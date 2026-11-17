Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên sáng 17-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 6h45 sáng 17-11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh 3.853 USD/ounce, giảm gần 15 USD/ounce, tương đương 0,38% trong 24 giờ qua.

Giá vàng, bạc thế giới giảm sâu

Trước đó, rạng sáng ngày 17-11, giá vàng có thời điểm xuống 3.830 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10-2025.

Theo Reuters, giá vàng chịu sức ép khi đồng USD duy trì gần mức cao nhất kể từ tháng 4-2025. Chỉ số DXY (đo sức mạnh đồng USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt) sáng nay đứng ở mức 103,58 điểm, giảm nhẹ 0,01% trong ngày. Tuy nhiên, chỉ số này đã tăng 1,91% trong một tuần và 1,72% trong một tháng.

Bên cạnh đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12 cũng ảnh hưởng đến diễn biến kim loại quý.

Một số quan chức Fed cho rằng lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao và ngân hàng trung ương cần tiếp tục kiểm soát áp lực giá cả. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đặt cược 91% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12.

Diễn biến giá vàng thế giới trong hơn 1 năm qua - Dữ liệu: TradingView

Tại thị trường trong nước, cập nhật lúc 6h45, giá vàng miếng SJC được niêm yết 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,52 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với hôm qua.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương 120,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước 16,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn SJC, giá mua vào ở mức 133,3 triệu đồng/lượng và bán ra 137,3 triệu đồng/lượng, cũng không thay đổi so với trước đó.

Cùng diễn biến với vàng, giá bạc thế giới cũng giảm trong phiên đầu tuần. Giá bạc giao ngay có thời điểm giảm xuống 46,43 USD/ounce, mức thấp nhất từ tháng 10-2025.

Đến 6h45 sáng, giá bạc giao dịch ở mức 47 USD/ounce, tăng nhẹ 0,16 USD, tương đương 0,35% so với 24h trước. Tuy nhiên, tính theo biểu giá tuần, giá bạc vẫn giảm 3,53%.

Theo Reuters, nghiên cứu của đơn vị tư vấn Metals Focus dự báo nhu cầu bạc toàn cầu có thể giảm 5% trong năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu trang sức suy yếu và việc sử dụng bạc trong các tấm pin năng lượng mặt trời giảm khi giá kim loại này ở mức cao.

Giá dầu Brent giảm hơn 3,5%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm 3,4 USD/thùng, tương đương 3,55%, xuống 92,44 USD/thùng. Dầu WTI giảm 0,36 USD, tương đương 0,42%, còn 85,36 USD/thùng theo dữ liệu cập nhật lúc 6h30 sáng 17-11.

Theo Reuters, nguyên nhân chủ yếu khiến giá dầu điều chỉnh đến từ triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu tăng trở lại khi hoạt động xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu sẽ chuyển sang trạng thái dư cung trong quý 4-2026, với nguồn cung toàn cầu dự kiến cao hơn nhu cầu khoảng 1,7 triệu thùng/ngày.

Nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc cũng là yếu tố gây sức ép lên giá dầu. Sản lượng chế biến dầu tại các nhà máy lọc dầu Trung Quốc trong tháng 10 giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Bitcoin giao dịch quanh 65.132 USD, tăng nhẹ khoảng 0,05% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn giảm hơn 13% trong 7 ngày gần nhất.

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