Trong 1 tuần, giá vàng thế giới rơi khỏi mốc 3.900 USD/ounce, SJC giảm 3,5 triệu

Giá vàng thế giới giảm gần 5% trong tuần qua, kéo giá vàng trong nước đi xuống - Ảnh: THANH HIỆP

Sau những phiên tăng đầu tuần, giá vàng thế giới bất ngờ đổi chiều khi dữ liệu lạm phát Mỹ vượt dự báo, kéo kim loại quý xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce và khép lại tuần giao dịch với mức giảm gần 5%.

Giá vàng trong nước, quốc tế đồng loạt giảm

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.066 USD/ounce, sau đó tăng lên 4.148 USD/ounce trong ngày 9-11 nhờ đồng USD suy yếu và tín hiệu ngoại giao giữa Mỹ - Iran giúp hạ nhiệt lo ngại về giá dầu, lạm phát.

Tuy nhiên, giá vàng nhanh chóng đảo chiều sau khi Mỹ công bố CPI tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn dự báo. Lạm phát lõi cũng vượt kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12.

Áp lực bán gia tăng khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, kéo giá vàng xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong phiên 11-11 và chạm đáy tuần 3.852 USD/ounce vào ngày 12-11.

Trong phiên kết tuần, lực mua bắt đáy giúp giá vàng giao ngay phục hồi nhẹ lên 3.879 USD/ounce, tăng 0,1% so với phiên trước. Dữ liệu PPI tháng 10 phần nào hỗ trợ thị trường khi chỉ số này tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn dự báo 0,4%. Tuy nhiên, mức tăng 6,5% trong 12 tháng vẫn cho thấy áp lực giá chưa hạ nhiệt.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần qua - Dữ liệu: TradingView

Như vậy, so với đầu tuần, giá vàng giao ngay giảm khoảng 186,6 USD/ounce, tương đương 4,6%. Theo Reuters, đây là tuần giảm mạnh nhất của loại kim loại quý này kể từ đầu tháng 6.

Diễn biến giảm của giá vàng thế giới kéo mặt bằng giá vàng trong nước đi xuống. Kết tuần qua, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu tuần.

Tương tự, vàng nhẫn SJC cũng giảm mạnh trong tuần. Mặt hàng này kết tuần ở mức 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 137,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu tuần.

So với vùng đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1 năm nay, giá vàng thế giới hiện đã giảm hơn 1.715 USD/ounce, tương đương hơn 30%. Trong nước, giá bán vàng miếng SJC cũng thấp hơn đỉnh 53,8 triệu đồng/lượng, tương đương 28,1%; còn vàng nhẫn SJC giảm 54,9 triệu đồng/lượng, tương đương 28,6%.

Tuần mới, vàng chờ tín hiệu từ Fed

Trong tuần giao dịch từ ngày 16 đến 20-11, triển vọng giá vàng thế giới sẽ phụ thuộc nhiều vào các dữ liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu chính sách từ Fed.

Trong khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News, có 8 trong tổng số 13 chuyên gia Phố Wall (tương đương 62%) dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới. 2 người (chiếm 15%) kỳ vọng giá tăng, trong khi 3 người còn lại (tương đương 23%) dự báo giá đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, kết quả khảo sát có phần cân bằng hơn. Trong 160 người tham gia, 42% kỳ vọng giá vàng tăng, 38% dự báo giảm và 21% cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng dữ liệu CPI cao hơn dự báo, cùng báo cáo việc làm tương đối tích cực, đã đẩy lãi suất và kỳ vọng lãi suất tăng, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Theo ông, thị trường chưa cho thấy dấu hiệu hình thành vùng đáy rõ ràng. Chuyên gia này dự báo giá vàng có thể giảm thêm khoảng 100 USD/ounce.

Tuần tới, thị trường sẽ chú ý biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, dự kiến công bố ngày 18-11 (theo giờ Mỹ), cùng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ như doanh số bán lẻ, doanh số nhà chờ bán, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và tâm lý người tiêu dùng Michigan.

Nếu lạm phát tiếp tục cao và kinh tế duy trì sức tăng trưởng, đồng USD cùng lợi suất trái phiếu Mỹ có thể gây thêm áp lực lên giá vàng. Ngược lại, dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt hoặc thị trường lao động suy yếu có thể hỗ trợ kim loại quý phục hồi.

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