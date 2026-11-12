Giá vàng hôm nay 12-11: Vàng thế giới rơi dưới 4.000 USD, SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm dưới 4.000 USD/ounce - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 7h sáng 12-11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.978 USD/ounce, giảm gần 44 USD/ounce, tương đương 1,09% trong 24 giờ qua.

Vàng thế giới giảm sâu

Diễn biến trên thị trường quốc tế cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Trong phiên giao dịch tại Mỹ ngày 11-11, giá vàng giao ngay có thời điểm hồi phục lên trên 4.060 USD/ounce, nhưng sau đó đảo chiều giảm và lùi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.



Giá vàng giao ngay giảm 1,1% trong phiên 11-11, sau khi mất gần 3% trong phiên trước đó. Đà phục hồi đầu phiên không duy trì được khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tác động từ dữ liệu lạm phát Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ.

Theo Kitco News, giá vàng chịu sức ép từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12.

Cụ thể, CPI Mỹ tháng 10 tăng 0,4%, cao hơn mức dự báo 0,3%. CPI lõi cũng tăng 0,3%, vượt kỳ vọng. Trong khi đó, thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu với 165.000 việc làm mới trong tháng 10, tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 4,1%.

Diễn biến giá vàng thế giới sáng 12-11 - Dữ liệu: TradingView

Những dữ liệu này củng cố khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Thị trường hiện đặt cược 87,1% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12.

Kỳ vọng lãi suất cao đẩy đồng USD tăng khoảng 0,7%, lên gần 102,9 điểm, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm từng vượt 5%.

Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên 11-11, với Nasdaq tăng 1,6% và S&P 500 tăng 1,3%, phần nào làm giảm nhu cầu nắm giữ vàng trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, căng thẳng liên quan đến Iran và eo biển Hormuz vẫn hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, giá dầu tăng trở lại cũng làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, qua đó củng cố khả năng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Tại thị trường trong nước, cập nhật lúc 7h, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140,02 triệu đồng/lượng bán ra. So với sáng hôm qua, cả hai chiều mua vào và bán ra cùng giảm 900.000 đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn SJC, giá mua vào được niêm yết ở mức 135,8 triệu đồng/lượng, bán ra 139,8 triệu đồng/lượng, cũng giảm 900.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Với mức giá thế giới quy đổi khoảng 124 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng miếng SJC bán ra hiện cao hơn khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới lúc 7h sáng 12-11 ở mức 51,15 USD/ounce, giảm 0,76%. Quy đổi theo tỉ giá 25.795 đồng/USD, giá bạc tương đương khoảng 1,59 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

Giá dầu Brent tăng nhẹ

Trên thị trường năng lượng, giá dầu diễn biến trái chiều trong sáng 12-11. Dầu Brent giao dịch quanh 92,76 USD/thùng, tăng 1,27 USD, tương đương 1,39%. Trong khi đó, dầu WTI lùi về 86,28 USD/thùng, giảm 0,25 USD, tương đương 0,29%.

Theo Reuters, giá dầu Brent tăng trở lại trong phiên 11-11 sau khi Iran phát tín hiệu cứng rắn về chương trình hạt nhân, làm suy yếu kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ. Những rủi ro đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế bởi triển vọng nguồn cung cải thiện và thông tin dự trữ dầu thô Mỹ tăng khoảng 9 triệu thùng trong tuần gần nhất.

Trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin tiếp tục xu hướng giảm. Cập nhật lúc 7h sáng 12-11, đồng tiền số lớn nhất thế giới giao dịch quanh mức 73.902 USD, giảm 8,21% trong 7 ngày qua.

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