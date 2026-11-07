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Phó chủ tịch TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chỉ đạo giải ngân 100% vốn bồi thường trước cuối năm 2026

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CHÂU TUẤN
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CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

Các sở ngành, chủ đầu tư và địa phương ở TP.HCM phải tập trung đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn bồi thường được giao trước ngày 31-12-2026.

Phó chủ tịch TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chỉ đạo giải ngân 100% vốn bồi thường trước cuối năm 2026 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh (thứ hai từ phải qua) nhấn mạnh vai trò giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng trong việc xây dựng các dự án, tăng trưởng cho thành phố trong chuyến khảo sát thực địa quốc lộ 13 chiều 6-5 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chỉ đạo nêu trên là một trong những nội dung quan trọng trong thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh sau khi chủ trì cuộc họp mới đây về rà soát tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án.

Theo Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh, các chủ đầu tư và địa phương phải xác định việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn bồi thường là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách từ nay đến hết năm 2026. 

Các đơn vị phải rà soát từng hồ sơ còn tồn đọng, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ xử lý, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Ông yêu cầu phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn bồi thường được giao trước ngày 31-12-2026. Người đứng đầu các sở, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM về kết quả nhiệm vụ, tiến độ, phạm vi quản lý - phụ trách.

Theo kết luận, đối với các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư, đơn vị chưa chủ động trong việc phối hợp, theo dõi và đôn đốc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ban Giao thông phải tổ làm rõ trách nhiệm, phân công người phụ trách từng dự án, khu vực. Đồng thời, rà soát các công việc chậm tiến độ, xây dựng kế hoạch khắc phục, chủ động bố trí vốn và phối hợp với địa phương hoàn thiện hồ sơ chi trả bồi thường…

UBND các phường, xã liên quan phải phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo các mốc thời gian cụ thể, trong năm 2026.

Phó chủ tịch TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chỉ đạo giải ngân 100% vốn bồi thường trước cuối năm 2026 - Ảnh 2.

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đối với các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư, thời hạn hoàn thành phương án bồi thường dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị rạch Ông Bé là trước ngày 20-11. Các dự án còn lại, trong đó có cải tạo rạch Thủ Đức, trước ngày 25-12.

Với Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM phối hợp các địa phương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 25-12 đối với 3 dự án: tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM), tuyến metro số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên) và tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm).

Phó chủ tịch TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chỉ đạo giải ngân 100% vốn bồi thường trước cuối năm 2026 - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh (thứ ba và thứ tư từ trái sang) thực địa kiểm tra tiến độ và tuyên dương các phường đã tập trung giải phóng mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm (ngày 29-6-2026) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Xây dựng TP.HCM được Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh giao rà soát toàn bộ quỹ nhà ở, đất ở tái định cư, xác định số lượng, vị trí, tình trạng pháp lý và khả năng bố trí thực tế. Trên cơ sở nhu cầu của từng dự án, sở tham mưu phương án phân bổ, bổ sung hoặc điều chuyển quỹ tái định cư, bảo đảm có đủ chỗ ở cho người dân thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Hằng tuần, sở báo cáo UBND TP.HCM về tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, chi trả, giải ngân vốn, diện tích mặt bằng đã bàn giao và những nhiệm vụ chậm tiến độ.

Phó chủ tịch TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chỉ đạo giải ngân 100% vốn bồi thường trước cuối năm 2026 - Ảnh 5.Cùng lúc giải phóng mặt bằng hai siêu dự án, xã Nhuận Đức được TP.HCM khen thưởng

Cùng lúc giải phóng mặt bằng cho vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đi qua, xã Nhuận Đức đã bàn giao gần 99% diện tích cao tốc và gần 79% diện tích vành đai. Với kết quả này, địa phương vừa được UBND TP.HCM khen thưởng.

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    Chủ đề: Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh Hoàng Nguyên Dinh giải ngân đầu tư công giải phóng mặt bằng TP.HCM

    Dòng sự kiện: Giải ngân đầu tư công

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