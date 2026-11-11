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Giá vàng trong nước giảm 1,4 triệu đồng/lượng rồi tăng trở lại

tác giả
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

Giá vàng trong nước sáng nay giảm 1,4 triệu đồng/lượng sau cú giảm đêm qua của giá vàng thế giới. Tuy nhiên chiều nay, 11-11, giá vàng thế giới đã hồi phục trở lại.

Giá vàng trong nước giảm 1,4 triệu đồng/lượng rồi tăng trở lại - Ảnh 1.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 13,6 triệu đồng/lượng - Ảnh: H.N

Giá vàng trong nước giằng co quanh ngưỡng 140 triệu đồng/lượng

Chiều nay, giá vàng miếng SJC bán ra tăng từ 139,5 triệu đồng/lượng lên 140 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cũng tăng tương ứng từ 136,5 triệu đồng/lượng lên 137 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra tăng 600.000 đồng/lượng, lên 139,9 triệu đồng/lượng, mua vào 135,9 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng liên tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 4 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn 9999.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 144,3 triệu đồng/lượng, mua vào 137,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 139,7 triệu đồng/lượng, mua vào 138,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng thế giới đã hồi phục từ 4.026 USD/ounce tối qua lên 4.061 USD/ounce chiều nay. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng tương đương 126,5 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chịu sức ép lớn từ lãi suất

Giá vàng trong nước giảm 1,4 triệu đồng/lượng rồi tăng trở lại - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới hồi phục chiều nay - Ảnh chụp màn hình

Tối qua giá vàng thế giới đã giảm hơn 104 USD/ounce do CPI của Mỹ tăng nóng hơn dự báo khiến nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Thêm vào đó, giá vàng thế giới còn chịu sức ép khi một quan chức cấp cao của Fed cho rằng Fed cần hành động nhanh chóng và quyết liệt để kiềm chế lạm phát.

Các chuyên gia cho rằng, diễn biến giá dầu thô, rủi ro lạm phát và diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ đang là những yếu tố quan trọng chi phối giá vàng hiện nay. Trong đó yếu tố lãi suất là quan trọng nhất.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 0,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ ba, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.042,2 tấn vàng.

Theo phân tích của các chuyên gia, dư địa tăng lãi suất của Fed sẽ không còn nhiều, tối đa chỉ thêm khoảng 1 lần vào tháng 12-2026.

Quan trọng hơn, với kết quả bầu cử giữa kỳ vừa qua, chính quyền Trump sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp tục duy trì chiến sự ở Iran. Giá dầu theo đó sẽ khó duy trì ở mức cao như hiện nay, qua đó cũng làm giảm bớt sức nóng của lạm phát.

Giá bạc thế giới chiều nay tăng lên 52,92 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc tương đương 1,63 triệu đồng/lượng.

Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,662 triệu đồng/lượng và mua vào 1,612 triệu đồng/lượng.

Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,692 triệu đồng/lượng, mua vào 1,641 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,665 triệu đồng/lượng, mua vào 1,615 triệu đồng/lượng.

Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY

Giá vàng trong nước giảm 1,4 triệu đồng/lượng rồi tăng trở lại - Ảnh 3.Giá vàng thế giới giảm hơn 104 USD/ounce do CPI của Mỹ tăng nóng

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng nóng hơn dự báo, khiến giá vàng thế giới tối nay, 10-11, giảm đến hơn 104 USD/ounce, chỉ còn 4.036 USD/ounce.


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    Chủ đề: ​FED Giá vàng 9999 giá vàng Giá vàng hôm nay tăng lãi suất

    Dòng sự kiện: Giá vàng

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