Kate Middleton sẽ chủ trì buổi hòa nhạc Giáng sinh 2026

Kate Middleton tham dự lễ Giáng sinh tại Tu viện Westminster ở London vào ngày 5-12-2025 - Ảnh: Indigo

Theo People, Kate Middleton tiếp tục duy trì một trong những truyền thống mùa lễ hội được yêu thích nhất của mình.

Ngày 13-11, Công nương xứ Wales (44 tuổi) thông báo sẽ tổ chức buổi hòa nhạc mừng Giáng sinh thường niên lần thứ 6 mang tên "Together at Christmas" (Cùng nhau đón Giáng sinh) tại Tu viện Westminster vào ngày 11-12.

Sự kiện đã trở thành dịp sum họp đặc biệt của Kate Middleton, Hoàng tử William và 3 người con trong gia đình gồm Hoàng tử George (13 tuổi), Công chúa Charlotte (11 tuổi) và Hoàng tử Louis (8 tuổi).

Đây cũng là dịp hiếm hoi công chúng có thể nhìn thấy gia đình xứ Wales quây quần bên nhau trong mùa lễ hội - Ảnh: Chris Jackson

Công nương Kate Middleton tôn vinh lòng nhân ái

Năm nay, buổi hòa nhạc dự kiến đón hơn 1.600 khách mời. Bước sang năm tổ chức thứ 6, chương trình sẽ tôn vinh những tấm gương trên khắp Vương quốc Anh đã có đóng góp vượt trội, giúp mọi người cảm thấy được sẻ chia, gắn kết và vơi bớt cô đơn.

Theo thông báo từ Cung điện Kensington và Quỹ Hoàng gia, chương trình năm nay đề cao "tình yêu thương, lòng nhân ái và sự quan tâm lẫn nhau", đồng thời tôn vinh những nỗ lực vun đắp môi trường sống tích cực, nơi mỗi người nhận được sự sẻ chia và nâng đỡ từ gia đình, cộng đồng đến các mối quan hệ thường ngày.

Chương trình kết hợp các tiết mục âm nhạc Giáng sinh truyền thống và đương đại, cùng những phần đọc diễn văn và trình diễn của các khách mời đặc biệt - Ảnh: Indigo

Không khí lễ hội cũng lan tỏa ra ngoài khuôn viên Tu viện Westminster với 15 buổi hòa nhạc Giáng sinh cộng đồng được tổ chức tại cả bốn vùng thuộc Vương quốc Anh, trải dài từ quần đảo Shetland đến Devon.

Mùa Giáng sinh đặc biệt của Hoàng gia Anh

Với Công nương Kate Middleton, chương trình thường niên này đã trở thành một trong những sự kiện ý nghĩa nhất trong lịch trình hoàng gia của cô.

Tháng 12-2025, Công nương xứ Wales cùng Hoàng tử William và cả ba người con tham dự buổi hòa nhạc.

Khi chương trình được phát sóng vào đêm Giáng sinh, khán giả còn được chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ giữa hai mẹ con Kate Middleton và Công chúa Charlotte. Cả hai cùng biểu diễn piano bản nhạc Holm Sound của nhà soạn nhạc Erland Cooper.

Buổi hòa nhạc năm nay cũng mở màn cho một mùa lễ hội mới của gia đình hoàng gia. Theo truyền thống, các thành viên sẽ quây quần tại điền trang Sandringham để đón Giáng sinh.

Công nương Kate Middleton và Hoàng tử William thường đưa các con tham gia chuyến đi bộ đến nhà thờ vào ngày 25-12 cùng Vua Charles III, Vương hậu Camilla và những người thân khác.

Công nương Kate Middleton diện sắc đỏ trong đêm Giáng sinh vào năm 2024 - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Hoàng tử Harry và Meghan Markle, những người chưa tham dự buổi hòa nhạc Giáng sinh của Kate Middleton kể từ khi chương trình ra mắt năm 2021, được cho là sẽ không trở về Sandringham đón lễ cùng gia đình hoàng gia. Công tước và Công nương xứ Sussex đang hy vọng tổ chức Giáng sinh đầu tiên tại Anh kể từ năm 2018 trong ngôi nhà mới của họ cùng hai con là Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi).