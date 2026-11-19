Giá vàng thế giới giảm sâu tối nay

Từ khi giá vàng về ngưỡng 4.000 USD/ounce, nhiều ý kiến cho rằng đó là cơ hội tốt để tích lũy, nhưng chỉ trong 10 ngày qua giá vàng đã mất đến 458 USD/ounce (khoảng 14,3 triệu đồng/lượng).

10 ngày, giá vàng thế giới giảm tương đương 14,3 triệu đồng/lượng

Với mức giá lúc 22h15 hôm nay là 3.707 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 115,7 triệu đồng/lượng.

Còn nếu so với mức đỉnh 5.600 USD/ounce, giá vàng thế giới đã giảm đến 1.896 USD/ounce (59,2 triệu đồng/lượng), tương đương mức giảm 33,75% chỉ trong vòng 10 tháng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ và xu hướng tăng của đồng USD. Chỉ trong 2 tuần, giá vàng thế giới đã để mất hàng loạt mốc quan trọng và từ trên 4.100 USD/ounce xuống quanh ngưỡng 3.600 USD/ounce.

Khả năng Fed sẽ neo lãi suất ở mức cao hơn lâu hơn và xu hướng tăng của đồng USD đã tạo áp lực lên giá vàng. Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà đầu tư đặt cược khả năng 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Một số chuyên gia dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% trong tháng 12 và có thể tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 1 và tháng 3-2027 nhưng cũng dự báo Fed chọn bước nhảy lãi suất lên đến 0,5% trong cuộc họp tháng 12.

Chuyên gia Trần Duy Phương dự báo rằng giá vàng thế giới có thể về 3.650 USD/ounce trước khi phục hồi mạnh trở lại.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 20,4 triệu đồng/lượng, mua vào rủi ro

Giá vàng trong nước đang chênh cao so với giá vàng thế giới - Ảnh: H.N

Giá vàng thế giới giảm mạnh khiến cho giá vàng miếng SJC cuối ngày hôm nay rơi khỏi ngưỡng 137 triệu đồng/lượng, bán ra chỉ còn 136,2 triệu đồng/lượng, mua vào 133,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới lên đến 20 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng 9999 bán ra 136 triệu đồng/lượng, mua vào 132 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. So với mức đỉnh của năm nay là 192 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC đã giảm đến 55,8 triệu đồng/lượng.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 141 triệu đồng/lượng, mua vào 137 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 136,2 triệu đồng/lượng, mua vào 134,7 triệu đồng/lượng. "Giá trong nước đang quá cao so với giá thế giới do vậy mua ở thời điểm này khá rủi ro. Nhà đầu tư nên tạm thời quan sát thị trường", chuyên gia Trần Duy Phương nói.

Giá bạc giảm mạnh nhưng công ty bạc hạn chế bán ra Thông báo của Công ty Phú Quý hôm nay, 19-11 - Ảnh chụp màn hình Trong khi đó giá bạc thế giới hiện chỉ còn 45,26 USD/ounce, tương đương 1,4 triệu đồng/lượng. Giá bạc trong nước đã giảm về vùng rất thấp. Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,584 triệu đồng/lượng và mua vào 1,532 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,626 triệu đồng/lượng, mua vào 1,575 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,428 triệu đồng/lượng, mua vào 1,385 triệu đồng/lượng. Đây là mức thấp nhất trong vòng hơn một năm qua. Theo ghi nhận, gần một tuần nay khi giá bạc xuống mức rất thấp (hiện mua vào khoảng hơn 37 triệu đồng/ký, bán ra khoảng 38 triệu đồng/ký), Công ty Phú Quý đã ngưng bán ra cho đại lý nhưng vẫn mua vào tối đa 200 kg/ngày với một đại lý. Tại thị trường tự do, giá bán ra với bạc Phú Quý cao hơn khoảng 4 triệu đồng/ký với giá niêm yết tại Công ty Phú Quý. Hiện giá bạc trong nước khá sát với giá thế giới do vậy theo các chuyên gia, đây cũng là cơ hội để mua vào. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY