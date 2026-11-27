Bác sĩ cần tư vấn kỹ cho bệnh nhân để tránh người bệnh quá lo lắng, ảnh hưởng quá trình điều trị - Ảnh minh họa

Cú sốc khi nghe tin mình mắc ung thư

Mới đây, câu chuyện TikToker Hậu Hoàng chia sẻ mới được bác sĩ thông báo mắc ung thư máu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, đồng cảm và gửi nhiều lời động viên.

Trên trang cá nhân, Hậu Hoàng viết: "Không nghĩ hai chữ ung thư lại khiến cho một người tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy. Tôi mới phát hiện ra hai ngày thôi, nên vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt".

Có lẽ không riêng Hậu Hoàng, với bất kỳ ai, việc bất ngờ nhận chẩn đoán ung thư cũng là cú sốc khó có thể chuẩn bị trước.

Từ hoài nghi, sợ hãi, suy sụp đến dần chấp nhận sự thật, mỗi người có một cách phản ứng khác nhau. Những cảm xúc ấy đều cần được nhìn nhận và chia sẻ, thay vì bị xem là yếu đuối hay bi quan.

Đồng hành với người bệnh ung thư, bà Nguyễn Minh Ngọc, khoa ung thư tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết có người phát hiện bệnh sau thời gian dài xuất hiện triệu chứng, nhưng cũng có người tình cờ nhận chẩn đoán qua khám sức khỏe định kỳ khi cơ thể chưa có dấu hiệu bất thường.

Dù trong hoàn cảnh nào, cuộc sống của người bệnh cũng thay đổi đáng kể sau chẩn đoán. Bên cạnh những khó khăn về sức khỏe, công việc và kinh tế, họ còn phải đối mặt với nhiều áp lực tâm lý.

Theo bà Ngọc, nghiên cứu trên hơn 2.000 người bệnh ung thư tại Đức (Mehnert và cộng sự, 2014) cho thấy cứ khoảng 3 người thì có 1 người gặp vấn đề tâm lý ở mức cần được hỗ trợ, phổ biến là lo âu và rối loạn thích nghi. Một phân tích tổng hợp khác ghi nhận khoảng 16% người bệnh ung thư mắc trầm cảm điển hình (Mitchell và cộng sự, 2011).

Người bệnh thường bất an về tương lai, sợ đau đớn, thay đổi ngoại hình, trở thành gánh nặng cho gia đình, bị kỳ thị và đặc biệt là sợ cái chết. Tuy nhiên, nhiều người ngại chia sẻ vì không biết diễn tả cảm xúc, xấu hổ khi thừa nhận mình gặp vấn đề tâm lý hoặc nghĩ rằng nhân viên y tế quá bận để lắng nghe.

Tâm lý người bệnh ung thư thường trải qua một số giai đoạn. Tuy nhiên, các giai đoạn này không nhất thiết diễn ra theo trình tự, có thể đan xen, lặp lại và không phải ai cũng trải qua đầy đủ.

Đây là phản ứng thường gặp, nhất là ở những người tình cờ phát hiện ung thư khi khám sức khỏe mà chưa có triệu chứng. Những câu hỏi như "Bác sĩ có chẩn đoán nhầm không?", "Tại sao lại là tôi?" liên tục xuất hiện trong suy nghĩ.

Có người tìm đến nhiều cơ sở y tế để xác nhận lại kết quả, có người thu mình, buồn bã và mất ngủ kéo dài.

Đây là phản ứng tự vệ tự nhiên trước tin dữ. Người bệnh có quyền tham khảo thêm ý kiến chuyên môn, nhưng không nên để sự hoài nghi kéo dài khiến việc điều trị bị trì hoãn.

Bác sĩ cần thông báo chẩn đoán trung thực, từ tốn, phù hợp với khả năng tiếp nhận của người bệnh; đồng thời tiến hành các xét nghiệm cần thiết để xác định chẩn đoán, đánh giá giai đoạn bệnh và xây dựng kế hoạch điều trị.

Người thân nên lắng nghe thay vì vội vàng khuyên người bệnh "đừng lo". Hãy cùng họ gặp bác sĩ để hiểu rõ tình trạng bệnh và những bước tiếp theo.

Hy vọng và quyết tâm điều trị

Khi kết quả thăm khám đã được xác nhận, người bệnh dần chấp nhận mình mắc ung thư. Căng thẳng ban đầu có thể dịu xuống, thay vào đó là hy vọng và mong muốn được điều trị sớm.

Đây là thời điểm quan trọng để người bệnh, gia đình và đội ngũ y tế cùng xây dựng niềm tin, kế hoạch điều trị. Tùy loại ung thư và giai đoạn bệnh, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, điều trị đích hoặc miễn dịch, đơn độc hay phối hợp.

Việc được giải thích rõ về hiệu quả và tác dụng phụ của từng phương pháp giúp người bệnh chủ động hơn, tránh hoang mang khi gặp những phản ứng không mong muốn trong quá trình điều trị.

Nhờ tiến bộ y học, nhiều bệnh ung thư có thể chữa khỏi hoặc kiểm soát lâu dài nếu được phát hiện sớm và điều trị phù hợp. Trong khả năng sức khỏe cho phép, người bệnh nên duy trì những hoạt động yêu thích, giữ kết nối với gia đình, bạn bè và được tôn trọng niềm tin cá nhân.

Người thân cần động viên người bệnh tuân thủ phác đồ, tái khám đúng hẹn, chăm sóc dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý; không tự ý bỏ điều trị để sử dụng các loại thuốc, bài thuốc không rõ nguồn gốc.

Nhờ tiến bộ y học, nhiều loại bệnh ung thư có thể chữa khỏi hoặc kiểm soát lâu dài - Ảnh: BVCC

Chấp nhận bệnh nhưng không buông xuôi

Quá trình điều trị ung thư thường kéo dài, đi kèm đau đớn, mệt mỏi và những thay đổi về thể chất. Khi bệnh tiến triển dù đã điều trị, một số người có thể rơi vào trạng thái chán nản, buông xuôi với suy nghĩ "đến đâu thì đến".

Cũng có người tìm đến các phương pháp chữa bệnh không chính thống, tự ý dùng thuốc nam hoặc các bài thuốc không rõ nguồn gốc. Điều này có thể khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị, thậm chí gặp biến chứng như ngộ độc, tổn thương gan, thận.

Theo các chuyên gia, chấp nhận bệnh không có nghĩa là từ bỏ hy vọng. Khi nhìn nhận bệnh tật bình thản hơn, người bệnh có thể tập trung vào những điều quan trọng như kiểm soát triệu chứng, duy trì chất lượng cuộc sống và dành thời gian cho gia đình.

Ở giai đoạn này, chăm sóc giảm nhẹ có vai trò quan trọng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chăm sóc giảm nhẹ không chỉ dành cho người bệnh giai đoạn cuối mà nên được triển khai sớm, song song với điều trị đặc hiệu, nhằm kiểm soát đau, giảm triệu chứng khó chịu và hỗ trợ tâm lý, tinh thần cho cả người bệnh lẫn gia đình.

Bà Ngọc khuyến cáo người thân hãy dành thời gian ở bên, trò chuyện, nắm tay và lắng nghe người bệnh. Đồng thời, đừng ngại trao đổi với bác sĩ về cách kiểm soát đau, chăm sóc tại nhà và những dấu hiệu cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế.