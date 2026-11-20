Giá vàng thế giới giảm xuống sát mốc 3.600 USD/ounce - Ảnh: THANH HIỆP

Lúc 6h45 ngày 20-11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch quanh 3.606 USD/ounce, giảm 131,69 USD/ounce, tương đương 3,52% trong 24 giờ.

Như vậy, chỉ sau hai phiên giao dịch, kim loại quý đã mất khoảng 244 USD/ounce, tương đương hơn 6%.

Vàng thế giới giảm tiếp hơn 130 USD

Đà giảm của kim loại quý tiếp tục được nối dài trong phiên giao dịch tại Mỹ ngày 19-11. Theo Kitco News, giá vàng giao ngay có thời điểm rơi xuống 3.625,30 USD/ounce, mức thấp nhất trong khoảng 14 tháng.

Áp lực bán xuất hiện trong bối cảnh thị trường tiếp tục lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 12. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cho thấy gần như toàn bộ quan chức nhận định việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ có thể là cần thiết nếu lạm phát chưa được kiểm soát.

Dù một số dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố cho thấy thị trường lao động và hoạt động sản xuất có dấu hiệu suy yếu, những thông tin này chưa đủ làm thay đổi kỳ vọng tăng lãi suất. Thị trường vẫn đặt cược khoảng 90% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên sáng 20-11 - Dữ liệu: TradingView

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm nhẹ về quanh 5,04%, từ mức khoảng 5,07% trước đó. Tuy nhiên, chỉ số DXY, thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, hiện ở mức 103,95 điểm. Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Một yếu tố khác gây sức ép lên kim loại quý là làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số Dow Jones giảm hơn 1.100 điểm, trong khi S&P 500 mất 2,02% và Nasdaq giảm 2,25%.

Trong bối cảnh nhà đầu tư giảm nắm giữ tài sản rủi ro và tìm kiếm thanh khoản, vàng cũng chịu áp lực bán thay vì phát huy vai trò trú ẩn như thường thấy.

Đánh giá triển vọng ngắn hạn, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, cảnh báo giá vàng có thể giảm thêm khoảng 5%, hướng về mốc 3.500 USD/ounce nếu lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD tiếp tục mạnh lên.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay được niêm yết quanh 133,2 triệu đồng/lượng mua vào và 136,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn SJC, giá mua vào ở mức 132 triệu đồng/lượng, bán ra 136 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng.

Quy đổi theo tỉ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra trong nước khoảng 23,4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc giao ngay sáng nay lùi về 42,36 USD/ounce, giảm 3,3 USD/ounce, tương đương hơn 7,2% so với phiên sáng hôm qua.

Giá dầu đi ngang

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao dịch quanh 91,98 USD/thùng, tăng nhẹ 0,03 USD/thùng, tương đương 0,03%. Dầu WTI ở mức 82,90 USD/thùng, tăng 0,46 USD/thùng, tương đương 0,56%.

Theo Reuters, trong phiên 19-11, giá dầu gần như đi ngang khi những thông tin về gián đoạn hoạt động của tàu chở dầu tại eo biển Hormuz giúp hạn chế áp lực giảm giá từ lượng tồn kho dầu thô Mỹ gia tăng và lo ngại nguồn cung toàn cầu dư thừa.

Ở chiều ngược lại, lượng tồn kho dầu thô Mỹ tăng cùng những dự báo về tình trạng dư cung toàn cầu tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Những lo ngại địa chính trị tại Trung Đông vì vậy vẫn là yếu tố hỗ trợ giá dầu, nhưng chưa đủ để tạo ra một đợt tăng giá rõ rệt.

Trên thị trường tiền số, Bitcoin giao dịch quanh 61.728 USD, giảm 1,88% trong 24 giờ qua.

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