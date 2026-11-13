Giá vàng hôm nay 13-11: USD tăng vọt, vàng thế giới giảm xuống dưới 3.900 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm sâu, thủng mốc 3.900 USD/ounce - Ảnh: REUTERS

Lúc 7h sáng 13-11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được ghi nhận ở mức 3.885 USD/ounce, giảm 107 USD, tương đương 2,69% trong 24 giờ qua.

Vàng thế giới bất ngờ giảm sâu

Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của kim loại quý. Giá vàng hiện đã lùi sâu dưới mốc 3.900 USD/ounce, xuống vùng thấp nhất kể từ tháng 10-2025.

So với đầu tuần, khi giá vàng thế giới còn giao dịch ở mức 4.098,39 USD/ounce, kim loại quý đã mất 211,72 USD, tương đương khoảng 5,17%.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 12-11 tại Mỹ, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, về vùng 3.852 USD/ounce.

Áp lực bán gia tăng khi giá dầu đi lên trong bối cảnh triển vọng đạt thỏa thuận giữa Mỹ và Iran trở nên kém chắc chắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không cần đạt thỏa thuận với Tehran, làm suy giảm kỳ vọng về khả năng chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Giá năng lượng tăng cũng làm dấy lên lo ngại lạm phát, qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục mạnh lên, tạo thêm áp lực lên giá vàng. Chỉ số DXY (chỉ số đo lường sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới) tăng lên 103,21 điểm trong sáng 13-11, mức cao nhất kể từ tháng 3-2025.

Đồng bạc xanh đi lên trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng kỳ vọng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12, sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo.

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên sáng 13-11 - Dữ liệu: TradingView

Thị trường đang đặt cược khoảng 87% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12. Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý đến dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 13-11 (theo giờ địa phương).

Thông tin CEO Jensen Huang từ chức tại Nvidia cũng làm gia tăng bất ổn trên thị trường tài chính, khi nhà đầu tư lo ngại về triển vọng của hãng chip hàng đầu và hệ sinh thái AI. Cổ phiếu Nvidia giảm mạnh trong phiên 12-11, góp phần kéo thị trường chứng khoán đi xuống. Những biến động này cũng thúc đẩy nhà đầu tư điều chỉnh danh mục, trong bối cảnh giá vàng đang chịu áp lực bán lớn.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng chịu áp lực bán. Giá bạc giao ngay giảm khoảng 3%, xuống quanh mốc 50 USD/ounce trong phiên sáng 13-11.

Trong nước, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tương tự, vàng nhẫn SJC cũng giảm 1 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 134,8 triệu đồng/lượng mua vào và 138,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan. Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.

Giá dầu Brent tăng hơn 3%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục đe dọa nguồn cung.

Cập nhật lúc 7h30 sáng 13-11, dầu Brent giao dịch ở mức 95,82 USD/thùng, tăng 3,06 USD, tương đương 3,3%. Trong khi đó, dầu WTI ở mức 88,39 USD/thùng, giảm 0,35 USD, tương đương 0,39%.

Theo Reuters, động lực tăng đến từ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Saudi Arabia và gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu bị ảnh hưởng.

Ở thị trường tiền số, Bitcoin cũng chịu áp lực bán mạnh. Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới sáng nay giao dịch quanh 71.116 USD, giảm 3,81% trong 24 giờ.

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