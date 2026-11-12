Giá vàng giảm về đáy 1 năm sau tin CEO Nvidia Jensen Huang từ chức - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng thế giới giảm 265 USD/ounce sau 3 ngày

Sau đó giá vàng thế giới hồi phục nhẹ lên mức 3.870 USD/ounce nhờ lực mua bắt đáy. Như vậy tính chung trong ba ngày qua, giá vàng thế giới đã mất 265 USD/ounce, tương đương 8,27 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới chỉ còn khoảng 120,7 triệu đồng/lượng.

Thông tin tỉ phú Mỹ Jensen Huang quyết định từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn sản xuất chip Nvidia sau bê bối tình ái đã khiến giá cổ phiếu Nvidia giảm hơn 12% trong giao dịch trước giờ mở cửa, kéo thị trường chung đi xuống.

Một số phân tích cho rằng việc các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán mạnh khiến nhà đầu tư phải bán vàng huy động vốn để bù lỗ cho danh mục chứng khoán đã kéo giá vàng thế giới giảm nhanh tối nay.

Trước đó giá vàng thế giới đã giảm mạnh từ trên mức 4.135 USD/ounce hôm đầu tuần sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng nóng hơn dự báo, khiến nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Thêm vào đó, giá vàng thế giới còn chịu sức ép khi một quan chức cấp cao của Fed cho rằng Fed cần hành động nhanh chóng và quyết liệt để kiềm chế lạm phát.

Các chuyên gia cho rằng diễn biến giá dầu thô, rủi ro lạm phát và diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ đang là những yếu tố quan trọng chi phối giá vàng hiện nay. Trong đó yếu tố lãi suất là quan trọng nhất.

Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới 18,3 triệu đồng/lượng

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn đến 18,3 triệu đồng/lượng - Ảnh: H.N.

Do giá vàng thế giới giảm vào ban đêm nên chưa tác động nhiều đến giá vàng trong nước. Tuy nhiên do sức ép từ việc giá vàng giảm hôm qua đã kéo giá vàng miếng SJC hôm nay giảm 1 triệu đồng/lượng, bán ra chỉ còn 139 triệu đồng/lượng, mua vào 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra cũng giảm 1,1 triệu đồng/lượng, về mức 138,8 triệu đồng/lượng, mua vào 134,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng liên tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng với vàng miếng, và 4 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn 9999.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 143,7 triệu đồng/lượng, mua vào 137,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 138,8 triệu đồng/lượng, mua vào 137,3 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn đến 18,3 triệu đồng/lượng. Mức chênh này đang rất cao do giá vàng trong nước giảm chậm hơn giá vàng thế giới.

Giá bạc thế giới tối nay giảm còn 50,14 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc tương đương 1,563 triệu đồng/lượng. Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,596 triệu đồng/lượng và mua vào 1,548 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,653 triệu đồng/lượng, mua vào 1,602 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,61 triệu đồng/lượng, mua vào 1,562 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY