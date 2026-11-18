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Ủy ban Chứng khoán 'tuýt còi' loạt doanh nghiệp, nhiều vi phạm liên quan trái phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt ba doanh nghiệp với tổng số tiền 277,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, ba doanh nghiệp: Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, Công ty CP Gotec Land và Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc cùng bị phạt 92,5 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Theo quyết định, Vinaconex Sài Gòn do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định. Các tài liệu công bố chậm gồm báo cáo thường niên năm 2024, 2025; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, năm 2025 và báo cáo quản trị bán niên năm 2025, 2026.

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán cũng xử phạt Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc, có trụ sở tại TP.HCM.

Doanh nghiệp này chậm công bố hàng loạt tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu trong giai đoạn 2021 - 2026, bao gồm báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn, thực hiện cam kết với trái chủ và thanh toán gốc, lãi trái phiếu...

Cùng ngày, Công ty CP Gotec Land cũng bị xử phạt do chậm gửi nhiều nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Các vi phạm trải dài từ báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn trái phiếu, thực hiện cam kết với trái chủ đến báo cáo thanh toán gốc, lãi trong nhiều kỳ từ năm 2022 đến bán niên 2026...

PNJ lại thay đổi nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông qua nghị quyết về việc thay đổi nhân sự phụ trách kiểm toán nội bộ.

Cụ thể, ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 17-11-2026 theo quyết định điều chỉnh chức danh của Hội đồng quản trị.

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Sau khi thôi giữ chức vụ này, ông Tuấn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Kiểm toán nội bộ tại PNJ. Đồng thời, ông không còn là người nội bộ của công ty theo thông báo thay đổi nhân sự.

Ở chiều ngược lại, PNJ bổ nhiệm bà Diệp Mỹ Tâm Xuân giữ chức Trưởng Kiểm toán nội bộ với nhiệm kỳ 3 năm, có hiệu lực từ ngày 17-11-2026.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Xuân đang đảm nhiệm vị trí Quản lý - Chuyển đổi kinh doanh tại PNJ.

TP.HCM dùng camera, dữ liệu số để xử lý vi phạm vỉa hè

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09, ngày 4-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường quản lý trật tự đô thị. Theo kế hoạch, các cấp chính quyền phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, gắn trách nhiệm quản lý với đánh giá cán bộ và người đứng đầu.

TP.HCM sẽ tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh chấp hành quy định về lòng đường, vỉa hè; rà soát, hoàn thiện quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè, bãi giữ xe và không gian giao thông công cộng.

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Thành phố yêu cầu xử lý nghiêm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, họp chợ tự phát, tập kết hàng hóa, dừng đỗ xe sai quy định.

Các mái che, mái vẩy, bậc tam cấp, biển hiệu, bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè hoặc cản trở lối đi chung phải được tháo dỡ theo quy định. Các hộ dân, hộ kinh doanh được yêu cầu cam kết không tái lấn chiếm.

TP.HCM cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, lắp camera thông minh tại các tuyến đường, khu vực thường phát sinh vi phạm; tiếp nhận phản ánh qua ứng dụng, trang thông tin điện tử và đường dây nóng để theo dõi, xử lý.

Mỗi phường ở TP.HCM sẽ thí điểm 2 tổ bảo vệ an ninh, trật tự từ 2027

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch xây dựng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự vững mạnh giai đoạn 2026-2030. Theo đó, năm 2027 thành phố thí điểm mỗi phường 2 tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mỗi xã, đặc khu 1 tổ. Năm 2028, số tổ đạt chuẩn lũy kế ít nhất 50%; năm 2029 đạt 80% và năm 2030 đạt 100% tại các xã, phường, đặc khu.

Việc xét công nhận tổ vững mạnh phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh chạy theo số lượng và thành tích. Kết quả xây dựng tổ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu Công an cấp xã và là một trong những tiêu chí để đề xuất khen thưởng.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND xã, phường, đặc khu triển khai bộ tiêu chí, xây dựng kế hoạch phù hợp với từng nơi. Các địa phương tập trung nâng chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trong đó chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ.

Công an TP.HCM được giao theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị; chỉ đạo Công an xã, phường, đặc khu rà soát, lựa chọn, đăng ký các tổ xây dựng vững mạnh hằng năm.

TP.HCM cũng yêu cầu bố trí nơi làm việc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, trang phục và bảo đảm các chế độ, chính sách cho lực lượng.

Rà soát rừng, đất lâm nghiệp TP.HCM theo quy hoạch quốc gia

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo triển khai Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu Côn Đảo rà soát các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án liên quan; đối chiếu với Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia đã được điều chỉnh để xử lý những nơi chồng lấn, chưa thống nhất về ranh giới, diện tích và mục đích sử dụng đất.

TP.HCM rà soát ranh giới rừng, đất lâm nghiệp theo quy hoạch quốc gia - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao quản lý hồ sơ, sơ đồ quy hoạch; rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, đối chiếu với hồ sơ địa chính và các quy hoạch liên quan để cập nhật, thống nhất ranh giới, diện tích.

Hằng năm, Sở này rà soát, cập nhật và tham mưu công bố hiện trạng rừng của TP.HCM. Với diện tích rừng được điều chỉnh ra ngoài quy hoạch hoặc chuyển từ loại rừng này sang loại rừng khác, việc quản lý, bảo vệ vẫn tiếp tục theo quy định cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

UBND các xã, phường, đặc khu Côn Đảo được yêu cầu rà soát diện tích rừng đang tạm giao quản lý, đề xuất phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm hoàn thành trong năm 2030.

Sở Tài chính và Sở Quy hoạch - Kiến trúc cung cấp hồ sơ, sơ đồ và dữ liệu quy hoạch để phục vụ đối chiếu, cập nhật. Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an TP.HCM phối hợp cung cấp thông tin về rừng, đất lâm nghiệp liên quan quốc phòng, an ninh.

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