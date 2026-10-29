Meghan Markle bị phản đối làm MC 'Siêu đầu bếp nhí' giữa bê bối gia đình

Meghan Markle từng xuất hiện với vai trò khách mời tại chương trình MasterChef Australia hồi tháng 4 - Ảnh: Network 10

Theo InStyle, chỉ vài ngày sau khi thông tin Meghan Markle tham gia chương trình Junior MasterChef Australia (Vua đầu bếp nhí Úc) công bố, một bản kiến nghị trực tuyến thu hút hơn 1.800 chữ ký, yêu cầu loại Nữ công tước xứ Sussex khỏi chương trình.

Bê bối gia đình Meghan Markle trở thành tâm điểm tranh cãi

Vua đầu bếp nhí Úc 2027 là cơ hội xuất hiện trên truyền hình tiếp theo của Meghan Markle. Cô sẽ đồng dẫn cùng Poh Ling Yeow, giám khảo hiện tại của MasterChef Australia.

Điều này diễn ra trong bối cảnh tương lai của loạt chương trình phong cách sống With Love, Meghan trên Netflix vẫn chưa rõ ràng.

Một bản kiến nghị mang tên "Loại Meghan Markle khỏi chương trình Vua đầu bếp nhí Úc" xuất hiện trên nền tảng Change.org, kêu gọi nhà sản xuất xem xét lại quyết định mời Nữ công tước tham gia chương trình.

Meghan Markle sẽ sang Úc một thời gian để đảm nhận vai trò dẫn chương trình Vua đầu bếp nhí Úc mùa mới nhất - Ảnh: Network 10

Người khởi xướng kiến nghị bày tỏ lo ngại về mức độ phù hợp của Meghan Markle với một chương trình có các thí sinh nhỏ tuổi.

Bản kiến nghị cũng đề cập đến những tranh cãi xoay quanh người cha đã rạn nứt mối quan hệ với Meghan Markle, Thomas Markle Sr..

Thomas Markle Sr. (82 tuổi) đang bị cảnh sát Philippines điều tra sau khi con trai ông, Thomas Markle Jr., cho biết phát hiện kho dữ liệu nghi chứa hình ảnh xâm hại trẻ em trong đồ đạc của cha tại Philippines.

Sau khi có thêm nhiều bằng chứng, FBI vào cuộc điều tra. Ông Thomas hiện vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Thomas Markle Sr. là một đạo diễn ánh sáng và đạo diễn hình ảnh truyền hình người Mỹ đã nghỉ hưu, đồng thời là cha ruột của Meghan Markle - Ảnh: People

Tuy nhiên, các cáo buộc này liên quan đến ông Thomas, không phải Meghan Markle. Sự tồn tại của bản kiến nghị cũng không đồng nghĩa với việc Nữ công tước có hành vi sai trái. Đây là quan điểm của người khởi xướng và những người ủng hộ, không phải quyết định chính thức từ nhà sản xuất chương trình.

Trước đó, Meghan Markle cho biết cô đã được thông báo về những cáo buộc đáng lo ngại về cha từ nhiều năm trước và tin rằng các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. Cô cũng cho biết quyết định không để các con tiếp xúc với ông ngoại xuất phát từ những lo ngại về sự an toàn của chúng.

Meghan Markle và Hoàng tử Harry gần đây đã chuyển về Anh sau 6 năm sống ở California - Ảnh: Pool

Meghan Markle từng tham gia MasterChef Australia. Cô cho biết đó là một trải nghiệm tích cực. Cô chia sẻ: "Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng toàn bộ ê kíp vào tháng 4 vừa qua. Vì vậy, khi họ ngỏ lời mời tôi trở lại và làm việc với nhóm tài năng trẻ này, tôi đã đồng ý ngay".

Người đẹp cũng bày tỏ sự hào hứng khi được làm việc cùng các thí sinh nhỏ tuổi, đồng thời liên hệ trải nghiệm này với sở thích nấu ăn cùng hai con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet.

"Tôi thích nấu ăn cùng các con mình. Vì vậy, được chứng kiến những ngôi sao nhí này sáng tạo trong căn bếp chắc chắn sẽ rất thú vị. Tôi nóng lòng muốn xem các em sẽ chế biến những món gì!" - Meghan Markle nói thêm.

Marty Benson, nhà sản xuất điều hành MasterChef Australia, gần đây tiết lộ chính ông là người chủ động liên hệ Meghan Markle để mời cô tham gia loạt chương trình này. Trả lời phỏng vấn tờ The Age, Marty Benson kể rằng ông quyết định thử vận may bằng cách gửi một email mà ông mô tả là kiểu thư "nhấn gửi rồi cầu mong mọi chuyện suôn sẻ". "Mọi người đều chỉ trích cô ấy, cả thế giới đều quay lưng với cô ấy và tôi là người đã nói: 'Khoan đã, tôi nghĩ cô ấy sẽ là một khách mời tuyệt vời cho chương trình của chúng ta'" - ông giải thích.