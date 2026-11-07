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Thời sự

Cùng lúc giải phóng mặt bằng hai siêu dự án, xã Nhuận Đức được TP.HCM khen thưởng

tác giả
NGỌC KHẢI
và 1 tác giả khác
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Cùng lúc giải phóng mặt bằng cho vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đi qua, xã Nhuận Đức đã bàn giao gần 99% diện tích cao tốc và gần 79% diện tích vành đai. Với kết quả này, địa phương vừa được UBND TP.HCM khen thưởng.

xã Nhuận Đức có 'bí quyết' gì để được TP.HCM khen thưởng giải phóng mặt bằng? - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh dẫn đầu đoàn công tác thành phố thực địa dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài ngày 9-10 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài qua nhiều xã, phường của TP.HCM, nhưng xã Nhuận Đức cùng lúc có cả hai dự án đi qua, với tổng gần 1.500 trường hợp bị ảnh hưởng. 

Để có được kết quả trên, xã cho biết đã tập trung lực lượng, chia rõ người, rõ việc, tăng người xuống cơ sở, gặp gỡ người dân và sát sao từng hồ sơ cho đến khi có kết quả.

Mặt bằng hai dự án đã tiệm cận mức hoàn thiện

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đoạn qua xã Nhuận Đức có 587 trường hợp bị ảnh hưởng, cần giải phóng mặt bằng, diện tích thu hồi khoảng 53,37ha.

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 1.486 tỉ đồng. Đến nay, 578 trường hợp đã bàn giao mặt bằng (52,753ha, tương đương 99%). Xã Nhuận Đức đặt mục tiêu hoàn tất mặt bằng phục vụ cao tốc TP.HCM - Mộc Bài trước ngày 30-11.

Trong khi đó, khối lượng mặt bằng vành đai 4 qua xã Nhuận Đức lớn hơn nhiều. Đoạn qua xã dài khoảng 10,6km, có 906 trường hợp bị ảnh hưởng. Tổng diện tích thu hồi khoảng 121,97ha, kinh phí hơn 2.805 tỉ đồng.

Đến nay, 768 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Xã đã mời 772 trường hợp nhận tiền, đạt 85,21%, với số tiền hơn 2.335 tỉ đồng. Diện tích tương ứng hơn 86,85ha, đạt 78,79%.

Theo UBND xã Nhuận Đức, khối lượng công việc lớn trong khi lực lượng trực tiếp làm bồi thường, giải phóng mặt bằng còn mỏng. Một số hồ sơ còn vướng pháp lý đất đai, thủ tục nhận tiền, tái định cư, giá trị công trình và tài sản phải di dời nên số mặt bằng còn lại cần thêm thời gian xử lý.

Các kế hoạch, quyết định liên quan đến mặt bằng dự án này dự kiến hoàn tất trước ngày 15-12.

xã Nhuận Đức có 'bí quyết' gì để được TP.HCM khen thưởng giải phóng mặt bằng? - Ảnh 2.

Bản đồ hướng tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đoạn qua các xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Nhuận Đức, Tân An Hội, Thái Mỹ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đến từng nhà dân vận động

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện UBND xã Nhuận Đức cho biết để đạt được kết quả này là nhờ sự đồng thuận của bà con, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của địa phương. Sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND TP.HCM và sự hướng dẫn kịp thời của các sở ngành và các đơn vị liên quan.

Về phía địa phương, UBND xã Nhuận Đức đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian và trách nhiệm.

Các tổ công tác xuống cơ sở gặp người dân, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ghi nhận kiến nghị và xử lý ngay những việc thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển các sở, ngành thành phố phối hợp giải quyết.

Xã cũng phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan xử lý những đề nghị của người dân, với cách làm được địa phương xác định là bám việc đến khi có kết quả. Hiện xã chia 3 tổ công tác để tiếp tục vận động những hộ chưa nhận tiền hoặc chưa bàn giao mặt bằng.

"Việc tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội trong đó có lợi ích của người dân được hưởng khi làm 2 dự án. Xã quán triệt xuyên suốt, tập trung giải thích rõ các quy định pháp luật, công khai minh bạch các chủ trương cho người dân hiểu rõ.

Để tiếp tục giải phóng mắt bằng nhanh cho các dự án trọng điểm, xã kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành tăng cường phối hợp, xử lý nhanh các vướng mắc, sớm hướng dẫn những trường hợp đặc thù và bảo đảm kinh phí, nhân lực để địa phương giải quyết hồ sơ, quyền lợi người dân", vị đại diện cho hay.

Việc xã Nhuận Đức được UBND TP.HCM khen thưởng gắn với sản phẩm cụ thể là những con số, của dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đã đạt 99% diện tích bàn giao, vành đai 4 đạt gần 79%… và sẽ được phấn đấu xong toàn bộ trong năm nay.

xã Nhuận Đức có 'bí quyết' gì để được TP.HCM khen thưởng giải phóng mặt bằng? - Ảnh 3.

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong các hội nghị gần đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đều nhấn mạnh nhiệm vụ giải ngân đầu tư, đặc biệt mũi nhọn là đầu tư công có vai trò hết sức quan trọng để TP.HCM đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tổng kết 10 tháng đầu năm 2026, việc giải ngân đầu tư công của TP.HCM đạt 80,1% - thuộc top các tỉnh, thành tốt nhất của cả nước. Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Văn Được lưu ý khối lượng còn lại cũng rất lớn, cho nên phải phấn đấu, tập trung mọi nguồn lực để làm được 100%.

TP.HCM tăng tốc mặt bằng, đẩy tăng trưởng hai con số

Điểm nghẽn về mặt bằng trong nhiều năm qua đã và đang được TP.HCM tháo gỡ hiệu quả ở nhiều dự án. Đây là điều kiện tiên quyết để dự án thi công, góp phần tăng giải ngân và thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Tuổi Trẻ sẽ thông tin về quá trình giải phóng mặt bằng đang tăng tốc, những kinh nghiệm từ thực tiễn vận hành, được sự ủng hộ của người dân tại nhiều dự án lớn ở TP.HCM.

xã Nhuận Đức có 'bí quyết' gì để được TP.HCM khen thưởng giải phóng mặt bằng? - Ảnh 4.

Các phường, xã, đơn vị được UBND TP.HCM tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong giải ngân vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng quý 3. Tại hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, ngày 15-10 - Ảnh: UBND TP.HCM

xã Nhuận Đức có 'bí quyết' gì để được TP.HCM khen thưởng giải phóng mặt bằng? - Ảnh 5.

Xã Nhuận Đức họp, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng làm dự án - Ảnh: Xã Nhuận Đức

xã Nhuận Đức có 'bí quyết' gì để được TP.HCM khen thưởng giải phóng mặt bằng? - Ảnh 6.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đoạn gần tỉnh lộ 15 - Ảnh: NGỌC KHẢI

xã Nhuận Đức có 'bí quyết' gì để được TP.HCM khen thưởng giải phóng mặt bằng? - Ảnh 7.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có điểm đầu giao với đường vành đai 3 - Ảnh: NGỌC KHẢI

xã Nhuận Đức có 'bí quyết' gì để được TP.HCM khen thưởng giải phóng mặt bằng? - Ảnh 8.
xã Nhuận Đức có 'bí quyết' gì để được TP.HCM khen thưởng giải phóng mặt bằng? - Ảnh 9.

Ngày 9-10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh dẫn đầu đoàn công tác thực địa dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài - Ảnh: NGỌC KHẢI

xã Nhuận Đức có 'bí quyết' gì để được TP.HCM khen thưởng giải phóng mặt bằng? - Ảnh 10.

Ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhuận Đức phát biểu tại buổi làm việc của đoàn công tác TP.HCM kiểm tra dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Cùng lúc GPMB hai siêu dự án, xã Nhuận Đức có 'bí quyết' gì để được TP.HCM khen thưởng? - Ảnh 11.TP.HCM giải ngân hơn 80% vốn đầu tư công, tăng tốc hai tháng cuối năm

Sau 10 tháng, TP.HCM đã giải ngân hơn 80% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tương đương hơn 118.000 tỉ đồng. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng.

NGỌC KHẢI - CHÂU TUẤN
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    Chủ đề: quốc lộ 22 vành đai 4 Hoàng Nguyên Dinh xã Nhuận Đức cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

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