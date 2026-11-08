Giải mã cách làm giúp phường Cát Lái, Tân Vĩnh Lộc dẫn đầu về giải ngân đầu tư công

Quốc lộ 13 là tuyến huyết mạch, nối hướng Bình Thạnh cũ qua cầu Bình Triệu 1, 2 đi Bình Dương cũ và ngược lại - Ảnh: THUẬN VĂN

Đều có tỉ lệ giải ngân đầu tư công hơn 97%, xã Tân Vĩnh Lộc có kế hoạch vốn giải ngân năm 2026 là hơn 200 tỉ đồng, trong khi phường Cát Lái có kế hoạch vốn đến hơn 2.273 tỉ đồng.

Đâu là nguyên nhân giúp 2 địa phương này có tỉ lệ giải ngân tốt như vậy?

Phối hợp chặt chẽ, điện thoại gỡ vướng trực tiếp

Năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái được UBND TP giao kế hoạch giải ngân vốn 798 tỉ đồng. Đến hết quý 3, Ban đã giải ngân đạt trên 80% kế hoạch vốn.

Đồng thời, ngay trong quý 3 Ban cũng chủ động đề xuất tiếp nhận bổ sung 1.475 tỉ đồng, nâng tổng kế hoạch vốn năm 2026 lên 2.273 tỉ đồng, tăng gần 2,85 lần so với kế hoạch đầu năm. Trong đó, vốn tập trung chủ yếu tại dự án thành phần 1 - bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 trên địa bàn phường Hiệp Bình, là dự án giao thông trọng điểm của thành phố.

Và đến ngày 6-11-2026, Ban đã giải ngân 2.244/2.273 tỉ đồng, đạt 98,8% kế hoạch vốn, đồng thời đang tập trung phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân ngay trong đầu tháng 12.

Lý giải với Tuổi Trẻ về việc nhận thêm vốn, ông Đàm Lê Minh Thông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái, cho hay trong bối cảnh yêu cầu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công ngày càng cấp thiết, Ban đã chủ động chia sẻ trách nhiệm giải ngân với thành phố, góp phần cùng thành phố khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số và phát triển kinh tế - xã hội.

Để có kết quả giải ngân như trên, ông Võ Tấn Quan, Chủ tịch UBND phường Cát Lái, cho rằng từ sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của lãnh đạo UBND thành phố, sự hỗ trợ hướng dẫn của các sở ngành, cùng sự vào cuộc rất trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương có dự án.

"Những vấn đề khó khăn, vướng mắc chúng tôi điện thoại, trao đổi trực tiếp thường xuyên với lãnh đạo thành phố, sở ngành, các địa phương bạn thay vì bằng văn bản và chờ luân chuyển văn bản.

Chẳng hạn để bảo đảm giải ngân vốn tại dự án nâng cấp quốc lộ 13 trên địa bàn phường Hiệp Bình, phường Cát Lái và Ban quản lý dự án phường Cát Lái phải phối hợp chặt chẽ với phường Hiệp Bình; làm việc trực tuyến gồm cấp ủy, thường trực UBND, Ban quản lý dự án và cán bộ chuyên trách...

Từ sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo UBND TP.HCM, các địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ, vào cuộc quyết liệt thì công việc mới chạy, tiến độ giải ngân tại các dự án được bảo đảm, góp phần vào kết quả giải ngân chung của thành phố và thúc đẩy tăng trưởng 2 con số...", ông Quan chia sẻ.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định đang được triển khai với tiến độ tốt - Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ động kế hoạch giải ngân, nhận diện sớm điểm nghẽn

Một trong những kinh nghiệm tạo ra kết quả giải ngân tốt là sự chủ động ngay từ đầu của các Ban quản lý dự án các địa phương trong thực hiện kế hoạch giải ngân và nhận diện sớm các vướng mắc để tháo gỡ.

Theo Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Kim Ngân, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã được giao cho Ban là hơn 200 tỉ đồng, tính đến ngày 21-10-2026 đã giải ngân đạt 98,04% kế hoạch vốn.

Ban quản lý dự án xã Tân Vĩnh Lộc làm chủ đầu tư 2 dự án của xã và thực hiện 8 dự án khác trên địa bàn xã và xã lân cận.

"Trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án xã chủ động rà soát, phân loại các khó khăn vướng mắc về pháp lý, nguồn gốc sử dụng đất... đối với từng trường hợp từ đó chủ động lên kế hoạch, phương án xử lý phù hợp để bảo đảm tiến độ...", bà Kim Ngân nói.

Tương tự, ông Đàm Lê Minh Thông cũng cho hay từng dự án đều được rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện, giải ngân cụ thể; thường xuyên kiểm tra, nhận diện sớm những điểm nghẽn để chủ động tháo gỡ.

"Chúng tôi không chờ hồ sơ hoàn chỉnh rồi mới thực hiện các thủ tục giải ngân mà chủ động bố trí nhân sự thường trực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ngay từ những bước đầu tiên, cùng rà soát, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ hoàn thiện và trình ký hồ sơ, bảo đảm nguồn vốn được giải ngân kịp thời ngay khi đủ điều kiện.

Ban đang tổ chức quản lý, triển khai hơn 71 dự án trên địa bàn nhiều phường, với quy mô, tính chất, nguồn vốn và tiến độ thực hiện khác nhau cũng như phải giải quyết rất nhiều dự án tồn đọng qua các thời kỳ.

Và chúng tôi xác định rằng dù dự án được triển khai trên địa bàn nào thì mục tiêu cuối cùng vẫn là phục vụ sự phát triển chung của thành phố và nâng cao đời sống người dân. Vì vậy, Ban đặc biệt coi trọng công tác phối hợp với chính quyền các địa phương nơi có dự án.

Đến trước ngày 30-12-2026, Ban sẽ tiếp tục phối hợp và tập trung hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 7 công trình quan trọng tại nhiều địa bàn các phường như: công trình tu bổ, tôn tạo Đình thần Linh Tây; nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Hữu Nam; nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định; xây dựng đường và cầu Bà Cả; công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Vùng bưng Sáu Xã...", ông Thông cho hay.

Tỉ lệ giải ngân 29 xã, phường đến đầu tháng 11-2026 xếp theo thứ tự từ thấp đến cao - Đồ họa: ÁI NHÂN

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh nói về 'cú hích' thưởng vốn giải ngân tốt Báo cáo tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội chiều 5-11, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh thông tin TP.HCM đã giải ngân hơn 80% vốn đầu tư công sau 10 tháng năm 2026 và tiếp tục các giải pháp để hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn.



