Giá vàng thế giới giảm sâu chiều nay - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng thế giới đã giảm gần 33% so với mức đỉnh

Đây là mức giá thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua. So với mức đỉnh 5.600 USD/ounce đã lập hồi tháng 1, giá vàng thế giới đã giảm đến 1.834 USD/ounce, tương đương mức giảm gần 33% trong vòng 10 tháng.

Mức giảm quá mạnh này cũng nằm ngoài dự báo của các chuyên gia. Theo phân tích, giá vàng giảm mạnh sau khi báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin này đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng tới, từ đó tạo sức ép lên giá vàng.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP quý 4 của Mỹ lên 2,4% tính theo tốc độ quy đổi cả năm, trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng và đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế. Thị trường dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% trong tháng 12 và có thể tiếp tục nâng lãi suất vào đầu năm tới.

Giá vàng trong nước đã giảm gần 55 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh

Vàng miếng tại thị trường Hàn Quốc trong phiên giao dịch hôm 26-1 - Ảnh: AFP

Dù giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng giá vàng trong nước giảm rất chậm. Giá vàng miếng SJC bán ra chiều nay ở mức 137,2 triệu đồng/lượng, chỉ giảm 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng dù giá vàng thế giới giảm đến gần 2,6 triệu đồng/lượng. Giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 134,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng 9999 bán ra ở mức 137 triệu đồng/lượng, mua vào 133 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh của năm nay là 192 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC đã giảm đến 54,8 triệu đồng/lượng.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 141,8 triệu đồng/lượng, mua vào 137,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 137,2 triệu đồng/lượng, mua vào 135,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 19,7 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng giảm mạnh về mức 45,82 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc tương đương 1,43 triệu đồng/lượng. Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,596 triệu đồng/lượng và mua vào 1,543 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,605 triệu đồng/lượng, mua vào 1,554 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,447 triệu đồng/lượng, mua vào 1,404 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY