, bơm hơi phù hợp để làm căng các nếp gấp dạ dày và chú ý những vùng giải phẫu dễ bị bỏ sót.

Nhận diện ung thư từ những thay đổi rất nhỏ

Bên cạnh kỹ thuật nội soi, Giáo sư Ohya phân tích những thay đổi của niêm mạc dạ dày liên quan đến vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), một yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư dạ dày.

Thông qua hình ảnh thực tế, giáo sư hướng dẫn nhận diện các biểu hiện như niêm mạc đỏ lan tỏa, phù nề, viêm teo và dị sản ruột, giúp bác sĩ đánh giá tình trạng niêm mạc nền và xác định những vùng cần quan sát kỹ hơn.

Giáo sư Ohya chia sẻ kỹ thuật phát hiện ung thư dạ dày sớm trong nội soi - Ảnh DNCC

Theo giáo sư, bốn nhóm dấu hiệu quan trọng cần chú ý khi tìm kiếm ung thư dạ dày giai đoạn sớm gồm: thay đổi màu sắc, thay đổi bề mặt niêm mạc, chảy máu bất thường và biến đổi hoặc mất cấu trúc mạch máu.

Những dấu hiệu này giúp bác sĩ xác định vùng nghi ngờ cần đánh giá kỹ hơn, kết hợp sinh thiết và xét nghiệm mô bệnh học khi có chỉ định.

Đánh giá nguy cơ xâm lấn của polyp đại tràng

Đối với nội soi đại tràng, Giáo sư Ohya nhấn mạnh vai trò của kỹ thuật điều khiển ống soi và thời gian quan sát niêm mạc.

Theo tài liệu được trình bày, thời gian rút ống trung bình tối thiểu là 6 phút, với mục tiêu 10 phút. Đây là chỉ số chất lượng quan sát, không đồng nghĩa mọi cuộc nội soi đều phải có thời gian thực hiện giống nhau.

Đặc biệt, Giáo sư dành thời lượng phân tích các dấu hiệu nghi ngờ ung thư đã xâm lấn sâu xuống lớp dưới niêm mạc của đại tràng.

Không phải polyp nào cũng có hình dạng và mức độ nguy hiểm giống nhau. Một số tổn thương trông giống polyp thông thường nhưng thực chất đã tiến triển thành ung thư hoặc xâm lấn xuống lớp dưới niêm mạc.

Những dấu hiệu đáng chú ý gồm khối tổn thương căng, bề mặt mất cấu trúc bình thường, xuất hiện vùng lõm hoặc các nếp gấp niêm mạc hội tụ về tổn thương.

Giáo sư cũng lưu ý nhóm tổn thương phát triển lan rộng theo chiều ngang (LST) trên niêm mạc đại tràng, đặc biệt là dạng không hạt có vùng lõm nhẹ, thường tiềm ẩn nguy cơ ung thư xâm lấn cao hơn.

Bài giảng của Giáo sư Ohya minh họa ung thư đại tràng sớm - Ảnh DNCC

Việc đánh giá những đặc điểm này có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị. Khi nghi ngờ ung thư đã xâm lấn sâu, bác sĩ cần cân nhắc kỹ thay vì tiến hành cắt polyp thông thường.

Thực hành nội soi cùng chuyên gia Nhật Bản

Bên cạnh lý thuyết, các bác sĩ Doctor Check trực tiếp thực hành nội soi dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Ohya, trao đổi về kỹ thuật điều khiển ống soi, phương pháp quan sát niêm mạc và những nguyên tắc hạn chế bỏ sót tổn thương.

Bác sĩ Doctor Check phát hiện tổn thương tiền ung thư dạ dày với sự hướng dẫn của Giáo Sư Ohya - Ảnh DNCC

Đại diện Doctor Check cho biết trung tâm luôn xác định kiến thức, kỹ năng và sự tận tâm của bác sĩ là những yếu tố nền tảng quyết định chất lượng nội soi. Thiết bị hiện đại chỉ thực sự phát huy giá trị khi được sử dụng bởi đội ngũ bác sĩ có năng lực chuyên môn vững vàng.

Vì vậy, bên cạnh đầu tư trang thiết bị, phòng khám chú trọng đào tạo bác sĩ, chuẩn hóa quy trình và liên tục cải tiến chất lượng nội soi.

Thông qua sự kết nối của Kokoro Medical, phòng khám kỳ vọng tiếp tục tổ chức các chương trình trao đổi chuyên môn với chuyên gia Nhật Bản, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng nội soi, giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương và giúp người bệnh có thêm cơ hội phát hiện ung thư sớm, điều trị kịp thời.