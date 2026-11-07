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Dấu hiệu cảnh báo ung thư nội mạc tử cung không nên bỏ qua

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Chảy máu âm đạo bất thường, rong kinh, ra máu sau mãn kinh, khí hư lẫn máu hoặc đau vùng bụng dưới có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư nội mạc tử cung. Phát hiện sớm và xác định đặc điểm khối u giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư nội mạc tử cung không nên bỏ qua - Ảnh 1.

Đau bụng dưới cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư nội mạc tử cung - Ảnh minh họa có dùng trí tuệ nhân tạo

Chiều 6-11, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Ung thư nội mạc tử cung: Chiến lược xử trí hiện tại và xu hướng tương lai".

Chảy máu âm đạo bất thường là dấu hiệu phổ biến nhất

Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết ung thư nội mạc tử cung có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Dù số liệu năm 2024 giảm nhẹ so với trước đó, xu hướng chung trong giai đoạn 2012-2022 vẫn là gia tăng.

Theo đó, ung thư nội mạc tử cung là bệnh lý ác tính khởi phát từ lớp tế bào lót mặt trong tử cung. Tế bào ung thư có thể xâm lấn các mô lân cận hoặc di căn đến những cơ quan xa như phổi, gan.

Triệu chứng thường gặp nhất là chảy máu âm đạo bất thường, biểu hiện qua thay đổi lượng máu kinh, rong kinh, ra máu giữa chu kỳ hoặc chảy máu sau mãn kinh.

Người bệnh cũng có thể bị tiết dịch âm đạo bất thường, khí hư dạng nước hoặc lẫn máu, đau vùng bụng dưới, vùng chậu, đau khi quan hệ tình dục. Một số trường hợp có biểu hiện sụt cân không rõ nguyên nhân.

Đặc biệt, phụ nữ đã mãn kinh nếu xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo cần đi khám sớm. Khi nghi ngờ bệnh, bác sĩ có thể chỉ định siêu âm, sinh thiết nội mạc tử cung và xét nghiệm mô bệnh học để xác định chẩn đoán.

Cá thể hóa điều trị dựa trên đặc điểm khối u

Dấu hiệu cảnh báo ung thư nội mạc tử cung không nên bỏ qua - Ảnh 3.

Các chuyên gia chia sẻ kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư nội mạc tử cung - Ảnh: THANH HẢI

Trong chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung, bác sĩ không chỉ đánh giá kích thước, mức độ xâm lấn và di căn mà còn phân tích đặc điểm mô bệnh học, sinh học phân tử của khối u. Đây là cơ sở dự đoán nguy cơ tái phát, tiên lượng và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể được phẫu thuật, xạ trị hoặc điều trị toàn thân.

Theo thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Hà Khương, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, hệ thống phân giai đoạn ung thư phụ khoa FIGO phiên bản 2023 có nhiều thay đổi, giúp phân loại ung thư nội mạc tử cung chi tiết hơn.

Nếu hệ thống năm 2009 xếp một số bệnh nhân có khối u khu trú trong thân tử cung, xâm lấn dưới 50% lớp cơ tử cung vào cùng giai đoạn IA, thì hệ thống mới xem xét thêm đặc điểm mô học và mức độ nguy cơ. Qua đó, bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá tiên lượng và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp.

Tại hội thảo, các chuyên gia cập nhật những nhóm đặc điểm sinh học chính của ung thư nội mạc tử cung. Mỗi nhóm có đặc điểm và tiên lượng khác nhau, giúp bác sĩ có thêm căn cứ đánh giá nguy cơ tái phát, cân nhắc phương án điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ không nên chủ quan với tình trạng chảy máu âm đạo bất thường, đặc biệt sau mãn kinh. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư nội mạc tử cung không nên bỏ qua - Ảnh 3.Béo phì, không sinh con… dễ ung thư nội mạc tử cung

Ung thư nội mạc tử cung là loại ung thư phụ khoa ác tính, di căn không chỉ tới các cơ quan cận kề tử cung, buồng trứng mà còn di căn tới phổi, gan, não, xương… Phòng ngừa loại ung thư này như thế nào?

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: nội mạc tử cung bệnh viện Ung bướu Hà Nội Ung Thư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ung thư nội mạc tử cung

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