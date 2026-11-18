Giá vàng thế giới giảm, SJC tăng 200.000 đồng/lượng - Ảnh: THANH HIỆP

Lúc 7h sáng 18-11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch quanh mức 3.844 USD/ounce, giảm 5,2 USD/ounce, tương đương 0,14% trong 24 giờ qua.

Vàng thế giới giảm về dưới 3.850 USD

Diễn biến trên cho thấy giá vàng vẫn chịu áp lực sau khi giảm mạnh trong những phiên gần đây. Trên biểu đồ giao dịch, kim loại quý chủ yếu dao động trong vùng 3.840 - 3.890 USD/ounce trong ngày 17-11 và đầu phiên 18-11.

Chỉ số USD (DXY) sáng 18-11 đứng ở mức 103,62 điểm, tăng 0,06% trong ngày và tăng 1,35% trong một tuần qua. Đồng bạc xanh duy trì ở vùng cao, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 5,14%, tiếp tục tạo sức ép lên giá vàng.

Theo Kitco News, dù đồng USD và lợi suất trái phiếu có thời điểm hạ nhiệt so với vùng đỉnh gần đây, giá vàng vẫn chưa phục hồi đáng kể.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, cùng áp lực bán trên thị trường chứng khoán, đang hạn chế sức hấp dẫn của kim loại quý. Theo dữ liệu CME FedWatch, thị trường đang định giá 96% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới.

Diễn biến giá vàng thế giới sáng 18-11 - Dữ liệu: TradingView

Về kỹ thuật, Kitco xác định vùng 3.832 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ gần của giá vàng. Nếu xuyên thủng mốc này, giá có thể lùi về 3.805 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng 3.888 - 3.898 USD/ounce là khu vực kháng cự cần vượt qua để mở rộng khả năng phục hồi.

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, dự kiến công bố ngày 18-11 (theo giờ Mỹ). Nội dung biên bản có thể cung cấp thêm tín hiệu về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát và lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC sáng 18-11 được niêm yết ở mức 134,7 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra.



So với sáng hôm qua 17-11, giá vàng miếng SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC cũng được giao dịch ở mức 133,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Với mức giá 3.844,44 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 120 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới được giao dịch quanh 47,37 USD/ounce, tăng 0,2% trong ngày. Quy đổi theo tỉ giá 25.900 đồng, mức giá này tương đương khoảng 1,48 triệu đồng/lượng.

Giá dầu Brent vượt 93 USD/thùng

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent sáng 18-11 được ghi nhận ở mức 93,14 USD/thùng, tăng 0,70 USD, tương đương 0,76%. Trong khi đó, dầu WTI ở mức 85,86 USD/thùng, giảm 0,15 USD, tương đương 0,17%.

Theo Reuters, giá dầu tăng trong phiên 17-11 khi nhà đầu tư lo ngại các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz có thể ảnh hưởng đến nguồn cung, đồng thời dự báo lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế bởi triển vọng nguồn cung toàn cầu dư thừa. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu có thể chuyển sang trạng thái dư cung trong quý 4-2026, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu toàn cầu.

Tính từ đầu tháng 11, giá dầu Brent đã giảm khoảng 20%, còn dầu WTI giảm khoảng 16%. Diễn biến này phản ánh áp lực từ triển vọng nguồn cung gia tăng, dù những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố hỗ trợ giá dầu.

Trong khi đó, trên thị trường tiền số, Bitcoin được giao dịch quanh 64.905 USD/BTC, giảm 0,41% trong 24 giờ qua.

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