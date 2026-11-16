Giá vàng hôm nay 16-11: Vàng thế giới giằng co quanh 3.900 USD, chờ tin Fed

Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 7h45 sáng 16-11, giá vàng thế giới giao dịch quanh 3.893 USD/ounce, tăng hơn 10,7 USD/ounce, tương đương 0,28% trong 24 giờ qua.

Vàng thế giới hồi phục

Trong phiên sáng 16-11, giá vàng có thời điểm bật tăng lên trên 3.900 USD/ounce trước khi điều chỉnh trở lại.



Theo Reuters, trong phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 3.879,71 USD/ounce. Động lực hỗ trợ đến từ số liệu lạm phát sản xuất Mỹ tháng 10 thấp hơn dự báo, qua đó phần nào làm dịu lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất mạnh hơn.

Cụ thể, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 10, thấp hơn mức dự báo 0,4% của giới phân tích. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng áp lực lạm phát cơ bản vẫn chưa được giải quyết, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên sáng 16-11 - Dữ liệu: TradingView

Ông Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, nhận định giá vàng đang bị định giá thấp sau đợt bán tháo và vùng 3.850 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý.

Trong khi đó, phân tích của Kitco News cho rằng việc giá vàng đánh mất mốc 4.000 USD/ounce khiến triển vọng ngắn hạn trở nên kém tích cực. Thị trường vẫn phải đối mặt với áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Một yếu tố khác cần chú ý là chỉ số đồng USD (DXY). Cập nhật sáng 16-11, chỉ số này đứng ở mức 103,42 điểm, tăng nhẹ 0,01%.

Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, gồm doanh số bán lẻ tháng 10, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan.

Ngoài ra, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27-10 và 28-10 của Fed sẽ được công bố lúc 14h ngày 18-11 theo giờ Mỹ (2h sáng 19-11 theo giờ Việt Nam). Tài liệu này được kỳ vọng cung cấp thêm manh mối về đánh giá của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát, triển vọng kinh tế và lộ trình lãi suất, qua đó tác động đến diễn biến đồng USD và giá vàng.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay được niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tuần qua, giá vàng miếng SJC giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, vàng nhẫn SJC cũng giảm mạnh trong tuần. Mặt hàng này hiện giao dịch ở mức 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 137,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu tuần trước.

Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra đang cao hơn giá thế giới 16 triệu đồng/lượng.

Giá bạc giao ngay sáng nay trên Kitco ở mức 48,63 USD/ounce, giảm 0,01 USD, tương đương 0,02% trong ngày. Biểu đồ 5 phiên cho thấy giá bạc liên tục đi xuống, từ vùng trên 51 USD/ounce về dưới 49 USD/ounce.

Giá dầu chịu sức ép dư cung

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục giảm nhẹ trong sáng 16-11. Dầu WTI giao dịch ở mức 88,51 USD/thùng, giảm 0,06%, trong khi dầu Brent lùi 0,30%, xuống 95,55 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu đang chịu sức ép từ những dấu hiệu cho thấy nguồn cung toàn cầu có thể vượt nhu cầu. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo thị trường có nguy cơ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý 4, khi nguồn cung phục hồi trong khi nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt tại Mỹ, có dấu hiệu suy yếu.

Bên cạnh đó, lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ tại Mỹ tăng do nhập khẩu cao hơn, trong khi nhu cầu đối với các sản phẩm lọc dầu giảm cũng gây áp lực lên giá.

Dù vậy, những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố hạn chế đà giảm của dầu. Rủi ro gián đoạn hoạt động vận chuyển qua các tuyến hàng hải quan trọng khiến thị trường chưa thể loại bỏ hoàn toàn lo ngại về nguồn cung.

Trong khi đó, trên thị trường tiền số, Bitcoin tiếp tục giao dịch ở vùng giá thấp. Cập nhật lúc 7h30 sáng 16-11, đồng tiền số lớn nhất thế giới có giá khoảng 64.984 USD, giảm 20,22% trong một tháng qua.

Biểu đồ một tháng cho thấy Bitcoin đã trượt dài từ vùng 82.000 USD hồi giữa tháng 10 xuống quanh 65.000 USD hiện nay. Đáng chú ý, trong phiên cuối tuần, đồng tiền này có thời điểm giảm về gần 62.000 USD trước khi hồi phục một phần.

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