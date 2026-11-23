Công nương Kate Middleton đến Mumbai (cùng Hoàng tử William) trong chuyến thăm nước ngoài chung đầu tiên kể từ khi cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư - Ảnh: Aaron Chown

Trong phim tài liệu mới mang tên Heal, Công nương Kate Middleton (44 tuổi) nhìn lại hành trình sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2024.

Tác phẩm khai thác những biến chuyển trong cuộc sống của cô, đồng thời ghi lại hành trình chinh phục thử thách Three Peaks Challenge - leo lên ba ngọn núi cao nhất tại Scotland, Anh và xứ Wales trong vòng 24 giờ.

Công nương Kate Middleton hoàn thành thử thách vào tháng 6 vừa qua nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện ung thư thuộc Bệnh viện Royal Marsden, nơi cô từng điều trị.

Trailer phim tài liệu Heal

Công nương Kate Middleton nhận ra điều gì sau ung thư?

Đoạn giới thiệu phim tài liệu Heal được Văn phòng Cung điện Kensington của Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton công bố hôm 21-11, hé lộ những chia sẻ của Công nương về trải nghiệm cá nhân cũng như cuộc trò chuyện với những người từng đối mặt với căn bệnh này.

"Ung thư có thể thay đổi con người một cách sâu sắc. Chữa lành là một hành trình. Đó là cách chúng ta kết nối trở lại với những điều từng thân thuộc, cũng như tìm thấy hy vọng và niềm vui giữa những bất định" - Công nương Kate Middleton chia sẻ trong đoạn phim giới thiệu.

Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng hành của mọi người xung quanh trong những giai đoạn khó khăn: "Rõ ràng, chúng ta không được sinh ra để một mình gánh vác những thử thách trong cuộc sống".

Theo Công nương Kate Middleton, đôi khi chính những trải nghiệm đau đớn giúp con người nhận ra vẻ đẹp lớn lao hơn trong cuộc sống - Ảnh: Vanity Fair

Thông cáo từ Cung điện Kensington cho biết thông qua phim tài liệu Heal, Công nương Kate Middleton mong muốn giúp những người khác đối mặt với quá trình chẩn đoán, điều trị và xây dựng cuộc sống sau ung thư.

Bà cũng kỳ vọng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc ung thư toàn diện, hướng đến nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, khả năng phục hồi và chất lượng cuộc sống của người bệnh trong và sau quá trình điều trị.

Tháng 3-2024, Công nương Kate Middleton thông báo mắc ung thư và đang trải qua hóa trị sau một ca phẫu thuật lớn ở vùng bụng. Cô không tiết lộ cụ thể loại ung thư mình mắc phải.

Đến tháng 1-2025, Công nương cho biết bệnh tình đã thuyên giảm, sau đó từng bước trở lại với các hoạt động hoàng gia.

Đầu tháng 11-2026, bà cùng Hoàng tử William có chuyến thăm Ấn Độ, tiếp tục thực hiện các hoạt động ngoại giao và thiện nguyện.

Việc trở lại với lịch trình công khai diễn ra sau khoảng thời gian Công nương Kate Middleton tập trung cho quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe.

Công nương Kate Middleton tôn vinh thời trang Ấn Độ tại Lễ trao giải Earthshot 2026 - Ảnh: Chris Jackson

Phim tài liệu Heal dự kiến phát sóng trên BBC tại Anh vào ngày 29-11, NBCUniversal tại Mỹ vào ngày 30-11, Channel 9 tại Úc vào ngày 1-12 và hai đài CTV, Noovo tại Canada vào ngày 7-12. Cung điện Kensington cho biết khoản thu từ việc phân phối bộ phim sẽ chuyển đến Quỹ từ thiện Ung thư Royal Marsden.