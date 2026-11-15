Tin tức sáng 15-11: Đề xuất công khai sao kê tiền từ thiện ít nhất 7 ngày/lần; Xử phạt Hưng Thịnh Land

Tranh minh họa

Đề xuất công khai sao kê tiền từ thiện ít nhất 7 ngày/lần

Các tổ chức, cá nhân kêu gọi từ thiện sẽ phải công khai sao kê tài khoản, số dư và cập nhật số liệu ít nhất 7 ngày một lần trong thời gian tiếp nhận, phân phối tiền đóng góp. Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý của Bộ Tài chính tại dự thảo nghị định về hoạt động xã hội, từ thiện đang được lấy ý kiến, thay thế nghị định 93/2021.

Theo đó, thông tin về tiền từ thiện có thể được công khai trên hệ thống quản lý hoạt động từ thiện, trang mạng xã hội chính thức hoặc các nền tảng số được công nhận.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính còn đề xuất nghiêm cấm sử dụng tài khoản chi tiêu cá nhân hoặc tài khoản hoạt động thường xuyên của tổ chức để tiếp nhận tiền từ thiện. Việc ấn định mức đóng góp hoặc gắn việc đóng góp tự nguyện với giải quyết thủ tục hành chính cũng bị đề xuất nghiêm cấm.

Để tăng trách nhiệm của người kêu gọi từ thiện, dự thảo yêu cầu lưu giữ sổ sách, chứng từ, sao kê trong 5 năm. Nếu có dấu hiệu vi phạm hoặc người đóng góp phản ánh, kiến nghị, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra và quyết định việc kiểm toán theo quy định.

Một điểm mới khác là người đóng góp có quyền yêu cầu hoàn trả tiền nếu không đồng ý với việc thay đổi nội dung cuộc vận động từ thiện.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất xây dựng hệ thống thông tin quản lý hoạt động từ thiện thống nhất trên toàn quốc, giúp người dân thuận tiện theo dõi, giám sát việc tiếp nhận và sử dụng tiền đóng góp.

Hải quan siết kiểm tra hàng nhập khẩu khai giá thấp dịp cuối năm

Cục Hải quan vừa chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường kiểm soát trị giá hàng nhập khẩu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhằm ngăn chặn gian lận thương mại, thất thu thuế.

Theo Cục Hải quan, dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao khiến doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nhiều mặt hàng như rượu, bia, bánh kẹo, đồ uống, thiết bị điện gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...

Đây cũng là những nhóm hàng tiềm ẩn nguy cơ gian lận về trị giá hải quan, nhất là khai giá thấp để giảm số thuế phải nộp. Một số mặt hàng có thuế nhập khẩu cao, đồng thời chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Để ngăn chặn tình trạng này, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kiểm tra chặt chẽ trị giá khai báo, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Đặc biệt, hàng hóa có giá khai báo thấp hơn mức giá tham chiếu trong danh mục rủi ro hoặc cơ sở dữ liệu trị giá hải quan phải được đánh dấu nghi vấn và tham vấn đầy đủ. Không để bỏ lọt hàng hóa có dấu hiệu gian lận.

Đồng thời, cơ quan hải quan địa phương cũng phải thường xuyên rà soát, đề xuất điều chỉnh mức giá tham chiếu đối với mặt hàng có biến động tăng hoặc giảm từ 10% so với mức giá đang áp dụng.

Cùng với đó, Cục Hải quan yêu cầu tăng cường kiểm tra sau thông quan đối với những mặt hàng có nguy cơ gian lận cao.

Đáng chú ý, Cục Hải quan yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức không thực hiện đúng quy định trong kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan; đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Cục Hải quan.

Ái nữ Chủ tịch Thép Nam Kim muốn chi hàng chục tỉ đồng mua cổ phiếu

Bà Hồ Uyển Nhi, con gái ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nam Kim (NKG), vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG nhằm mục đích đầu tư tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 18-11 đến 16-12-2026, thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn chứng khoán. Hiện bà Nhi chưa sở hữu cổ phiếu NKG. Nếu mua thành công toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, bà sẽ nắm giữ 5 triệu cổ phiếu, tương đương 1,02% vốn điều lệ Thép Nam Kim.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa 12.350 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 13-11, số tiền bà Nhi cần chi để hoàn tất thương vụ vào khoảng 61,75 tỉ đồng. Giá trị thực tế sẽ phụ thuộc vào thị giá và mức giá giao dịch trong thời gian thực hiện.

Theo thông tin công bố, ông Hồ Minh Quang hiện trực tiếp nắm giữ hơn 78,14 triệu cổ phiếu NKG, tương đương 15,87% vốn điều lệ doanh nghiệp. Nếu giao dịch của bà Nhi hoàn tất, tổng lượng cổ phiếu do hai cha con nắm giữ sẽ đạt hơn 83,14 triệu đơn vị, tương đương khoảng 16,89% vốn điều lệ Thép Nam Kim.

Xử phạt Hưng Thịnh Land

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Hưng Thịnh Land, có trụ sở tại số 53 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Theo quyết định, Hưng Thịnh Land bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn quy định đối với các tài liệu về tình hình thanh toán gốc, lãi của ba lô trái phiếu mang mã H79CH2124019, H79CH2124018 và H79CH2223001.

Ngoài ra, Hưng Thịnh Land còn chậm công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2025 từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định.

Bệnh viện Nhi đồng 2 nỗ lực để gần 100 trẻ suy gan chờ ghép… được lớn lên

Ngày 14-11, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) phối hợp Tổ chức Christina Noble (CNCF) và Operation Childlife tổ chức Hội nghị Ghép tạng nhi, với sự tham gia của các chuyên gia ghép gan, gây mê hồi sức trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết vừa qua, ê kíp ghép gan của bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thứ 80 cho nữ bệnh nhi 22 tháng tuổi, cân nặng 11,6kg, được chẩn đoán mắc xơ gan giai đoạn cuối, teo đường mật Kasai.

Ê kíp ghép gan Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: BVCC

Tương tự phần lớn bệnh nhi được ghép gan tại bệnh viện, bệnh nhi được ghép gan từ nguồn hiến sống là người thân trong gia đình, cụ thể là cha ruột.

Tại khu vực phía Nam, mỗi năm có khoảng 100 - 150 trường hợp bệnh nhi mắc teo đường mật bẩm sinh. Riêng Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận và thực hiện phẫu thuật Kasai cho gần 100 bệnh nhi mỗi năm. Phẫu thuật này nhằm bảo tồn, giúp bệnh nhi cải thiện dinh dưỡng, chuẩn bị cho việc ghép gan.

Bệnh viện Nhi đồng 2 hiện là đơn vị chuyên khoa nhi tuyến cuối thực hiện ghép gan cho trẻ em tại khu vực phía Nam. Đến nay bệnh viện đã thực hiện thành công hơn 80 ca ghép gan và 40 ca ghép thận, trong đó có 6 trường hợp ghép tạng từ người hiến chết não.

Đặc biệt, bệnh viện là đơn vị nhi khoa đầu tiên tại khu vực phía Nam triển khai thành công kỹ thuật ghép tạng từ người hiến chết não. Trải qua hơn hai năm, bệnh viện đã hoàn thiện Trung tâm Ghép tạng trẻ em.

Gần 1.800 lượt khám tại 7 trạm y tế sau hai tuần luân phiên bác sĩ

Ngày 14-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết sau hai tuần triển khai luân phiên bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền tại 7 trạm y tế xã, các trạm đã ghi nhận 1.768 lượt khám và điều trị.

Trong tổng số 1.768 lượt khám và điều trị, Trạm y tế xã Ngãi Giao ghi nhận 430 lượt; Hòa Hiệp 290 lượt; Xuyên Mộc 280 lượt; Hòa Hội 240 lượt; Tân Thành 208 lượt; Xuân Sơn 170 lượt và Châu Pha 150 lượt.

Đây là những trạm còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực bác sĩ, trước khi triển khai chương trình, số người dân đến khám, chữa bệnh còn rất ít.

Bác sĩ của Viện Y dược học dân tộc TP.HCM châm cứu cho người bệnh tại trạm y tế xã - Ảnh: Sở Y tế TP.HCM cung cấp

Tại các trạm, người bệnh được bác sĩ chuyên khoa trực tiếp khám, tư vấn, điều trị bằng thuốc y học cổ truyền và thực hiện các phương pháp như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, chườm dược liệu theo chỉ định.

Kết quả sau hai tuần là tín hiệu đáng khích lệ. Giá trị lâu dài của chương trình cần được thể hiện bằng năng lực của trạm y tế ngày càng được nâng cao, dịch vụ được duy trì và người dân được theo dõi, chăm sóc liên tục ngay tại nơi sinh sống.

Chương trình luân phiên bác sĩ bệnh viện về trạm y tế do Sở Y tế TP.HCM triển khai là một hoạt động cụ thể của chương trình kết nối bệnh viện với 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu, hướng đến nâng cao năng lực toàn diện và bền vững cho các trạm.

Cùng với trực tiếp khám chữa bệnh, vai trò của bác sĩ luân phiên cần được phát huy trong hướng dẫn thực hành, hỗ trợ chuyên môn và giúp nhân viên tại trạm từng bước nâng cao khả năng chăm sóc người dân.

Tin tức thời tiết hôm nay 15-11