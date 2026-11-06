Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh nói về 'cú hích' thưởng vốn giải ngân tốt

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Một trong những giải pháp được TP.HCM áp dụng để kích thích thi đua giải ngân đầu tư công là thưởng vốn đầu tư cho các địa phương giải ngân tốt để đầu tư phát triển công trình dân sinh, góp phần tạo động lực tăng trưởng 2 con số cho thành phố.

Tuổi Trẻ trao đổi với Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh xung quanh cú hích từ chính sách thưởng mới lạ của thành phố khi mới đây 4 phường có thành tích giải ngân tốt được thưởng 500 tỉ đồng vốn để bổ sung ngay cho các công trình hạ tầng, y tế, giáo dục... phục vụ đời sống người dân địa phương.

Giải ngân đầu tư công tốt được thưởng vốn, làm kém bị "thẻ đỏ"

* Thưa ông, lâu nay người dân cũng như các địa phương ở thành phố thường quen nghe việc đặt ra trách nhiệm công vụ nhằm bảo đảm nhiệm vụ giải ngân cho các đơn vị, địa phương. Nhưng nay lại phấn khởi với việc thành phố thưởng hàng trăm tỉ đồng vốn đầu tư cho địa phương. Xin ông nói về chủ trương của cách làm mới này của thành phố?

- Chủ trương này xuất phát từ chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dựa trên bối cảnh năm 2025 thành phố đạt 93,5% kế hoạch giải ngân đầu tư công - con số cao nhất từ trước đến nay. Từ kết quả đó, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu năm 2026 phải đạt 100% kế hoạch giải ngân đầu tư công.

Để đạt được mục tiêu đó, có 2 nguyên tắc, giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo mà Sở Tài chính đã tham mưu.

Thứ nhất, về con người, yêu cầu các thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải vào cuộc trực tiếp, xây dựng kế hoạch cụ thể và cam kết số giải ngân. Nếu không đạt được, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ xem xét đưa ra "thẻ vàng", thậm chí "thẻ đỏ" (nghĩa là thay thế cán bộ). Đây là chỉ đạo rất rõ.

Thứ 2, Sở Tài chính giám sát, tham mưu kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Những đề xuất, kiến nghị hợp lý nào từ các đơn vị/địa phương liên quan giải ngân đầu tư công thì Sở Tài chính xử lý ngay, trình UBND điều chỉnh kế hoạch kịp thời. Đồng thời, Sở Tài chính cũng hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, xử lý hồ sơ phù hợp tiến độ yêu cầu để đạt mục tiêu giải ngân đề ra.

Nhờ các giải pháp đồng bộ mà các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân như đã thấy (tỉ lệ giải ngân 10 tháng hơn 80%, còn 9 tháng đạt 75%). Đây là kết quả giải ngân rất tốt, đạt cao hơn tỉ lệ giải ngân đầu tư công bình quân chung cả nước. Và khả năng TP.HCM hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đầu tư công năm nay là rất khả thi.

Trên cơ sở kết quả đạt được, theo chỉ đạo, Sở Tài chính tham mưu thưởng cho các địa phương giải ngân tốt.

* Như vậy cách thưởng mới này của thành phố sẽ đạt được mục tiêu và ý nghĩa khuyến khích như thế nào cho các đơn vị, địa phương?

- Chủ trương thưởng bằng công trình cho các địa phương đó có tính lan tỏa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về giải ngân không chỉ những đơn vị được thưởng mà còn để cho các đơn vị khác nhìn vào đó phấn đấu tiếp đến cuối năm.

Với số vốn được thưởng, phường An Lạc dự kiến đầu tư sửa chữa, tu bổ Trường tiểu học Bình Trị 2 và một số trường học khác - Ảnh: NGỌC KHẢI

Kích hoạt cuộc đua giải ngân đầu tư công

* Dư luận cho rằng chính sách thưởng mới này của thành phố hay và lạ. Ông cho biết cách làm này dựa trên quy định pháp luật nào về khen thưởng hay cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị hay không?

- Việc thành phố thưởng cho các địa phương giải ngân tốt nhằm ghi nhận địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hình thức thưởng là bằng công trình từ vốn đầu tư để giúp địa phương phát triển hơn, chứ không phải thưởng bằng tiền. Bản chất hình thức thưởng này là động viên bằng việc thưởng giao thêm nhiệm vụ để tốt hơn cho địa phương chứ không nằm trong quy định về hệ thống khen thưởng.

Ví dụ địa phương đang có nhu cầu vốn đầu tư cho một công trình cụ thể, cấp thiết của địa phương. Tuy nhiên thành phố đã phân bổ vốn ngân sách đầu tư công trung hạn cho địa phương 5 năm với số vốn cụ thể theo quy định (ví dụ 500 tỉ đồng) để địa phương cân đối sử dụng đầu tư trong giới hạn đó. Như vậy địa phương không có thêm vốn đầu tư công trình cần thiết để làm tốt hơn cho sự phát triển của địa phương.

Nay thành phố ghi nhận địa phương giải ngân tốt thì thưởng thêm số vốn (ví dụ 200 tỉ đồng) để địa phương đầu tư vô các công trình cụ thể phục vụ tốt hơn cho nhu cầu phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Trên số vốn thưởng thêm, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp cơ sở sẽ đề xuất cụ thể danh mục công trình sẽ sử dụng vốn thưởng.

* Như vậy khoản thưởng đó sẽ từ ngân sách TP bổ sung thêm bên cạnh vốn đầu tư công đã phân bổ cho địa phương nhằm khuyến khích giải ngân đầu tư công?

- Đúng vậy. Thành phố sẽ bổ sung thêm từ ngân sách thành phố cho địa phương được thưởng. Mới đây 4 phường giải ngân tốt được thưởng vốn tổng cộng 500 tỉ đồng. Đây là cách làm mới, có tính lan tỏa lớn, tạo động lực thi đua cho các đơn vị, địa phương phấn đấu.

Việc được thưởng vốn giúp các địa phương có nguồn lực đầu tư ngay các công trình hạ tầng, dân sinh cần thiết cho địa phương - Ảnh: TRÍ ĐỨC

4 phường được thưởng thêm 500 tỉ đồng vốn đầu tư công Năm 2026, phường An Lạc được giao 80 dự án với tổng kế hoạch vốn 1.425 tỉ đồng. Đến giữa tháng 10, phường đã giải ngân 1.231 tỉ đồng, đạt 86,36% kế hoạch. Với kết quả trên, phường An Lạc được thành phố thưởng thêm vốn đầu tư công 200 tỉ đồng. Năm 2026, phường Đông Hòa được giao hơn 808,3 tỉ đồng. Đến ngày 15-10, phường đã giải ngân hơn 794,6 tỉ đồng, đạt 98,68% kế hoạch. Phường được thưởng 100 tỉ đồng vốn đầu tư công. Phường Bình Đông có tỉ lệ giải ngân đạt gần 96%, được thưởng 100 tỉ đồng vốn đầu tư. Còn phường Dĩ An với tỉ lệ giải ngân hơn 91% cũng được thưởng 100 tỉ đồng vốn. Năm 2026 TP.HCM được giao kế hoạch vốn đầu tư công lớn nhất cả nước với 147.599 tỉ đồng (tăng 22,6% so với năm 2025, chiếm khoảng 14,7% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước). TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao năm 2026.